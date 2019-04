3 JUMPSUIT, OUTFIT BON-TON O MINI DRESS, LA STRADA DELL’ELEGANZA NON È A SENSO UNICO!

Oltre ad essere attrice e cantante Lodovica Comello è anche una presentatrice radiofonica e televisiva. Ha infatti condotto programmi come Singing in The Car, Kid’s Got Talent accanto a Claudio Bisio e dal 2016 è la presentatrice ufficiale di Italian’s Got Talent, competizione di talenti in onda su Sky Uno e TV8.

NEL 2017 HA PARTECIPATO AL FESTIVAL DI SANREMO CLASSIFICANDOSI AL DODICESIMO POSTO

Proprio per questo e le sue altre attività nel mondo dello spettacolo, Lodovica è spesso chiamata ad indossare outfit eleganti. Una delle cose più belle della moda e il non dover avere per forza sempre lo stesso stile e la stessa impronta fashion.

La Comello infatti spazia da mini jumpsuit, ovvero mini tute, piene di paillettes – altro grande trend – e scollature profonde, senza però cadere mai nel volgare, ad outfit estremamente bon-ton.

Bellissimo è l’accostamento di un pantalone palazzo con diversi temi cromatici ad una blusa fine e ricercata.

Elegante e fine è la scelta di un minidress, con le maniche leggermente a sbuffo.