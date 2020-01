Intrattenere i bambini in aereo non è mai un’impresa facile, soprattutto quando il viaggio è lungo. Quando sono molto piccoli, tra gli 0 e i 2 anni, i pianti sono nella norma e non ci sono molte attività da poter fare. In quei casi bisogna essere muniti di sonaglini, pappe, dentaruoli, libricini e pupazzi preferiti, oltre che di pazienza e repertorio di ninnananne. Quando i bimbi iniziano ad essere più grandi è necessario inventarsi modi stimolanti per intrattenerli.

In questo post abbiamo raccolto 11 idee per farli divertire, magari nella speranza che si stanchino e dormano un pochino. Tra origami, disegni, marionette DIY, timbrini, libri cerca-e-trova e storie fantasiose, di attività da fare in aereo ce ne sono tantissime! Continuate a leggere il nostro post per scoprirle tutte!

#1 ALBUM DA COLORARE E LAVAGNA MAGICA PER DISEGNARE

Gli album da colorare restano in ogni occasione un must. Se i vostri bimbi sono già nella fase del disegnare e colorare, comprare un bell’album da riempire di colore li terrà sicuramente impegnati e tranquilli per un po’. Potreste pensare di comprarne uno appositamente per l’aereo, magari a tema viaggio, volo e via dicendo. I piccoli si divertiranno a colorare avventure simili a quella che stanno vivendo loro ad alta quota!

Prezzo: 7,37€ su amazon.it





Ci sono album da colorare, album che contengono anche adesivi con cui decorare il disegno colorato, altri che prevedono anche pagine da ritagliare… diciamo che è un divertimento intramontabile che non delude! Un consiglio: optate per colori lavabili, per pastelli a cera o per colori come i Twistables di Cryola, che non necessitano di essere temperati, non si spezzano, non si scaricano e non macchiano.

Per disegnare tranquilli anche in volo, senza rischio di pasticci e senza dover portare carta e colori, c’è l’intramontabile lavagna magica. Da generazioni diverte i bimbi, che adorano vedere sparire in un batter d’occhio il disegno o le parole che avevano scritto. Inoltre, per i bambini più grandi, può anche essere usata per tradizionali giochi come Tris, L’impiccato e tutti quei giochi che siamo abituati a fare sulla carta.

#2 STAMPINI E TIMBRI: UN ALTRO MUST INTRAMONTABILE

Gli stampini e i timbri classici sono un altro must che non tramonta mai e che possono intrattenere a lungo anche in volo. Optate magari per quelli quadrati e larghi, più facili da tenere in mano, e che permettono di realizzare disegni più ampi che i bimbi possono anche provare a colorare.

In commercio si trovano inoltre timbri di ogni tematica; da quelli dedicati alle principesse a quelli con animali, dinosauri, macchine e supereroi. Ce n’è davvero per tutti i gusti! Metteteli in un sacchetto richiudibile con fogli e colori e infilateli nello zainetto con i passatempi per i bimbi. Saranno un valido intrattenimento!

#3 MARIONETTE DIY A TEMA VOLO PER CREARE STORIE DA AEREO

Il fai da te sembra impossibile da fare in aereo? Basta preparare tutto l’occorrente prima di partire e metterlo in sacchetti richiudibili! Ecco che, per esempio, si possono far realizzare delle marionette in carta a tema volo. Prima di partire stampate e ritagliate i disegni di un aereo, di hostess, stuart, piloti e passeggeri.

I BAMBINI IN AEREO SI POSSONO DIVERTIRE A CREARE MARIONETTE DI CARTA FAI DA TE

Quindi ritagliate dei cartoncini a forma di stecco o riciclate gli stecchi dei ghiaccioli e applicate su una punta un pezzetto di nastro biadesivo. I piccoli in aereo toglieranno la pellicola e applicheranno ogni stecco a ogni marionetta. Preparate un pacchettino con colori, figure ritagliate e stecchi e datele ai vostri bimbi in volo. Si divertiranno un mondo a colorare ed assemblare queste marionette fai da te e ad inventare giochi a tema con l’ambiente in cui si trovano.

#4 BAMBINI IN AEREO: INTRATTENERLI CON GLI ORIGAMI PER SVILUPPARE FANTASIA E MANUALITÀ

L’arte giapponese degli origami è sempre affascinante ed è adatta per stimolare creatività, manualità e fantasia. Si tratta di un’attività non adatta ai bimbi molto piccoli, ma potreste pensare di preparare degli origami semplici con cui farli giocare: l’aeroplano, la barchetta, il pesce, la balena, il gattino e via dicendo, sono facili da realizzare e utili per inventare nuovi giochi o distrarre i più piccini.

Se i bambini sono già in un’età in cui riescono a seguire con voi le istruzioni per creare degli origami, portate a bordo fogli di carta quadrati e colorati, pennarelli e magari degli occhietti adesivi. I piccoli potranno divertirsi insieme a voi a realizzare gli origami più semplici, decorarli e usarli per giocare e inventare storie.

