La pasta integrale fa ingrassare?

Nessun alimento, neanche la pasta integrale, di per sé fa ingrassare. Tutto dipende dalla quantità. La pasta integrale è migliore rispetto a quella raffinata, perché contiene più fibra alimentare, più micronutrienti e ha un indice glicemico più basso, quindi ha un minor impatto sulla glicemia. Ci sono delle situazioni particolari in cui la pasta integrale andrebbe evitata o limitata, per esempio in chi soffre di sindrome di intestino irritabile, bruciore di stomaco e reflusso gastroesofageo, nelle donne in gravidanza e nei bambini. La pasta integrale costituisce una parte importante della dieta mediterranea, al punto che le principali linee guida per una sana e corretta alimentazione indicano che l’apporto di carboidrati giornalieri debba essere del 45-60% rispetto alle calorie totali. Un ottimo modo per mangiare la pasta integrale, è quella di condirla con un sugo a base di verdure e legumi, in modo da costituire un piatto unico.

Esistono ancora oggi molti dubbi sul mondo della nutrizione, per non parlare poi della confusione che regna rispetto ai carboidrati. Complici sicuramente le informazioni fuorvianti e per nulla veritiere che girano su Internet, i passaparola o i “finti professionisti” che inventano regole assurde. Tra i tanti punti di domanda esistenti, ce ne sono sicuramente rispetto agli effetti della pasta integrale sia sulla linea che sulla salute. Quindi, è arrivata l’ora di chiarirli e per farlo, abbiamo chiesto l’aiuto della nostra dietista! Curiosi? Allora continuate a leggere!

COM’È FATTA LA PASTA INTEGRALE E QUALI SONO I SUOI PRINCIPI NUTRITIVI

La pasta integrale viene prodotta con farina di semola integrale, ovvero con il chicco completo non privato di crusca e germe, quindi non è soggetta a processi di raffinazione. La farina integrale viene poi impastata con acqua per produrre la pasta.

Credits: @lacucinaitaliana.it

La farina integrale ha molti più principi nutritivi rispetto a quella raffinata. È ricca di fibra alimentare, acidi grassi essenziali, antiossidanti e sali minerali.





LA PASTA INTEGRALE FA PARTE DELLA NOSTRA DIETA MEDITERRANEA

La dieta mediterranea prevede il consumo abbondante di pane, pasta, verdure, insalate, legumi, frutta fresca e secca.

In un’alimentazione equilibrata, i carboidrati dovrebbero rappresentare il 45-60% delle calorie totali giornaliere.

Una dieta di questo tipo aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari, il diabete e alcuni tipi di tumore.

PERCHÉ SI DICE CHE È PIÙ SANA RISPETTO A QUELLO BIANCA?

La pasta integrale, proprio per le proprietà della farina integrale, si può dire che è migliore rispetto a quella raffinata.

LA PASTA INTEGRALE CONTIENE PIÙ MICRONUTRIENTI

La versione integrale, essendo più ricca di fibra alimentare, ha un indice glicemico più basso. Questo vuol dire che viene assorbita più lentamente e non si verificano picchi di glicemia e conseguentemente di insulina.

Credits: @lucianopignataro.it

La fibra alimentare inoltre, ha la caratteristica di avere un buon effetto saziante, quindi la pasta integrale sazia con quantità minori e aiuta a non esagerare con le porzioni.

Credits: @clutch.ua

Detto questo, la pasta integrale e la pasta di semola raffinata hanno un apporto di calorie pressochè identico.

QUANDO NON ANDREBBE CONSUMATA?

Ci sono delle persone a cui la pasta integrale, diciamo così, fa male. Per esempio, chi soffre di intestino irritabile dovrebbe evitare, soprattutto nei periodi di acutizzazione, il consumo di alimenti ricchi di fibra alimentare e contenenti glutine.

Anche chi soffre di difficoltà digestive, bruciore di stomaco e reflusso gastroesofageo potrebbe avere qualche problema con la pasta integrale che, proprio per le sue caratteristiche, ha tempi di digestione più lunghi.

LA PASTA INTEGRALE FA BENE AI BAMBINI? SÌ, MA IN PICCOLE DOSI

Esistono poi situazioni particolari in cui la pasta integrale può essere consumata, ma non tutti i giorni. Si tratta per esempio di bambini e donne in gravidanza.

La pasta integrale, ma più in generale i cereali integrali, contengono sostanze antinutrienti, come l’acido fitico che limita l’assimilazione di calcio, ferro e zinco.

