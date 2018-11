Novembre è quasi terminato, e tutte noi beauty addicted ci stiamo preparando al Natale, scovando modi per risparmiare qualche soldino e fare (o farci!) dei regali strepitosi. Ghd, brand leader dell’hairstyling, amato e ammirato anche dalla celebrity più famose al mondo e punto di riferimento per coloro che amano prendersi cura dei capelli, viene in nostro aiuto con sconti eccezionali!

In collaborazione con il brand abbiamo deciso di mostrarvi le loro offerte più succulente per gli hair device: piastre e phon di ultima generazione perfetti per realizzare sui vostri capelli onde e boccoli super sexy. Il Black Friday di Ghd durerà dal 19 al 26 Novembre e potrete approfittare delle offerte nei saloni rivenditori (potrete trovare qui quello più vicino a voi) e sul loro sito, dove per i nuovi iscritti, ci sarà un’ulteriore offerta di benvenuto, ovvero una maggiorazione del 10% di sconto sulle offerte Black Friday. Avete già la carta di credito in mano? Allora diamo il via al post!

ONDE E BOCCOLI SUPER SEXY CON GHD GOLD® ORA È POSSIBILE!

Come non amare i capelli mossi? Sia su coloro che hanno i capelli lunghi che sui tagli medi – estremamente di tendenza anche per questo inverno – donano immediatamente un’allure sensuale e selvaggia a tutta la capigliatura. Tra gli styling più ambiti del momento ci sono i wavy hair, onde mosse e leggermente spettinate che esaltano il vostro look dando carattere alla vostra figura.

“Ogni 4 minuti viene venduta una GHD!”

Potrete conferire alla vostra chioma un effetto rock, oppure, allo stesso tempo, un finish chic e bon ton. Inoltre, grazie alla famosissima Ghd gold® avrete tra le mani una delle migliori piastre per capelli sul mercato.

Dotata di una tecnologia innovativa – la dual zone technology – vi assicura prestazioni elevate grazie a due sensori termici di nuova generazione, che mantengono la temperatura costante a 185ºC, ottimale per lo styling.

Ghd, ghd gold® piastra lisciante.  Prezzo da € 199 a €164 su su ghdhair.com/it

Per renderla ancora più fantastica il brand ha pensato, per chi è sempre di corsa, alla Ghd Gold® Styler che si riscalda in soli 25 secondi, fantastico vero?! Non solo il classico styling liscio, con questa piastra potrete ottenere delle onde piatte perfettamente curate e definite, solamente ruotando le vostre ciocche. Date un’occhiata ai tutorial sul sito ghd per imparare tutti i segreti degli strumenti ghd!

FERRI ARRICCIACAPELLI CON O SENZA BARRA METALLICA: ECCO LE DIFFERENZE!

Chi di voi ama e conosce un po’ i device per i capelli, saprà benissimo che esistono diversi tipi di ferro arricciacapelli: possono essere con o senza barra metallica. Ma in cosa la presenza di questa barra cambia lo styling che possiamo dare ai nostri capelli?

Il ferro con la leva solitamente viene utilizzato per realizzare delle onde più definite, impedendo ai capelli di muoversi mentre vengono messi in piega, facendo aderire la ciocca al fusto metallico.

Il brand ha creato quindi la linea Ghd Curve® Curl Tongs con due dimensioni di fusto differenti: 26 e 32 mm, che ci permettono di ottenere capelli ricci e voluminosi. Grazie all’utilizzo della barra metallica è infatti possibile tenere i capelli in posizione per più tempo e, utilizzando l’arricciacapelli in orizzontale, amplificare la curvatura del riccio. Inoltre, utilizzando entrambi i ferri le differenti misure, è possibile creare dei morbidi boccoli anche sui capelli corti, aggiungendo volume extra alla chioma.

Ghd, Ghd Curve® Curl Tongs 26 mm. Prezzo da € 179 a €154 su ghdhair.com/itÂ

Se siete appassionate dell’effetto naturale e sensuale delle beach waves, e le volete sfoggiare anche in inverno, nessun problema!

Il brand ha creato per voi la linea Ghd Curve® Wand: anch’essa disponibile in due misure differenti, è dotata di un comodissimo supporto d’appoggio ed è priva della barra metallica. Non spaventatevi, l’estremità del fusto rimane fredda, e in ogni confezione troverete un pratico guantino termoresistente per un’esperienza di styling in tutta sicurezza. Grazie alla sua forma vi permetterà di realizzare delle onde morbide e sensuali perfette per creare un hair-style moderno e glamour.

Ghd, Ghd Curve® Wand. Prezzo: Prezzo da € 179 a €154 su ghdhair.com/it

Ragazze, non abbiamo finito, nella prossima pagina troverete ancora tantissimi prodotti favolosi e super scontati! Curiose di scoprire quali altre meraviglie abbiamo in serbo per voi? Allora continuate a leggere!