Quest’anno la Befana cade di lunedì, permettendo di organizzare viaggi last minute per l’Epifania 2020, festeggiata in tutta Italia. Ecco perché abbiamo pensato che in molti potrebbero voler trascorrere questo ponte di inizio anno alla scoperta di città italiane dove scoprire tradizioni e festeggiamenti per la Befana. Oltre all’Italia però, c’è anche chi vorrebbe regalarsi un viaggio in qualche meta europea, ma spesso si ha il timore di spendere troppo. Per questo motivo vi proponiamo qualche città dell’est Europa; suggestive, economiche e tutte da esplorare!

Volete scoprire quali sono le 6 città italiane e le 3 capitali europee che abbiamo selezionato per dei viaggi per l’Epifania 2020? Allora, via con il post!

VIAGGIO EPIFANIA 2020 A VENEZIA, PER VEDERE LA REGATA DELLE BEFANE

Come dicevamo, quest’anno l’Epifania cade di lunedì, creando l’occasione per regalarsi una piccola vacanza a inizio 2020. Le possibilità di viaggio e le offerte sono molte, ma ci piace l’idea di trascorrere questo ponte di inizio anno in città italiane con tradizioni folcloristiche ancora radicate. Ad esempio, tra le idee di viaggi per l’Epifania 2020 si potrebbe andare a Venezia, che è sempre bellissima e che ha una tradizione molto particolare: il 6 gennaio ha luogo una regata, con tanto sfida di canottaggio sul Canal Grande, tra 50 uomini travestiti da befane.

Credits:@viaggiatoriweb

La regata parte da San Tomà e termina al Ponte di Rialto e la gara dura circa 15 minuti. Non è necessario essere appassionati di canottaggio per divertirsi in questa occasione. Capita solo una volta l’anno di vedere una cinquantina di befane sfidarsi in una regata! Inoltre, avrete sempre la possibilità di visitare Venezia, che rimane una delle città più belle. Facendo un po’ di ricerca, si trovano anche offerte last minute per alloggiare 3 notti spendendo tra i 200 e i 300€.

EPIFANIA 2020 A VERONA, PER IL FOLKLORISTICO BRUSAR LA VECIA

TRA I VIAGGI PER L’EPIFANIA 2020 CONSIDERATE VERONA E LA SUA TRADIZIONE DEL BRUSAR LA VECIA

Sempre in Veneto si può pensare di trascorrere il ponte della Befana 2020 a Verona. Ci saranno ancora i mercatini di Natale, la Rassegna Internazionale del Presepio e la stella cometa in Piazza Bra. Quindi, si godrà ancora l’atmosfera delle feste, anche se l’Epifania sappiamo che… Tutte le feste porta via! E proprio in occasione della chiusura delle festività natalizie, Verona porta avanti la tradizione del Brusar la Vecia.

In Piazza Bra, la sera del 6 gennaio, è usanza secolare bruciare la Befana (in dialetto Brusar la Vecia). Con legna, stracci e fascine viene costruito un pupazzo a forma di Befana, alto circa 10 metri, che viene posto su una pila di legna e incendiato. Questo “rogo della vecia” è uno spettacolo molto suggestivo, che rievoca l’antico rito propiziatorio dell’Epifania nella tradizione popolare, che segnava il passaggio dal vecchio al nuovo anno.

Via Pinterest

L’evento è accompagnato da musica e affiancato anche dalla tradizionale rappresentazione dell’arrivo dei Re Magi sotto la grande stella cometa. Per alloggiare a Verona si trovano spesso diverse offerte, ma prenotando all’ultimo minuto i prezzi potrebbero essere un po’ più alti!

VIAGGI EPIFANIA 2020 A MILANO: TRA BEFANA SUI NAVIGLI, RE MAGI E SALDI

Anche Milano ha tanto da offrire per festeggiare l’Epifania. Anzitutto, qui, la Befana arriva dai Navigli, al seguito di spettacolari giochi pirotecnici. Non mancano ovviamente dolciumi, leccornie e giochi per bambini. Alla Befana si affianca anche il Corteo dei Re Magi, che come da tradizione parte dal Duomo di Milano e fa tappa a San Lorenzo per arrivare fino alla Basilica di Sant’Eustrogio.

Credits:@milanoweekend

Una volta arrivati ci si trova di fronte al famoso presepe vivente e si vive un’esperienza suggestiva e magica. Il corteo inoltre ripercorre anche le gesta di Erode, con attori che si uniscono alla folla durante le tappe del percorso. Oltre ai festeggiamenti per la Befana, quei giorni segnano anche l’inizio dei saldi!

Il 4 gennaio è la data di inizio dei saldi invernali a Milano, quindi il ponte dell’Epifania non è solo l’occasione per godersi questa festività e visitare la città , ma anche per fare shopping sfrenato e andare a caccia di super offerte. Vi consigliamo di cercare soluzioni in zone ben servite dalla metropolitana, in modo da potervi muovere comodamente e raggiungere il centro con facilità .

