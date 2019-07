Anche quest’anno, per l’estate 2019, non possono di certo mancare i vip in vacanza in Italia! Non c’è da stupirsi in realtà: che l’Italia sia una delle mete preferite dalle star nazionali e internazionali è un fatto ben noto a tutti.

Il nostro Bel Paese infatti risulta un’indiscussa attrazione grazie alle sue bellezze artistiche, culturali e naturali… oltre che per il buon cibo naturalmente! Da nord a sud ci sono tantissimi luoghi più o meno conosciuti e apprezzati dalle celebs di tutto il mondo: proprio in questi luoghi è possibile scovare attori e attrici, cantanti, registi, modelle e showgirl intente a bere un aperitivo al bar oppure a godersi un buon pranzo in riva al mare o a fare shopping nelle vie più fashion delle città nostrane.

Nel post di oggi abbiamo quindi pensato di svelarvi i vip in vacanza in Italia, avvistati fino ad ora, durante questa calda estate 2019 da Priyanka Chopra comodamente rilassata a gustarsi uno Spritz in Toscana insieme al marito Nick Jonas, passando per Sofia Vergara e consorte in Costiera Amalfitana, fino a Uma Thurman avvistata qualche giorno a Ischia con il figlio Levon Roan Thurman-Hawke e tanti altri ancora! Siete curiose? Allora via con il post!

TRA I VIP IN VACANZA IN ITALIA SOFIA VERGARA HA DOCUMENTATO SCRUPOLOSAMENTE TUTTO IL VIAGGIO SUL SUO PROFILO INSTAGRAM

Molte di voi la conosceranno come la simpatica ed eccentrica Gloria Delgado-Pritchett, una delle protagoniste della famosa sitcom Modern Family creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan e prodotta dalla 20th Century Fox Television. Nella “vita reale” Sofia Vergara è una modella e attrice colombiana naturalizzata statunitense, sposata dal 2015 con l’attore Joe Manganiello.

Credits: @sofiavergara





Credits: @sofiavergara

Per festeggiare l’anniversario di nozze Sofia e Joe hanno scelto l’Italia, in particolare la zona della Costiera Amalfitana: l’attrice ha documentato con molto entusiasmo il viaggio sul suo profilo Instagram, facendo trasparire la sua gioia e contentezza e promettendo di tornare in Italia molto presto.

Credits: @sofiavergara

PRIYANKA CHOPRA E NICK JONAS HANNO SCELTO LA TOSCANA COME META DELLE LORO VACANZE 2019

Un’altra meta molto gettonata dai vip in vacanza in Italia è sicuramente la Toscana, scelta quest’anno da Priyanka Chopra e Nick Jonas, moglie e marito dal dicembre 2018.

Credits: @priyankachopra

Le due celebrities hanno pubblicato foto e video sui loro profili social, immortalando momenti unici, in cui sono apparsi più innamorati, felici e rilassati che mai!

Credits: @nickjonas

BELLA THORNE SU E GIÙ PER L’ITALIA TRA MARE E FESTIVAL DI MUSICA

Un’estate tra relax e divertimento quella di Bella Thorne, l’attrice e cantante statunitense classe 1997, conosciuta principalmente per aver interpretato Cece Jones nella serie Disney Channel A tutto ritmo e Paige Townsen nella serie teen drama Famous in Love e altre pellicole.

Credits: @bellathorne

Bella Thorne si è goduta l’Italia da cima a fondo, prima rilassandosi in barca in Sicilia e poi scatenandosi al Kappa FuturFestival di Torino! Per chi non lo conoscesse il Kappa FuturFestival è un festival di musica elettronica che si tiene, a partire dal 2009, proprio nel capoluogo piemontese.

Credits: @bellathorne

KATHARINE MCPHEE E DAVID FOSTER HANNO SCELTO CAPRI E LA COSTIERA AMALFITANA COME META DELLA LORO LUNA DI MIELE

Non solo Sofia Vergara e Joe Manganiello si sono lasciati conquistare dalle bellezze della Costiera Amalfitana: anche Katharine McPhee e David Foster hanno scelto proprio la Costiera Amalfitana e Capri come meta della loro luna di miele.

CAPRI ERA STATA LA META DEL FIDANZAMENTO UFFICIALE

I due vip hanno immortalato vari momenti della loro Honeymoon sui social come, per esempio, un romantico bacio al ristorante Lo Scoglio di Nerano. La didascalia della foto recita “Love Italian style”, ovvero “Amore in stile italiano”.

Credits: @katharinemcphee

Credits: @katharinemcphee

Ragazze, siamo a metà! Nella prossima pagina vi sveleremo altre 4 star in vacanza in Italia, da Kendall Jenner in barca sul Mediterraneo e a spasso per Roma fino a Meryl Streep in Toscana con la famiglia e altre ancora! Continuate a leggere!