Delicati ma al contempo molto performanti, i deodoranti naturali sono la scelta ideale se si ricercano prodotti corpo privi di sostanze come parabeni e alluminio, che a lungo andare possono danneggiare la pelle sensibile delle ascelle.

I deodoranti bio e con buon Inci, così come i deodoranti naturali senza alluminio, non sono meno efficaci di quelli tradizionali, ma si prendono cura delle ascelle con un occhio di riguardo per la salute e per l’ambiente: formulati con ingredienti naturali, sono il perfetto complemento di una bodycare routine green.

Sono tante le marche di deodoranti naturali tra cui poter scegliere e, ovviamente, è possibile anche optare per deodoranti naturali fai da te, da preparare in casa seguendo ricette semplici e veloci. Curiose? Cominciamo!

DEODORANTI NATURALI FAI DA TE: LE RICETTE DA PROVARE A CASA

In origine, tra le estimatrici della cosmesi green spopolava principalmente l’allume di rocca (o di potassio), che si presenta solitamente come una pietra da inumidire e sfregare sulle ascelle, ma che talvolta è reperibile anche in polvere, in spray o in stick.

I DEODORANTI NATURALI SENZA ALLUMINIO VANNO PER LA MAGGIORE

L’allume di rocca non è altro che un sale misto di alluminio e potassio antitraspirante. Sul blog vi abbiamo già parlato dei deodoranti senza alluminio e di tutto quello che, negli ultimi tempi, si è detto di questo particolare ingrediente. L’alluminio – così come l’allume di rocca – blocca la produzione del sudore da parte delle ghiandole sudoripare e, a lungo andare, può essere dannoso per l’organismo.

Alcuni esperti quindi consigliano, a chi è alla ricerca di deodoranti ascelle naturali, di optare per ricette fai da te alternative, che sfruttano altri tipi di ingredienti e l’azione degli oli essenziali. Eccone un paio da provare subito!

DEODORANTE NATURALE FAI DA TE CON OLIO DI COCCO, MAIS E TEA TREE OIL

Uno dei migliori deodoranti ascellari naturali da preparare in casa è quello con olio di cocco e tea tree oil, un forte antibatterico naturale.

Vi occorrono:

amido di mais (40 g)

bicarbonato di sodio (40 g)

tea tree oil (10 gocce)

olio di cocco (3 cucchiai)

Naturando, Tea Tree Oil. Prezzo: 7,63€ su amazon.it

Mescolate tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo e compatto, poi conservatelo in un barattolino al riparo da luce e calore.

DEODORANTE NATURALE FAI DA TE CON ROSMARINO E LIMONE

Per un deodorante naturale profumato ed efficace, testate questa ricetta a base di rosmarino e limone.

Vi occorrono:

acqua (100 ml)

alcol a 90° (20 ml)

rosmarino (4 cucchiai di foglie secche)

essenza di limone (5 gocce)

estratto di Amamelide (10 gocce)

Naissance, Distillato di Amamelide. Prezzo: 14,99€ su amazon.it

Fate bollire l’acqua in un pentolino e, una volta in ebollizione, aggiungete il rosmarino e lasciate riposare con un coperchio per 10 minuti. Aggiungete gli altri ingredienti, mescolate il tutto e sistemate il vostro deodorante in un contenitore di vetro.

Ragazze, non finisce qui! Finora abbiamo parlato di ricette fai da te per deodoranti green e dei loro benefici, ma girando pagina troverete i migliori deodoranti naturali da comprare, già pronti all’uso! Continuate a leggere!