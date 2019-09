Per creare dei look con il blazer abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Nato in un contesto militare, questa giacca dal taglio elegante è ad oggi un grande trend fashion, perfetto per accompagnarci sia nelle occasioni più formali che in situazioni casual e comfy.

Abbinato con una gonna o con un pantalone a vita alta, il blazer si sposa con diversi stili e contesti. La prima volta che la Regina Vittoria posò il suo sguardo su questo modello se ne innamorò perdutamente e sappiamo che non è semplice soddisfare i gusti di Sua Maestà! Se siete curiose di scoprire qualche spunto per creare dei look ricchi di classe e stile con il blazer, continuate a leggere il post.

LOOK CON IL BLAZER, UN CLASSICO IRRINUNCIABILE

La storia del blazer iniziò ufficialmente nel 1873, data in cui l’equipaggio di una fregata, in occasione della visita della Regina Vittoria, indossò una giacca dalla linea pulita, caratterizzata da bottoni in metallo e taschino.

Questo capo venne poi battezzato Navy Blazer. La Regina lo apprezzò così tanto che il blazer entrò ufficialmente a far parte del guardaroba di tutta la Royal Navy.

Capo estremamente versatile, si adatta ad ogni situazione e contesto. Uno dei look che possiamo andare a ricreare con il blazer è prettamente classico. Giacca semplice dall’innata eleganza, può essere scelta nelle occasioni in cui è richiesta una certa classe nell’outfit.

Marchio Amazon, Truth & Fable, Giacca Elegante Lunga Donna. Prezzo: 65,00€ su amazon.it

Potete abbinarlo quindi ad un pantalone elegante dalla linea pulita. Se siete amanti della vita alta, lasciate il blazer aperto facendo sì che si intravedano i fianchi elegantemente fasciati.

Altro look estremamente elegante e femminile, consiste nell’abbinare un blazer con una gonna a tubino. Potete poi smorzare un pochino i toni dell’outfit abbinando un semplice body oppure alzarne il livello con una graziosa canotta in raso!

New Look, Blazer Donna. Prezzo: 29,18€ su amazon.it

BLAZER E CROP TOP PER UN LOOK SEMPRE FRESH

Come è spesso accaduto nella storia della moda, i capi che oggi sono grandi trend fashion hanno un passato nell’ambito militare. Il blazer infatti, dopo essere diventato nel 19esimo secolo parte integrante della divisa dei canottieri inglesi, si diffuse in tutto il mondo, diventando un capo amato ed indossato sia nei contesti formali che in quelli più casual.

E proprio parlando di contesti casual, la seconda idea look verte sull’abbinare il blazer ad un crop top. Quest’ultimo come dice la parola stessa è una maglia, cropped ovvero tagliata, più corta delle classiche t-shirt, ma che non mostrano per forza l’ombelico.

I CROP TOP SONO PERFETTI ABBINATI AI PANTALONI A VITA ALTA

Potete scegliere di abbinare alla giacca, per esempio, un top in pizzo, creando così un elegante contrasto tra la formalità del blazer e il romanticismo del crop top.

Marchio Amazon, Find, Blazer in Crepe Donna. Prezzo: da 29,71€ a 60,00€ su amazon.it

Qualora non ve la sentiste di osare con il pizzo, optate pure per una semplice maglietta corta bianca, magari a girocollo. In questo caso potrebbe risultare davvero interessante giocare con i colori del blazer, scegliendo nuances vivaci ed insolite!

