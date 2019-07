Amazon Prime Day 2019 è alle porte: scoprite come diventare clienti Amazon Prime e approfittare delle offerte fashion&beauty (e non solo) durante il 15 e 16 luglio, giornate dedicate all’Amazon Prime Day 2019.

L’Amazon Prime Day 2019 si avvicina: il 15 e 16 luglio ci saranno infatti tante offerte che faranno al caso vostro. E non solo… come sempre Amazon ci propone tanti prodotti in sconto a prezzi incredibili. La vera novità di quest’anno è che saranno 48 le ore di promozioni riservate ai clienti Amazon Prime.

Siete alla ricerca di un elettrodomestico beauty, di un paio di pantaloni bianchi, di t-shirt fashion o di prodotti beauty easy to go, magari in vista dell’estate, siete nel posto giusto. Continuate a leggere il post per scoprire tutto su l’Amazon Prime Day 2019: come iscriversi, cosa comprare e quanto durano le offerte online. Iniziamo!

COME DIVENTARE CLIENTI PRIME DI AMAZON?

Credits: @vogherarappresentanze.it





Ma quindi come fare per diventare clienti Amazon Prime e usufruire delle offerte riservate durante il 15 e 16 luglio, in occasione dell’Amazon Prime Day 2019?

Chiunque voglia provare può iscriversi ad Amazon Prime a soli 3,99 € al mese o 36€ all’anno e iniziare la prova gratuita di 30 giorni partecipando così anche al Prime Day.

L’Amazon Prime Day 2019 sarà infatti ricco di offerte non-stop con tantissime novità, sorprese e prodotti esclusivi. In queste 48 ore ci si potrà scatenare nell’acquistare tanti prodotti che vanno dalla moda al beauty, dalla cucina all’arredamento, dai giocattoli alla casa, con oltre un milione di offerte in tutto il mondo.

Diventare clienti Prime è semplicissimo

In occasione del Prime Day, i nuovi iscritti ad Amazon Prime riceveranno anche 4 mesi di Music Unlimited a 0,99 centesimi, se si iscrivono dal 27 giugno al 16 luglio 2019. Il servizio premium di musica digitale, Amazon Music Unlimited, offre oltre 50 milioni di brani da ascoltare, nuove uscite, stazioni radio e tantissime playlist, da ascoltare online o scaricare e sentire offline senza alcuna interruzione pubblicitaria.

QUALI SONO I VANTAGGI NEL DIVENTARE CLIENTE PRIME DI AMAZON?

Se si diventa clienti Prime di Amazon si avranno vantaggi grazie all’inclusione di Amazon Music, Twitch Prime e Prime Video, e altre sorprese con star internazionali. Durante l’Amazon Prime Day 2019 inoltre saranno disponibili tantissime offerte esclusive, come ad esempio le offerte WOW, ovvero prodotti in sconto di marche esclusive e in numero limitato, che andranno facilmente a ruba in poco tempo.

Ecco perché vi conviene approfittare subito dei prodotti in sconto, ma se li inserite nel carrello avrete massimo 15 minuti di tempo per concludere l’acquisto, altrimenti le offerte non saranno più visibili.

Credits: @civit.it

Non sapere cosa aspettarsi da questi due giorni di prodotti in offerta su Amazon fa parte del gioco ma siamo qui per darvi qualche tips su come scoprire in anteprima le offerte dell’Amazon Prime Day 2019.

Per prepararsi agli acquisti infatti basterà seguire le offerte che vi piacciono e Amazon vi manderà una notifica non appena iniziano, in modo da non perdere mai un’occasione! Per accedere alle offerte basterà andare sull’app di Amazon, sul sito dedicato tramite desktop oppure sull’app di Alexa per accedere alle offerte in corso. Solo per i clienti Amazon Prime ci sarà la possibilità di acquistare nuovi prodotti lanciati su Amazon in occasione del Prime Day 2019.

Credits: @eunews.it

Oltre un milione di offerte a livello mondiale, migliaia di lanci prodotto, tantissime collaborazioni con brand esclusivi ed eventi super!

Amazon Prime rende la vita più semplice a oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, grazie alla possibilità di accedere a offerte esclusive, prodotti in sconto e opportunità di intrattenimento davvero unico.

Credits: @youtube.com

Spedizioni illimitate e senza costi aggiuntivi in un solo giorno su circa 2 milioni di prodotti per i clienti Prime di tutta Italia e spedizioni in 2/3 giorni su tanti altri prodotti. Le consegne in un’ora dall’acquisto sono invece riservate ai clienti di Roma e Milano, un grande vantaggio per chi ha bisogno di ricevere subito i prodotti.

