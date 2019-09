L’attesa è finita bellezze, il mondo ClioMakeUp si amplia grazie all’arrivo dei nuovissimi ombretti cremosi a lunga durata SweetieLove in cinque inedite tonalità, luminosissime, tutte da scoprire e da provare. Io e il mio Team abbiamo lavorato per più di un anno agli ombretti in crema SweetieLove e non stavo più nella pelle all’idea di potervene parlare e di mostrarveli in tutto il loro splendore (letteralmente)!

Gli ombretti cremosi SweetieLove hanno una texture in mousse molto soffice al tatto: sono sicura che il loro tocco vellutato, cremoso e goloso vi sorprenderà e vi conquisterà, proprio come è successo a me. La texture inoltre è facilissima da applicare e basta davvero pochissimo prodotto per truccare interamente la palpebra: la coprenza infatti è immediata e il risultato è un colore vivido, luminoso e pieno. Ho voluto che la texture fosse anche semplice da sfumare e molto lavorabile e modulabile, in modo che si potesse scegliere di lasciare il payoff a lamina oppure sfumarlo a piacere. Una volta asciutti, gli ombretti cremosi SweetieLove garantiscono una tenuta estrema: sono long lasting e water resistant.

Le tonalità disponibili, tutte nuovissime e inedite, sono cinque: Frappè Rosè, Frizzy Peach, Taboo, Starberry e Mousse Dorè. Mi sono lasciata ispirare ancora una volta dal mondo dei dolci, in particolare dalle caramelle, perché spero che anche voi possiate innamorarvi di questi bon bon pieni di luce e colore, una vera chicca da aggiungere alla vostra trousse!

In questo post vi parlerò nel dettaglio di tutto quello che c’è da sapere riguardo ai nuovissimi ombretti cremosi a lunga durata SweetieLove ClioMakeUp, con tutte le informazioni, le caratteristiche e le indicazioni su come utilizzarli al meglio nei vostri makeup occhi. Non mancheranno ovviamente dettagli e curiosità su tutti e cinque i singoli colori. Siete curiose? Allora via con il post!

GLI OMBRETTI CREMOSI A LUNGA DURATA SWEETIELOVE CLIOMAKEUP SONO UNA VERA CHICCA PER I VOSTRI MAKEUP OCCHI

Vi avevo già annunciato più volte che il 2019 sarebbe stato un anno ricco di favolose sorprese: sono molto fiera del lavoro svolto in completa sinergia con il mio Team che ha portato alla realizzazione degli ombretti cremosi SweetieLove.

ClioMakeUp, Ombretti Cremosi a lunga durata SweetieLove. Prezzo: 14,50€ cadauno su cliomakeupshop.com





Gli ombretti in crema SweetieLove sono quella piccola tentazione a cui si cede, quella chicca colorata e piena di luce che va a impreziosire la propria trousse di makeup. Avete presente quando da piccole pescavate nel sacchetto delle caramelle alla ricerca della vostra preferita? Ecco, la mia speranza è che gli ombretti cremosi SweetieLove siano per voi come una deliziosa caramella, una squisitezza per i vostri “peccati di makeup”!

Gli swatch di tutte e 5 le tonalità degli ombretti in crema SweetieLove

La texture degli ombretti in crema SweetieLove è in mousse, per questo mi piace definirla cremosa e golosa. Uno dei punti di forza è proprio la sua sensorialità: il tocco è molto soffice, vellutato e delicato. Il payoff è immediatamente a lamina, garantisce una coprenza istantanea e un colore pieno sin dalla prima applicazione.

LA TEXTURE DEGLI OMBRETTI IN CREMA SWEETIELOVE È MOLTO SFUMABILE E, UNA VOLTA ASCIUTTA, GARANTISCE UNA DURATA ECCELLENTE

La texture degli ombretti cremosi SweetieLove ClioMakeUp è estremamente sfumabile e lavorabile, in modo tale che ognuno possa scegliere quale effetto ottenere. Potete lasciare il colore pieno, metallizzato e a lamina, oppure renderlo decisamente più soft e leggero.

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Frappè Rosè SweetieLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

Ecco un look realizzato con Frappè Rosè, Frizzy Peach e il mascara vegan DarkLove.

L’estrema sfumabilità di questi ombretti fa sì che possano davvero essere lavorati a lungo, finché il risultato non vi soddisferà appieno. Potete applicarli direttamente con le dita, con un pennello o anche con una spugnetta: proprio per questo consiglio questi prodotti a tutti, sia agli esperti, sia a chi è alle prime armi con il mondo del makeup.

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Frizzy Peach SweetieLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

Una volta applicati risultano leggerissimi sulla palpebra

Oltre a garantire un ottimo rapporto qualità-prezzo, come abbiamo sempre fatto per gli altri prodotti ClioMakeUp, abbiamo voluto anche realizzare un prodotto unico e diverso. La quantità di prodotto contenuto all’interno di ogni pack è infatti di 6,5 gr: ve ne basterà una quantità minima per un trucco occhi ready to go veramente completo. Gli ombretti cremosi SweetieLove ClioMakeUp sono anche pratici e comodi da portare sempre con voi in borsa, nello zaino della scuola o dell’università, in viaggio o anche a lavoro per ritocchi on the go super veloci e precisi.

ClioMakeUp, Ombretti Cremosi a lunga durata SweetieLove. Prezzo: 14,50€ cadauno su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Taboo SweetieLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

Finché si continua a sfumare, la texture risulta lavorabile e, una volta asciutta, la durata è estrema: gli ombretti cremosi SweetieLove ClioMakeUp sono molto leggeri sulla palpebra e non vanno nelle pieghette! Oltre a essere long lasting, la formula è vegan, water resistant, dermatologicamente e oftalmologicamente testata, quindi adatta anche a chi ha gli occhi sensibili e a chi porta le lenti a contatto. Vista la formula long lasting, vi consiglio l’uso dello struccante bifasico per rimovere al meglio il makeup dagli occhi.

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Starberry SweetieLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Mousse Dorè SweetieLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

GLI OMBRETTI CREMOSI SWEETIELOVE CLIOMAKEUP SONO DISPONIBILI IN 5 TONALITÀ LUMINOSE, DAL COLORE PIENO E DAL FINISH METALLIZZATO

Gli ombretti in crema SweetieLove sono disponibili in 5 favolose colorazioni inedite e luminose a cui abbiamo lavorato a lungo: Frappè Rosè, Frizzy Peach, Taboo, Starberry e Mousse Dorè.

ClioMakeUp, Ombretti Cremosi a lunga durata SweetieLove. Prezzo: 14,50€ cadauno su cliomakeupshop.com

L’ombretto cremoso a lunga durata Frappè Rosè SweetieLove ClioMakeUp è un rose gold chiaro dall’animo molto raffinato, chic e femminile.

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Frappè Rosè SweetieLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Frappè Rosè SweetieLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

Frizzy Peach è un rose gold più scuro e frizzante, per trucchi glam in linea con le ultime tendenze.

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Frizzy Peach SweetieLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Frizzy Peach SweetieLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

Taboo è invece un bronzo scuro, perfetto per rendere il vostro sguardo sensuale e magnetico, mentre StarBerry è un rosso melograno con base scura decisamente unico e originale che saprà conquistarvi dalla prima passata.

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Taboo SweetieLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Taboo SweetieLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Starberry SweetieLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Starberry SweetieLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

Infine la tonalità Mousse Dorè è un color oro pieno e luminoso, pensato per impreziosire i vostri look.

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Mousse Dorè SweetieLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

Consiglio molto pratico: come per tutti i prodotti in mousse vi suggerisco di chiudere sempre bene il tappo degli ombretti

Il finish è metallizzato: l’effetto può risultare maggiormente perlato o metallizzato a seconda del colore che avete scelto. Noterete facilmente che la colorazione Frappè Rosè risulta più perlata, mentre quella degli altri quattro colori più metallizzata.

Tutti i nomi che abbiamo scelto richiamano il mondo dei dolci, in particolar modo le caramelle. Potete utilizzare gli ombretti cremosi a lunga durata SweetieLove ClioMakeUp da soli oppure in combinazione tra di loro. Anche per le caramelle infatti succede lo stesso… una tira l’altra, e mixare è consentito, non credete?

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Mousse Dorè SweetieLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

LA TEXTURE MODULABILE LI RENDE ADATTI AD ESSERE APPLICATI DA SOLI O INSIEME AD ALTRI PRODOTTI CLIOMAKEUP

La loro texture estremamente modulabile fa sì che gli ombretti cremosi SweetieLove ClioMakeUp possano essere utilizzati in maniera trasversale. Provate, per esempio, a prelevare una piccola quantità di prodotto con un pennellino e a stenderla come se fosse un eyeliner: il risultato sarà una lamina di colore luminosa e brillante.

ClioMakeUp, Ombretti Cremosi a lunga durata SweetieLove. Prezzo: 14,50€ cadauno su cliomakeupshop.com

Vi consiglio anche l’utilizzo combinato con gli altri prodotti delle collezioni ClioMakeUp, come gli ombretti in polvere ClioMakeUp Eyeshadow e la palette FirstLove, il mascara vegan DarkLove e l’eyeliner vegan DeepLove. Non dimenticate le labbra, scegliendo tra i balsami labbra colorati Lip Balm&Glam CoccoLove, i rossetti cremosi CreamyLove e i rossetti liquidi LiquidLove.

ClioMakeUp, Palette FirstLove. Prezzo: 32,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Eyeliner DeepLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

La sfumabilità e la luminosità degli ombretti in crema SweetieLove li rende anche utilissimi come primer, come punti luce e come illuminanti: provate a stendere un tocco dell’ombretto cremoso a lunga durata Frappè Rosè SweetieLove ClioMakeUp sugli zigomi, l’effetto finale sarà delicato e molto raffinato! Da oggi in poi non canterete più I want candy, ma I want SweetieLove!

Ragazze, vi ricordo che i nuovissimi ombretti cremosi a lunga durata SweetieLove ClioMakeUp, in tutti e cinque i colori Frappè Rosè, Frizzy Peach, Taboo, Starberry e Mousse Dorè sono acquistabili su cliomakeupshop.com insieme al restock completo di tutti i prodotti ClioMakeUp. Sul sito, oltre alla descrizione dettagliata delle caratteristiche dei singoli ombretti in crema SweetieLove ClioMakeUp, troverete anche dei video esclusivi nei quali vi racconto tante curiosità e vi mostro qualche trucchetto su come applicarli.

Bellezze, spero che i nuovi ombretti cremosi a lunga durata SweetieLove ClioMakeUp vi conquistino subito come hanno fatto con me! Mi raccomando, se non l’avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi alla newsletter per rimanere sempre aggiornate in tempo reale su tutte le novità. Ora vi lascio la parola: cosa ne pensate degli ombretti in crema SweetieLove ClioMakeUp? Siete curiose di scoprire la loro pazzesca texture cremosa in mousse? Quale nuance vi incuriosisce di più? Fatemi sapere tutto nei commenti. Un bacione dalla vostra Clio!