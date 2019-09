COME AVERE UNGHIE BELLE SENZA SMALTO?

Il segreto per avere unghie belle senza smalto è mantenerle in salute attraverso esfoliazione e trattamenti specifici che si prendano cura del letto ungueale. Una buona soluzione sono i trattamenti rafforzanti per evitare che si spezzino, ma anche gli integratori. Le unghie naturali sono belle se idratate: per farlo può essere molto utile una crema mani, ma anche del semplice olio d’oliva. Per proteggerle dalla secchezza ed avere unghie curate senza smalto possono essere utili rimedi naturali come degli impacchi nutrienti con olio di jojoba, di mandorla o di argan uniti a del burro di karité. L’importanza di una buona lima non va mai sottovalutata quando si parla di unghie lunghe e lucide pur senza l’uso dello smalto al fine di mantenerle uniformi e di livellare e lucidare il letto ungueale. La manicure giapponese è il metodo perfetto per avere unghie naturali perfette non solo per via dell’assenza di smalto, ma anche perché vengono utilizzati ingredienti come ginseng, cera d’api o polvere di riso.

Gli occhi sono lo specchio dell’anima, ma le mani sono sicuramente il nostro biglietto da visita, perciò avere unghie belle senza smalto è fondamentale per presentarsi al meglio agli altri anche quando proprio non c’è stato il tempo di passare dall’estetista. Il vero segreto è mantenerle sane e forti grazie all’alimentazione, ma anche e soprattutto cercando di avere unghie curate, lunghe e lucide al naturale e senza una goccia di smalto. Naturalmente, non deve mai mancare la cura delle mani, che devono essere ben idratate e levigate. Allora ragazze, siete pronte a scoprire tutti i nostri consigli per avere unghie belle senza smalto con l’aiuto di qualche prodotto top? Continuate a leggere il post!

PER UNGHIE AL NATURALE BISOGNA CURARNE LA SALUTE

Per avere unghie belle senza smalto il segreto è mantenerle lucide, forti e sane attraverso uno scrub alle mani, fondamentale durante tutto l’anno e in particolar modo d’inverno, quando dobbiamo proteggerle dalla secchezza.

Jurlique, Exfoliating Hand Treatment. Prezzo: 21,95 € su lookfantastic.it Credits: @milled





È importante che l’esfoliazione rimuova le cellule morte anche dalle unghie, cosicché possano rigenerarsi e quindi risultare ben levigate. Potreste davvero trovare trasformate le vostre mani e soprattutto le cuticole, che potrebbero necessitare di qualche attenzione in più durante lo scrub.

Kiko, Nail & Cuticle Scrub Pen. Prezzo: 6,99 € su kikocosmetics.com Credits: mariasnail

Per avere unghie naturali e curate è indispensabile utilizzare dei trattamenti specifici per contrastare la tendenza a spezzarsi, a essere sottili o una crescita lenta. I prodotti vanno da oli da massaggiare a smalti rinforzanti con risultati visibili anche in pochi giorni.

Pentamedical, Trattamento Indurente per unghie. Prezzo: 9,88 € su farmacosmo.it Credits: @pourfemme

Unghie lunghe senza smalto? Non se sono ingiallite! Per contrastare questo antiestetico effetto, il miglior rimedio naturale è il succo di limone, che contrasta l’ingiallimento grazie alla sua acidità. Basta mettere a bagno le unghie per una decina di minuti per ottenere ottimi risultati.

Via Pinterest

Da non sottovalutare anche l’importanza degli integratori per capelli e unghie, per mantenerle in salute. Debolezza e irregolarità sono, a volte, il risultato di una carenza di vitamine, di calcio o di cheratina, che può essere eliminata attraverso l’alimentazione e qualche integratore.

Rev Pharmabio, Rev Keratin Integratore Antiossidante per capelli e unghie. Prezzo: 18,01 € su farmacosmo.it Via Giphy

LE UNGHIE SONO PIÙ CURATE GRAZIE ALL’IDRATAZIONE

Se togliere lo smalto con un solvente non aggressivo è importante, mantenere mani e unghie ben idratate lo è ancora di più! Le unghie più belle del mondo, infatti, sono quelle sane e forti.

Via Pinterest

Un piccolo trucco potrebbe essere scegliere una crema dalla texture piacevole e non unta da tenere sempre con voi e applicare più volte al giorno o almeno mattino e sera.

Tony Moly, Panda’s Dream White Hand Cream. Prezzo: 9 € su sephora.it Credits: bit.ly

idratare le unghie è importantissimo dopo lo smalto

Dopo molti giorni coperte dallo smalto, è necessario coccolare le unghie con maschere idratanti da lasciar agire anche tutta la notte. Potete preparare un composto di olio di argan, di jojoba o di mandorle e burro di karité e applicarlo su tutta la mano, abbondando su cuticole e letto ungueale per rendere le unghie più sane.

Credits: @elle

Il vostro miglior alleato per unghie curate senza smalto, però, si trova in cucina: si tratta dell’olio d’oliva, che ha ottime proprietà emollienti e può essere utilizzato anche tutte le sere, regalando una morbidezza extra a unghie e mani.

Ragazze, non abbiamo ancora finito! Nella prossima pagina vedremo altri passaggi fondamentali per avere unghie naturali e curate anche senza smalto. Continuate a leggere il post!