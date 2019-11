Il Black Friday Amazon Beauty 2019 è il giorno più atteso dell’anno da tutte le makeup addicted e non solo! Anche quest’anno infatti Amazon ha deciso di tentarci con tantissime offerte davvero valide di molti tra i brand più amati di makeup e skincare, oltre a utili beauty tool come epilatori elettrici senza fili, lampade UV led per unghie e non solo!

Il Black Friday Amazon Beauty 2019 è l’occasione perfetta per togliersi qualche sfizio, per uno shopping beauty d’eccezione, ma anche per portarsi avanti con i regali di Natale. Tra le tante offerte, infatti, potrete sicuramente scovare qualche regalo, anche tra i vari cofanetti regalo in promozione, o qualche pensiero per le persone a voi care! È questo anche il momento giusto per abbonarsi ad Amazon Prime a soli 25€ (invece che 36€) per il primo anno: approfittate di uno sconto di 11€ sull’iscrizione annuale entro il 02/12 alle 23:59!

Prima di iniziare ci teniamo a ricordarvi che le offerte Amazon possono variare di prezzo molto velocemente, indipendentemente dal nostro controllo, quindi vi invitiamo a verificare che il prezzo indicato nel post sia uguale a quello riportato nella relativa pagina Amazon.

In questo post vi sveleremo le offerte più succulente del Black Friday Amazon Beauty 2019, dai trucchi must have a prezzi scontatissimi, anche in favolosi set regalo, passando per i prodotti skincare, fino ad arrivare ai beauty tool più richiesti! Siete curiose? Allora iniziamo subito con il post!

NEL BLACK FRIDAY AMAZON BEAUTY 2019 I COFANETTI REGALO HANNO PREZZI DAVVERO VANTAGGIOSI

Iniziamo subito a scoprire le miglior offerte del Black Friday Amazon Beauty 2019 con tanti cofanetti da regalare o, perchè nò, da autoregalarsi, per un Natale tutto trucco e skincare! La seconda edizione del calendario dell’Avvento di Amazon Beauty è sicuramente un’ottima idea per coloro che vogliono scovare una sorpresina giorno per giorno: contiene 24 prodotti e campioncini di tantissimi brand come Foreo, Max Factor, Weleda, l’Oreal e molti altri ancora.

Amazon Beauty, Calendario dell’Avvento. Prezzo scontato del 43% da 69€ a 39€ su Amazon.it





Per chi è alle prime armi con il mondo del makeup, e vuole iniziare dalle basi, oppure semplicemente per chi è alla ricerca di validi trucchi occhi ci pensa MaxFactor con la confezione regalo Modern Luxury Collection che include un’elegante pochette in morbido velluto color magenta con all’interno il mascara 2000 Calorie e la matita occhi Kajal Kohl Pencil.

Max Factor Confezione Regalo Modern Luxury Collection. Prezzo scontato del 20% da 20,85€ a 16,66€ su Amazon.it

Sempre rimanendo in tema di mascara e matite occhi, siamo sicure che non vorrete farvi scappare la confezione regalo Velvet Revolution Collection di Rimmel London. All’interno troverete il mascara Scandal’Eyes Wow, la matita occhi Soft Kohl Kajal e una preziosa pochette vellutata. La pochette in velluto viola e lamè rosso, arricchita dalla chiusura con nappina viola, è utilissima da usare come trousse da viaggio porta trucchi o trousse makeup da borsetta.

Rimmel London, Confezione Regalo Velvet Revolution Collection. Prezzo scontato del 22% da 19,65€ a 15,40€ su Amazon.it

Passando alla skincare e, in particolare, alla cura delle pelli mature, vi segnaliamo nel Black Friday Amazon Beauty 2019 il cofanetto regalo Regenerist di Olaz, ideale per avere tutto il necessario per una beauty routine anti age completa. Il set contiene la crema viso antirughe giorno Olaz Regenerist 3 Zone, la crema rassodante notte e una raffinata pochette nera.

Olaz Regenerist, Cofanetto Regalo. Prezzo scontato del 35% da 25,99€ a 16,99€ su Amazon.it

Approfittando del Black Friday Amazon Beauty 2019, un regalo molto originale per tutti coloro che amano gli oli essenziali da utilizzare nei diffusori, nei deodoranti o negli umidificatori oppure da usare per l’aromaterapia nella preparazione di profumi e miscele, è il set regalo di oli essenziali Anjou. La confezione contiene 18 oli essenziali da 5ml ai vari aromi come lavanda, arancio dolce, tea tree, citronella, limone e cannella, solo per citarne alcuni.

Anjou, Set Regalo di Oli Essenziali. Prezzo scontato del 24% da 22,99€ a 17,45€ su Amazon.it

