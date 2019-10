Ognuna sa bene quali sono gli oggetti arredo che rendono felici: li sceglie in base ai propri gusti, che possono essere davvero bizzarri e stravaganti, e sicuramente non sono poi così banali. Alternativi, coloratissimi o addirittura nostalgici, ma anche con forme particolari o puramente di tendenza: i complementi per la propria casa esprimono il proprio estro, una personalità che non va mai tenuta sotto chiave, almeno quando ci si rintana nelle quattro mura domestiche.

Ma perché ci fanno stare bene? Nella maggior parte dei casi è solamente una condizione mentale, come quando si guarda l’arcobaleno o si acquista un rossetto nuovo, che ci sta d’incanto e che dura davvero dalla mattina alla sera! Guardiamo quell’oggetto e, magicamente, ci sentiamo più allegre, più tranquille e piene di voglia di fare e affrontare il mondo!

Sono davvero miracolosi e immaginiamo che anche voi li desiderate! Vogliamo vedere quali sono? Ragazze, vi illustriamo gli oggetti arredo che rendono felici dei quali, siamo sicure, non vorrete mai più farne a meno! Siete pronte? Via col post!

Credits: Foto di Pixabay| leemelina08

QUADRI E SPECCHI PER PARETI BELLE E DECORATE

Possiamo colorare le pareti con qualsiasi sfumatura desideriamo, possiamo anche optate per la carta da parati, che sicuramente ci renderà super felici, ma se mancano dei quadretti, allora tutto sembrerà sempre incompleto. Quali scegliere?

Postazione di lavoro con quadretti con disegni e scritte. Credits: via Pinterest





Sicuramente delle stampe possono sempre essere molto adatte, in particolar modo se raffigurano un mito senza tempo a cui ci si ispira abitualmente, come l’intramontabile Audrey Hepburn, oppure qualche disegno pop art di Marilyn Monroe. In alternativa delle scritte possono dare la giusta carica a una giornata che potrebbe partire col piede sbagliato.

Ingresso con maxi specchio e piante. Credits: via Pinterest

Anche con gli specchi si ottiene uno splendido risultato, ma preferite sempre qualcosa che abbia cornici particolari, decorate o modelli oversize.

GLI OGGETTI ARREDO CHE RENDONO FELICI: LE PIANTE

Le piante da appartamento depurano la casa dagli agenti inquinanti e favoriscono la pulizia dell’aria, il modo giusto per vivere in modo sostenibile. Ricerche hanno dimostrato non solo l’efficacia ma anche quanto le piante, piccole o grandi che siano, mettano di buonumore le persone.

Piantina da appartamento. Credits: Foto di Pixabay| OyeHaHa

Ciò dipende dal fatto di riuscire a prendersi cura di qualcosa, di veder crescere un prodotto sano e rigoglioso, dal tipo di vaso che abbiamo scelto e dal tocco colorato e naturale che abbiamo regalato alla nostra abitazione. Mica male?

Piante depurative da appartamento. Credits: via Pinterest

Specchio in legno bianco. Credits: Foto di Pixabay| ErikaWittlieb

Piantine grasse. Credits: Foto di Pixabay| milivanily

L’IMPORTANZA DI UN INGRESSO BEN DECORATO

Abbiamo affrontato il tema piante ed è giusto sapere che, se collocate negli spazi giusti, possono dare quel twist in più tanto ricercato. In genere devono stare in un luogo in cui arrivi luce e non troppi spifferi. Il soggiorno è sicuramente il posto ideale dove collocarle, ma sapete dove fanno un figurone? All’ingresso!

Ingresso con lanterne. Credits: via Pinterest

Questo è il primo ambiente in cui si mette piede quando si rientra al proprio appartamento, quindi far sì che sia molto accogliente, praticamente da rivista, è un ottimo modo per rimettersi in pace con se stessi.

PER UN INGRESSO DA RIVISTA

Oltre a una pianta, o un mix di piantine, vi suggeriamo di posizionare una consolle, uno specchio e qualche decorazione, come lanterne e cesti o oggettini in ceramica bianca laccata o dorati, raffiguranti ciò che più vi piace.

Credits: via Pinterest

IL MOBILE RESTAURATO, PER UN TOCCO NOSTALGICO

Non proprio un complemento, ma un vero e proprio arredo che cambierà totalmente il volto della vostra casa. Avete trovato un vecchio mobile nella casa della nonna, che qualcuno vorrebbe buttare via? Salvatelo! Dategli nuova vita restaurandolo con le vostre mani, oppure affidandolo – se non avete tempo o non siete proprio manualmente bravissime con queste cose – a mani più esperte. Il risultato sarà fenomenale.

Vecchia credenza restaurata. Credits: Foto di Pixabay| MikesPhotos

Macchina per cucire vintage. Credits: Foto di Pixabay| Pexels

MENSOLE INSOLITE PER ABBELLIRE GLI SPAZI VERTICALI

Sulle pareti potete mettere quadri, cornici e specchi, ma perché non posizionare qualche mensola? Troppo banali quelli lineari, preferite qualcosa di più estroso, come le mensole a forma di casette o a nido d’ape, che potete comporre come desiderate.

Mensole a forma di nido d’ape. Credits: via Pinterest

Credits: via Pinterest

Ragazze, non abbiamo ancora finito! Nella prossima pagina vedremo altri 5 oggetti d’arredo che ci rendono veramente felici, come la postazione trucco, il tappeto, qualcosa di dorato, le poltrone in velluto e la nostra proposta alternativa! Continuate a leggere il post!