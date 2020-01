Le scarpe Jimmy Choo per tante donne rappresentano un sogno a occhi aperti, un desiderio da realizzare, vere e proprie opere d’arte da ammirare ma anche da mettere ai propri piedi! Elegantissime come non mai, sebbene nelle collezioni del brand ci siano anche sneakers e bikers, sono le calzature con tacchi alti le più adorate.

Prima di svelarvi quali sono i modelli più famosi, parliamo un momento di Jimmy Choo, talento strepitoso, che è diventato uno dei nomi più celebri del mondo della moda grazie alle calzature realizzate in un piccolo laboratorio di Londra. Lui, un calzolaio malesiano dall’incredibile estro, ha saputo interpretare l’essenza della donna. La sua musa? La principessa Diana!

Alla fine degli anni ’80 tutti sapevano chi fosse e quali splendide creazioni realizzasse. Nel 2001, però, ha venduto metà del suo marchio e oggi la direttrice creativa è la nipote, Sandra Choi. Dagli esordi a oggi il brand ne ha fatta moltissima di strada e le sue calzature, merito anche di Carrie Bradshaw, sono diventate un must. Scopriamo quali sono le più belle tra le scarpe Jimmy Choo! Via col post!

Credits: @jimmychoo

ROMY BY JIMMY CHOO, UN AMORE CHE DURA UNA VITA

Le scarpe Romy di Jimmy Choo sono delle adorabili décolleté molto scollate con punta sfilata e tacco stiletto. L’altezza di ogni singolo modello è variabile e si può riconoscere dal numero accostato al nome. Ad esempio, Romy 85 significa che l’altezza è di 8,5 cm.

Jimmy Choo, Romy 100 pink. Prezzo: 495€ su row.jimmychoo.com





A proposito di altezza, vi sveliamo subito che ne esistono diverse, in particolar modo 60, 85 e 100 ma c’è anche una variante rasoterra che si chiama semplicemente Romy Flat e si tratta di deliziose ballerine anche queste a punta disponibili in pelle, camoscio e persino in pizzo.

Jimmy Choo, Romy anthracite lamé. Prezzo: 525€ su row.jimmychoo.com

Le scarpe Jimmy Choo della linea Romy sfoggiano rivestimenti eleganti e raffinati. Si va dai modelli tinta unita, tra i quali troviamo calzature monocromatiche in rosso, nero e nude, a quelle degradé, quindi caratterizzate dall’effetto sfumato, a volte proposto in nuance insolite, come l’acquamarina.

Volete eccedere e brillare? Allora è il caso di puntare alle scarpe Jimmy Choo glitterate o ricoperte completamente di cristalli. Non solo argento, è possibile scegliere le deliziose Romy con brillanti colorati e, anche in questo caso, sfumati, come variante silver e fucsia!

Jimmy Choo, Romy mint and sky-blue degradé. Prezzo: 525€ su row.jimmychoo.com

JIMMY CHOO LOVE, LE SCARPE ALTE CON TACCO A SPILLO

Scarpe Love in pizzo nero. Credits: @jimmychoo

Love è il nome delle scarpe Jimmy Choo che rievocano lo stile delle Romy, soltanto che sono più accollate. Anche in questo caso le décolleté sono disponibili in varie altezze e nella versione flat.

Jimmy Choo, Love latte kid leather. Prezzo: 595€ su row.jimmychoo.com

LOVE, UN AMORE ETERNO ADATTO A TUTTE

Le Love sono sicuramente molto formali e raffinate, ideali per gli ambienti lavorativi. Proprio per soddisfare i gusti e le esigenze delle donne in ufficio, il brand ha caratterizzato queste calzature con rivestimenti adatti all’occasione, come pelle, cuoio e coccodrillo.

Jimmy Choo, Love cuoio croc. Prezzo: 525€ su row.jimmychoo.com

Tuttavia, per chi ama sfoggiare qualcosa di più estroso, è possibile puntare tutto sulle scarpe rosa shocking o su quelle glitterate in oro e argento.

Love degradé glitter. Credits: @jimmychoo

Da non perdere, inoltre, le calzature in colori metallizzati, per chi vuole brillare sempre e ovunque, e le proposte con le iniziali Jimmy Choo, perfette per le appassionate di logomania.

MISTY, I SANDALI CHE MOZZANO IL FIATO

Nella scarpiera di ogni donna ci devono essere dei sandali. Non delle scarpe aperte e basta, ma un modello in particolare. Sono le scarpe con fascetta sulle dita dei piedi, tallone coperto e cinturino alla caviglia. Devono avere il tacco alto e sottile e, volendo per un maggiore comfort, un leggerissimo plateau.

Misty, i sandali in velluto bordeaux di Jimmy Choo. Credits: @jimmychoo

Le scarpe Jimmy Choo che rispecchiano queste caratteristiche si chiamano Misty. Sono amatissime dalle star, che le sfoggiano spesso in abbinamento con i loro abiti da Oscar. Sono favolose nella loro semplicità e stanno bene con diversi tipi di look, anche sotto i jeans.

Jimmy Choo, Misty rust velvet platform. Prezzo: da 650€ a 390€ su row.jimmychoo.com

Oltre ai modelli in pelle e camoscio, il marchio le declina anche in base a stagionalità e tendenze. Ad esempio, per l’inverno vengono comunque proposti i sandali in velluto, scegliendo cromie calde e avvolgenti come bordeaux e caramello.

Jimmy Choo, Misty 120 champagne coarse glitter. Prezzo: 650€ su row.jimmychoo.com

Anche in questo caso, non mancano i modelli glitterati e i metallizzati!

Ragazze, non è ancora finita perché nella prossima pagina vedremo altre scarpe Jimmy Choo famose e adorate in tutto il mondo, in particolar modo i sandali Lance per le grandi occasioni e le calzature da sposa, per piedi favolosi nel giorno del matrimonio. Continuate a leggere il post!