Aprite i vostri armadi e fate largo ai jeans slouchy! Questa particolarissima tipologia di jeans che ha spopolato nell’inverno 2019 ci terrà compagnia per tutto il 2020, confermandosi il modello in denim must have per i prossimi mesi.

A vita alta, con la gamba larga e decisamente comodi, i jeans slouchy sono campioni di versatilità e si prestano a moltissimi abbinamenti. Non ci credete? Provare per credere!

Pratici e casual se indossati con un paio di sneakers, ma anche inaspettatamente sexy e femminili insieme a dei bei tacchi alti, con gli slouchy jeans è praticamente impossibile sbagliare.

Nei negozi delle principali catene low cost e online – da Zara a Mango, passando per Bershka e Stradivarius – non c’è spazio che per loro, i jeans larghi che sembrano aver definitivamente mandato in pensione gli skinny, con somma gioia di tutte le amanti dei capi dal fit oversize.

Bene, ragazze, è il momento di entrare nel vivo del post! Abbiamo selezionato per voi tantissime foto ispirazionali di outfit con jeans slouchy e con abbinamenti modaioli e facili da riprodurre per ogni occasione. Pronte? Cominciamo!

COSA SONO I JEANS SLOUCHY: IL SIGNIFICATO E LE LORO CARATTERISTICHE

I jeans slouchy hanno definitivamente preso piede sul finire del 2019, ma hanno cominciato a diffondersi in modo virale sui social e in Rete già a partire dallo scorso autunno.

Credits: @my_black_skirt Via Instagram





Basta dare un’occhiata alle vetrine e “scrollare” le proposte dei nostri shop online preferiti per rendersi conto del fatto che sono praticamente ovunque. Le fashioniste di tutto il mondo sono impazzite per questo nuovo modello di jeans.

Via Pinterest

Ma cosa sono i jeans modello slouchy? Partiamo dalla traduzione di slouchy jeans: “slouch” in inglese vuol dire “ciondolare” e il concetto, in effetti, si addice molto a questi jeans alla moda.

Via Pinterest

Larghi, anzi praticamente larghissimi sulle cosce, consentono grande libertà di movimento e hanno il pregio di essere così comodi da far sentire chi li indossa quasi come se fosse in tuta!

Via Pinterest

Questi pantaloni in denim, anche noti come jeans a palloncino, hanno vita alta e gamba ampia, abbracciano in modo morbido i fianchi e si stringono all’altezza delle caviglie.

Tra i più apprezzati dalle fashioniste ci sono i jeans slouchy front yoke, un modello con fascia alta in vita e bottoncini. Ci sono anche quelli con elastico in vita e coulisse, simili ai pantaloni paperbag.

Via Pinterest

Per quanto riguarda i colori, i più eleganti e raffinati – oltre che i più versatili – sono i jeans slouchy beige e quelli neri, che si affiancano alle mille sfumature del denim classico. I lavaggi tra cui scegliere sono tantissimi, dai più chiari a quelli più scuri e carichi.

Credits: @pullandbear.com

JEANS SLOUCHY: A CHI STANNO BENE E TIPS SULLA VESTIBILITÀ

Cominciamo col dire che i jeans slouchy hanno fatto la felicità delle donne arcistufe degli skinny: diciamocelo, stretti come sono ci hanno fatto penare tutte almeno una volta nella vita!

Credits: @zara.com

I JEANS SLOUCHY AIUTANO A CAMUFFARE I FIANCHI

I nuovi jeans moda 2020 puntano alla comodità e valorizzano la figura senza strizzarla, ma anzi avvolgendola con volumi ampi che – e questo è un altro punto a loro favore! – aiutano a camuffare i fianchi, se un po’ pronunciati, o la pancetta. Insomma, sono dei nostri grandi alleati.

Credits: @monabyfashion Via Instagram

Non a caso, su Instagram sono davvero tanti gli scatti di jeans slouchy indossati da splendide donne curvy. Insomma, con qualche piccolo accorgimento, ciascuna di noi può trovare il jeans perfetto e questo modello è finalmente “democratico”!

Credits: @lenikind Via Instagram

Per modelli di jeans di questo tipo, è fondamentale “giocare” con le taglie: per esempio, se volete comprare dei jeans slouchy online e siete indecise su quale taglia acquistare optate sempre per quella inferiore.

Via Giphy

Questo modello di jeans ha vestibilità oversize, per cui è preferibile non esagerare: comode sì, ma non infagottiamoci! Molto spesso, infatti, scegliendo una taglia troppo grande per noi si rischia di appesantire la figura e di non valorizzarla affatto.

Ragazze, non abbiamo ancora finito. Anzi, a questo punto vi aspetta la parte più succosa del post! Girate pagina per scoprire tante foto di look con jeans slouchy da cui poter prendere spunto per i vostri abbinamenti.