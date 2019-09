Il wet hair tendenza capelli spopola soprattutto in estate, ma quando lo stile piace, è comodo da realizzare e dona un look ricercato e unico, ecco che diventa un must. In fondo tutte lo facciamo, ragazze! Basta lavare la chioma, tamponare leggermente al termine e pettinare i capelli o creare il giusto styling con le mani. Niente di più facile, ma decisamente poco duraturo.

Infatti, se non li asciugassimo, soprattutto quando ormai l’estate non è altro che un lontano ricordo, ci beccheremmo sicuramente un malanno. In più la chioma rischia di gonfiarsi, andarsene per conto suo, fare tutto quello che vorrebbe perché assolutamente indisciplinata.

E no, non è così che si realizza l’effetto bagnato! Bisogna applicarsi un minimo, creare il giusto styling e usare i prodotti ad hoc. Vediamo allora cosa c’è da sapere sul wet hair tendenza capelli, come si realizza, quali sono i veri alleati di bellezza e le celebs a cui ispirarsi per apparire glamour e chic in tutte le occasioni. Continuate a leggere il post!

CAPELLI ALL’INDIETRO EFFETTO BAGNATO: IL LOOK DA VAMPIRE LADY

I capelli effetto bagnato rappresentano una tendenza evergreen ma che ha i suoi alti e bassi. Di solito va molto d’estate, perché ricrea quel classico look da mare, come appena uscite dall’acqua, anche quando non si è in spiaggia. Eppure può essere una buona arma per il proprio beauty look anche quando le temperature si abbassano.

Kim Kardashian, capelli mossi effetto bagnato. Credits: @bustle.com





In questo caso è bene puntare su un mood classico, appunto evergreen, che possa andare sempre bene e che si adegua a tutte le lunghezze: i capelli effetto bagnato all’indietro. Non conta, quindi, che siano lunghi o corti, ciò che bisogna fare è usare un gel, una cera o un olio adeguato, e pettinarli all’indietro.

Bella Hadid, hair look. Credits: @stylecaster.com

Il “wet” si può realizzare solamente alle radici, lasciando le punte asciutte e ovviamente più voluminose, oppure sull’intera chioma. C’è da dire che alcuni hair stylist hanno sperimentato sulle passerelle il wet hair al contrario, ovvero radici asciutte e punte bagnate, ma è un look piuttosto complicato da realizzare e difficile da sfoggiare nella vita di tutti i giorni.

Alessandra Ambrosio. Credits: @mensfashionblogindia.com

Capelli mossi effetto bagnato. Credits: @goodfon.com

WET HAIR TENDENZA CAPELLI CHE PIACE TANTO A KIM KARDASHIAN & CO.

Ce lo ha dimostrato in più occasioni: a Kim Kardashian i capelli effetto bagnato piacciono in tutte le salse. Completamente pettinati all’indietro, morbidi e mossi con riga di lato, per acconciature raccolte e non solo. Lei è una vera e propria icona del wet hair, ma anche il resto della sua famiglia ha mostrato in più occasioni di adorare questo mood. Infatti, piace molto alla sorellina Kendall Jenner ma anche Kylie e Khloé non possono farne a meno.

Kim Kardashian con capelli effetto bagnato. Credits: @hollywoodreporter.com

Kendall Jenner, capelli all’indietro. Credits: @teenvogue.com

Ma se vogliamo parlare di icone, di celebs che amano i capelli effetto bagnato, non possiamo non citare la splendida Beyoncé che, in particolar modo con il suo deliziosissimo caschetto mosso wet ha influito sugli hair trend in modo decisivo.

Beyoncé. Credits: @sheknows.com

Il suo look è stato ripreso anche da Rihanna e, in seguito, da altre star come Adriana Lima, Zendaya, Margot Robbie e Shay Mitchell. Tutte hanno interpretato, secondo il proprio stile, questo look e, ognuna è riuscita esattamente nel proprio intento. C’è chi preferisce lo chignon wet, chi il pettinato classico all’indietro o il caschetto con ciuffo laterale.

Rihanna coi capelli corti. Credits: @cafemom.com

Adriana Lima. Credits: @thezoereporter.com

Zendaya. Credits: @royallockshaircare.com

Margot Robbie, hair wet look. Credits: @allthingshair.com

Shay Mitchell. Credits: @cafemom.com

E poi c’è anche chi ama l’effetto bagnato meno rigoroso e morbido. Si tratta di Miley Cyrus che ha cambiato decisamente look optando per un taglio lungo e mosso con frangia, tutto effetto bagnato. Dunque, sì, la frangia può essere abbinata a questo look senza problemi e ottenendo ottimi risultati!

Miley Cyrus. Credits: @vogue.com

Ragazze, non abbiamo ancora terminato. Nella pagina seguente vedrete i look effetto bagnato delle modelle sulle passerelle di tutto il mondo e vi spieghiamo come realizzare e con quali prodotti il wet hair style! Continuate a leggere il post!