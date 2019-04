Questo periodo è ricco di uscite molto succulente sia per quanto riguarda il mondo del cinema che quello delle serie tv. Pochi giorni fa è arrivato nelle sale italiane Dumbo, diretto da Tim Burton, il remake in live action del film d’animazione del 1941 Dumbo – L’elefante volante e non manca molto anche ad Avengers: Endgame che sta tenendo sulle spine milioni di fans in tutto il mondo.

Personalmente l’uscita che aspetto con più hype in assoluto è l’ultima stagione di Game of Thrones, in arrivo il 14 aprile! Sembra proprio che le case cosmetiche non si siano lasciate sfuggire queste attesissime uscite e hanno creato delle collezioni in edizione limitata davvero favolose, soprattutto per i fans delle serie tv e dei cartoni animati Disney.

Nel post di oggi ho quindi pensato di svelarvi più nel dettaglio le makeup collection da non perdere, da quella di Aladdin firmata MAC, fino ad arrivare a quella a tema Game of Thrones di Urban Decay e molte altre ancora! L’argomento vi ha incuriosito? Allora via con il post!

DOSE OF COLOR HA CREATO UNA COLLEZIONE BEAUTY ISPIRATA A MINNIE

Dose of color è un brand americano non molto conosciuto in Italia di cui però è interessante parlare perché crea delle linee molto originali. La protagonista della nuova collezione è Minnie, l’eterna fidanzata di Topolino che lo scorso anno è stato a sua volta protagonista di innumerevoli linee beauty, fashion e non solo dedicate al suo novantesimo compleanno.

Il packaging della linea riprende i colori, in particolare il bianco, il nero e il rosso, e la fantasia a pois che caratterizzano Minnie stessa. La makeup collection comprende quattro prodotti tutti vegan e cruelty free.

Credits: @bustle.com

Tra i prodotti è presente una palette viso e occhi con sei ombretti, sia matte che shimmer, e un blush in polvere pressata. Nella linea sono presenti anche tre eyeliner glitter, oro, bronzo e argento, che possono essere usati da soli oppure come top coat su altri eyeliner o sugli ombretti.

Dose of Color, Minnie Mouse Eyeshadow And Blush Palette. Prezzo: 40€ su beautybay.com Credits: @popsugar.co.uk

Dose of Color, Minnie Mouse Glitter Eyeliner. Prezzo: 18€ su beautybay.com

Dose of color ha anche pensato al trucco labbra con tre rossetti liquidi opachi con tonalità universali e adatte a qualsiasi tipologia di trucco. Completano la collezione le ciglia finte studiate per donare volume e ampiezza allo sguardo.

Dose of Color, Minnie Mouse Matte Liquid Lipstick. Prezzo: 18€ su beautybay.com

Dose of Color, Minnie Mouse Eyelashes. Prezzo: 17€ su beautybay.com

TRA LE MAKEUP COLLECTION DA NON PERDERE SPICCA IL PACKAGING ORIENTALE DELLA LINEA ALADDIN DI MAC

Uno dei film più attesi dell’anno è sicuramente Aladdin, co-scritto e diretto da Guy Ritchie. La pellicola live-action trae spunto dal film d’animazione Aladdin del 1992 e inoltre si ispira alle celebri novelle orientali de Le mille e una notte. Non so voi bellezze, ma io non vedo l’ora di vedere Will Smith nei panni del Genio anche se la mancanza di Robin Williams si farà sentire soprattutto qui in America.

Credits: @maccosmetics. Al momento la linea non è ancora disponibile in Italia

Il film esce il 22 maggio in Italia

Per celebrare l’uscita del film MAC ha dedicato una capsule collection, in collaborazione con Disney, ai suoi protagonisti, Aladdin e Jasmine. La linea comprende tre prodotti, una palette occhi, un rossetto e un blush in polvere.

Credits: @maccosmetics

I colori sono ispirati al makeup stesso della principessa Jasmine, mentre il favoloso packaging ricorda l’Oriente sia nei colori che nelle decorazioni. La palette comprende 9 ombretti in polvere pressata matte, shimmer e glitter. La gamma cromatica varia da nuance delicate come il nude e il rosa albicocca fino a colori più intensi come il rosso borgogna e il marrone scuro.

MAC, Palette occhi Princess Jasmine. Prezzo: 44€

Credits: @maccosmetics

Il rossetto, chiamato Whole New World, il titolo della colonna sonora del film, è un rosa acceso vivace con una punta di rosso. Il finish è opaco e la texture morbida e vellutata.

MAC, Whole New World. Prezzo: 26€

Infine il blush in polvere può essere anche tranquillamente usato come se fosse una terra. La tonalità è un color biscotto dal finish opaco, perfetto per creare un contouring naturale o per fare sembrare la pelle come baciata dal sole!

MAC, Your Wishes is my command. Prezzo: 22€

Ragazze, non ho ancora finito! Nella prossima pagina vi parlerò di altre due capsule collection favolose, una ispirata ai Villains Disney e una dedicata a Game of Thrones che ho già avuto modo di testare. Continuate a leggere!