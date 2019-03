La festa della donna è arrivata, e per questa volta abbiamo pensato di creare per voi un articolo leggermente diverso dal solito. Come è già accaduto altre volte abbiamo deciso, in collaborazione con LookFantastic, di creare un codice sconto tutto per voi che vi permetterà di avere ben il 22% di sconto inserendo il codice CLIO8MARZO nel vostro carrello e sarà attivo dal 7 a 15 marzo… ma qui viene il bello.

A differenza delle altre volte, questo fantastico sconto sarà attivo su ben 16 brand fondati da donne! Abbiamo infatti deciso di accogliere e abbracciare il messaggio di LookFantastic, sperando che le storie di queste meravigliose donne, che hanno saputo mettersi in gioco, siano per voi di ispirazione come lo sono state per noi! Ecco quindi i best seller dei marchi creati da donne intraprendenti e coraggiose! Vi abbiamo incuriosito? Allora preparate le carte di credito e diamo il via al post!

OMOROVICZA, SCIENZA E PATRIMONIO STORICO FUSI IN UN SOLO BRAND

Omorovicza è uno dei marchi cosmetici più famosi e desiderati del momento, leader indiscusso di prodotti beauty premium i cui ingredienti sono tra i più ricercati al mondo. Fondata da Margaret de Heinrich de Omorovicza e dal marito Stephan, pone le sue basi su un ingrediente fondamentale per la cultura ungherese e quasi magico ovvero il potere delle acque curative di Budapest.

la face mist di Omorovicza è tra le più amate e apprezzate al mondo

Il prodotto best seller del brand è senza ombra di dubbio la face-mist “Queen of Hungary Mist”. Al suo interno i fiori d’arancio, la rosa e le acque di salvia ci permettono di andare a purificare e tonificare la pelle. La pectina di mele serve invece a ripristinare l’idratazione. Questo spray rinfrescante garantisce anche un ringiovanimento immediato.

Omorovicza, Queen of Hungary Mist. Prezzo: da 65,45€ a 51€ applicando lo sconto CLIO8MARZO su lookfantastic.it

PRO BLO, PRODOTTI LUSSUOSI A PREZZI ACCESSIBILI

Il brand Pro Blo è stato fondato da Rebecca con il desiderio di creare una gamma di prodotti lussuosi, ma allo stesso tempo caratterizzati da prezzi abbordabili. La forza di questo brand è stata quella di permettere a tutte le donne, a seconda delle loro disponibilità economiche, di avere sempre capelli in piega come appena uscite dal parrucchiere.

Attualmente presente sul mercato come leader delle spazzole per capelli, il brand ha realizzato un set di spazzole a dir poco rivoluzionario, formato da manico e testa di diverse dimensioni che permette di mantenere i capelli in piega – quasi fossero dei bigodini – ottenendo uno style perfetto!

Pro Blo, CurlME Set spazzole con manico rimovibile. Prezzo: da 34,45€ a 26,87€ applicando lo sconto CLIO8MARZO su lookfantastic.it

SLIP, LA FEDERA PER DORMIRE MIGLIORE AMICA DEI VOSTRI CAPELLI

Rimaniamo in tema capelli, con il brand Slip, creato da Fiona. In seguito alle cure per l’acne i suoi capelli divennero incredibilmente sensibili e si sfoltirono. Seguendo i consigli del suo dermatologo, Fiona incominciò a dormire su un cuscino foderato di seta che la portò ad apprezzare i diversi benefici del materiale e quindi a fondare Slip.

Questa federa permette di preservare la piega dei capelli, ridurre del 43% l’attrito del nostro viso rispetto al cotone e soprattutto non assorbire le creme. In questo modo, pelle e capelli ne guadagnano con un vero “sonno di bellezza”.

Slip, Silk Pillowcase Federa di Seta. Prezzo: da 98,45€ a 76,80€ applicando lo sconto CLIO8MARZO su lookfantastic.it

SILKE LONDON, DAI CARAIBI LA CURA PER LE DOPPIE PUNTE

Ha origini Caraibiche e Mediterranee la fondatrice di SILKE London, Maria.

Anche per lei è sempre stato fondamentale comprendere come aiutare le donne a prendersi cura dei propri capelli. Scoprì così che avvolgendo i capelli in un turbante di seta si potevano ottenere dei risultati strabilianti.

SILKE, Turbante per capelli The Isla – blu e verde. Prezzo: da 57,95€ a 45,20€ applicando lo sconto CLIO8MARZO su lookfantastic.it

Ragazze, le donne fondatrici di brand cosmetici sono veramente tantissime e ve ne parleremo ancora nella prossima pagina! #girlpower ragazze! Girate pagina!