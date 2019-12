Anche il più curato degli outfit per le feste risulta approssimativo se non abbinato a un paio di collant natalizi o di colorate calze di Natale. Che si tratti di calzettoni, parigine e calzini oppure di collant di Natale caratterizzati da disegni a tema o applicazioni preziose, la regola d’oro in vista delle feste è di non lasciare nulla al caso.

Sono tantissimi i collant natalizi tra cui poter scegliere e, nondimeno, le possibilità si sprecano se si è alla ricerca di un paio di calze per Capodanno che siano davvero in grado di renderci le regine della notte del 31 dicembre. Ma come scegliere le calze natalizie e di Capodanno? Quali modelli preferire e come abbinarle?

La scelta è davvero infinita e ce ne sono per tutti i gusti e tutte le tasche.

Niente panico, procediamo con ordine: c’è davvero tutto un mondo da scoprire! Pronte? Cominciamo.

CALZE NATALIZIE, I DISEGNI PIU’ SPIRITOSI E ORIGINALI

Le feste si stanno avvicinando e non bisogna assolutamente farsi cogliere impreparate. Quando si parla di calze natalizie, ci riferiamo a calzini, parigine e calzettoni che possono essere indossati in qualsiasi momento, anche al lavoro e sotto i jeans, per sentirsi un po’ più in linea con il mood festivo del Natale.

Della serie, “non si vedono ma so che ci sono”, le calze natalizie sono un vero e proprio twist di buonumore e aiutano a sbarazzarsi del Grinch che c’è in ognuna di noi. D’altra parte, le vere amanti del Natale lo sanno: in questo periodo, ogni scusa è buona per festeggiare!

E quale modo migliore del vestirsi rigorosamente a tema? Sappiamo già che le fan scatenate delle feste impazziscono per i maglioni natalizi, ma anche le calze non sono da sottovalutare.

Le calze natalizie da indossare più divertenti e originali sono quelle che, inutile dirlo, si rifanno all’immaginario tradizionale del Natale e che prevedono stampe o ricami tematici. Babbo Natale, renne, vischio, pupazzi di neve… tutto quello che è in linea con il Natale e la sua magia è lecito, purché ovviamente si sappia come abbinare le calze al resto del look.

Non che esista una guida su come abbinare renne e pinguini (eheh!), ma è preferibile, quando si scelgono calze particolarmente estrose, limitarsi con le stampe e scegliere il monocromo per l’outfit.

Sì agli abiti in maglia cozy e avvolgenti e ai jeans con maxi pull a collo alto, abbinati a stivali, stivaletti e scarpe basse per tutti i giorni, con un tacco comodo per una cena tra amici e… con un paio di pantofole fluffy per stare in casa vicino al caminetto!

COLLANT NATALIZI, DAL ROSSO NATALE ALL’EFFETTO SPARKLING

I collant sono pensati per essere messi in mostra, indossati con abitini, gonne e shorts anche in inverno. Come per calze e calzini di Natale, non mancano collant con stampe e ricami natalizi a tema divertenti e spiritosi, adatti a chi vuole vestirsi della magia del Natale da capo a piedi.

Chi non se la sente di strafare con renne, pupazzi di neve & Co. può sempre optare per un paio di collant glam, quelli da preferire se si desidera colpire nel segno con il proprio look delle feste.

LA MAGIA DEL NATALE CON COLLANT A TUTTO SPARKLING

I collant di Natale rossi, a tinta unita, di consistenza pesante e opachi, sono l’ideale per dare un tocco festoso anche ai look più frettolosi. Il rosso è perfetto in abbinamento a un abito corto nero o a una gonna tartan e un bel maglione.

Chi vuole osare di più può sbizzarrirsi con calze glitterate o con applicazioni preziose. Un’alternativa ai classici collant è rappresentata dai calzini con strass e brillantini da abbinare anche con un paio di stringate maschili se si preferiscono i pantaloni alle gonne e agli abitini.

Rendere i collant (o un paio di calzini diversi dal solito) protagonisti del proprio outfit di Natale è un’ottima mossa se non si ama strafare con look particolarmente strutturati: un maxi pull lungo, collant a tutto sparkling e cuissardes sono il look più indovinato delle feste se si è alla ricerca di un outfit pratico ma di impatto. Facile no?

In questo periodo, le calze e i collant natalizi sono praticamente ovunque! Non vi risulterà difficile trovare il modello perfetto per voi. Fatevi guidare dalla magia del Natale e… dai luccichii!

Ragazze, non è finita qui perché è arrivato il momento di scoprire quali sono le calze e i collant per Capodanno assolutamente da avere in vista della notte del 31 dicembre. Continuate a leggere per saperne di più!