Insieme all’informazione e alla ricerca, la prevenzione del tumore al seno è la migliore arma di cui disponiamo. Anche se è bene ricordarlo sempre, è stato scelto Ottobre come mese simbolo dedicato a questa importante causa.

La LILT, ovvero la Lega italiana per la lotta contro i tumori, ha organizzato, come ogni anno, la Campagna Nastro Rosa con il sostegno del Ministero della Salute. Questa campagna consente alle donne di effettuare visite senologiche gratuite negli ambulatori dell’Associazione. Anche la AIRC, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, ha nuovamente promosso la campagna Nastro Rosa AIRC alla quale aderiscono diversi partner tra cui The Estée Lauder Companies, promotore a livello internazionale della Breast Cancer Campaign.

Nel post di oggi abbiamo quindi pensato di parlarvi delle iniziative dei brand beauty e del mondo della moda realizzate per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. Partiamo subito con il post!

OTTOBRE MESE DELLA PREVENZIONE: TUTTI I NUMERI DEL TUMORE AL SENO

Come riportato sul sito nastrorosa.it ogni giorno 135 donne in Italia scoprono di avere un tumore al seno. Grazie ai progressi della ricerca la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è aumentata all’87%.

Anastacia, Kylie Minogue e Jane Fonda sono alcune delle celebs che hanno combattuto e sconfitto il cancro al seno

Il 5-7% dei tumori al seno è ereditario

Il cancro al seno è il più frequente nel genere femminile, una donna su otto infatti viene colpita nell’arco della vita da questo tumore. Pensate che nel 2017 solo in Italia si sono ammalate circa 52.300 donne.

Credits: @nastrorosa.it

AIRC ha fatto della lotta al tumore al seno una delle battaglie più importanti, destinando negli ultimi cinque anni oltre 50 milioni di euro alla ricerca. I ricercatori lavorano quotidianamente per trovare risposte anche per le donne che affrontano le forme più gravi e che faticano a rispondere alla cure oggi disponibili.

Credits: @nastrorosa.it

Per questo AIRC ha scelto come simbolo della campagna un nastro rosa incompleto volto a rappresentare il suo impegno più ambizioso: puntare al 100% di sopravvivenza al cancro al seno.

THE ESTÉE LAUDER COMPANIES ITALIA E AIRC INSIEME CONTRO IL TUMORE AL SENO

Nel 1992, in un periodo in cui si parlava ancora poco di questo argomento, Evelyn H. Lauder ebbe la straordinaria intuizione di creare il Nastro Rosa, simbolo universale della lotta contro il tumore al seno e una campagna di sensibilizzazione, la Breast Cancer Campaign.

Credits: @grazia.it

The Estée Lauder Companies Italia ha scelto AIRC per il quarto anno consecutivo come partner dell’impegno per rendere questa patologia sempre più curabile. Per tutto il mese di ottobre acquistando una selezione di prodotti del Gruppo Estée Lauder in oltre 3.500 profumerie è possibile sostenere concretamente questa iniziativa. The Estée Lauder Companies Italia sosterrà l’attività di AIRC devolvendo 5 euro per ognuno dei prodotti venduti.

La Madrina italiana è la campionessa mondiale di scherma Margherita Granbassi, da lungo tempo ambasciatrice dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

MOLTISSIME STAR INTERNAZIONALI PARTECIPANO OGNI ANNO A DIVERSE CHALLENGE E INIZIATIVE

Moltissime celebrities cercano a loro modo di sensibilizzare i propri fans su questo argomento partecipando, per esempio, ad alcune challenge proproste dai brand beauty e moda. Clinique ha rilanciato quest’anno una challenge in cui ha inviato le donne a filmarsi mentre si tolgono il rossetto tramite un dischetto struccante.

Credits: @Clinique

Per ogni video di questo tipo postato sui social con l’hashtag #takethedayoffchallenge Clinque devolverà 10$ alla Breast Cancer Research Foundation.

Credits: @Clinique

Ragazze, non è finita qui! A pagina 2 scopriremo tutte le altre iniziative promosse sia dai brand beauty che dai designer e gli stilisti del mondo della moda che hanno creato anche delle capsule collection dedicate a questi progetti! Continuate a leggere!