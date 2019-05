5 LA VOSTRA MAMMA È SUPERSPORTIVA? CI SONO TANTISSIME ATTIVITÀ CHE VI FARANNO SUDARE IN SINCRONO!

Larissa e Fiona May hanno in comune una grande passione per lo sport!

Credits: @blogdisport

Bellezze, se la vostra mamma ama lo sport è inutile dirvi che il regalo perfetto implicherà una bella sudata anche per voi! Barry’s Bootcamp, a Milano, offre delle lezioni che metteranno alla prova anche le più toste: 25 minuti di allenamento cardio si uniscono a esercizi mirati per la tonificare i muscoli. Per una mamma in “missione bikini” non c’è regalo più azzeccato!

Credits: @quintessentially

Un’altra idea è scegliere un’attività dedicata a tutte le donne, come una corsa dedicata proprio alla festa della mamma: a Prato della Valle (Padova), ad esempio, il prossimo 12 maggio si svolgerà la decima edizione della Pink Run. Il ricavato del costo delle iscrizioni verrà devoluto a Onlus e associazioni che operano nel mondo femminile e in quello dei bambini meno fortunati.

Credits: pinkrun.it

Non volete abbandonare gli uomini di casa? Dedicatevi a un’attività per tutta la famiglia come qualche parco avventura. Sospesi a qualche metro da terra, potrete mettervi alla prova con delle attività inusuali e divertenti a contatto con la natura. Sarà sicuramente una sorpresa che farà salire l’adrenalina!

Bellezze, per questo post è tutto! Cosa regalerete alle vostre mamme? Cosa vorreste vi venisse regalato? Quale di queste esperienze vi stuzzica di più? Fatemi sapere tutto nei commenti! Un bacione dalla vostra Clio!