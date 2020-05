I prodotti depilazione intima sono fondamentali se avete deciso di procedere alla pulizia della zona bikini fai da te. L’estate è vicina ma anche il desiderio di sentirsi sempre in ordine è fortissimo, ecco perché bisogna scegliere qualcosa di delicato ma anche di efficace.

Quale crema depilatoria intima scegliere? Sarà meglio preferire un rasoio o optare per un altro metodo, dagli epilatori alle strisce già belle e pronte?

Non vi resta che scoprirlo, trovare i prodotti depilazione intima migliori e preferiti e testarli personalmente sul proprio inguine! Pronte, ragazze? Si comincia!

PRODOTTI DEPILAZIONE INTIMA: EPILATORI LASER, A LUCE PULSATA ED ELETTRICI

La depilazione fai da te è spesso compiuta con strumenti, come il rasoio, che eliminano il pelo ma non il bulbo, quindi la ricrescita sarà più veloce.

Braun, Silk-Expert Pro 5 PL5137 Epilatore a Luce Pulsata. Prezzo: 359,99€ su amazon.it





Quando, invece, si attua un’eliminazione completa del “nemico”, si parla di epilazione.

I PRODOTTI PER LA DEPILAZIONE INTIMA PIÙ EFFICACI A LUNGO TERMINE SONO GLI EPILATORI LASER E A LUCE PULSATA

Tra i metodi epilatori più conosciuti c’è la classica ceretta, di cui ne esistono varie versioni come quella allo zucchero o araba. In alternativa si possono utilizzare altre metodologie, come gli epilatori laser, a luce pulsata o elettrici.

La depilazione con laser o con luce pulsata (IPL – Intense Pulsed Light) offrono un risultato definitivo. Questi due trattamenti hanno un costo superiore, ma l’investimento a lungo termine si rivelerà davvero utile, perché non dovrete più preoccuparvi della ricrescita.

HoMedics, Duo Quartz Epilatore Elettrico con Luce Pulsata e Fluorescente. Prezzo: 118,99€ su amazon.it

Questi due metodi di epilazione richiedono varie sedute, che in genere si fanno in un accreditato centro estetico. Tuttavia, esistono vari strumenti casalinghi per potersi depilare anche in casa, abbattendo ulteriormente i costi.

Philips, HP6341/00 Ladyshave Rasoio Femminile, Wet&Dry. Prezzo: 17,99€ su amazon.it

Di sicuro, tra i prodotti per la depilazione intima, questi sono da considerarsi i migliori per chi è alla ricerca di una soluzione indolore – al massimo avvertirete una sensazione di calore o pizzicore – ma a lunghissimo termine.

Braun, Silk-épil Bikini Styler FG1100 Rosa Rifinitore Di Precisione Zona Bikini 3-In-1 Con 4 Accessori. Prezzo: 19,00€ su amazon.it

In alternativa, per fare la depilazione inguine a casa, si possono usare gli epilatori elettrici, noti anche come silk-epil. Sono degli strumenti che sfruttano la rotazione di diverse pinzette, che fanno parte di una testina. In caso di zona bikini, la testina sarà più piccola, per rifinire meglio la zona, e anche la forma dell’epilatore sarà più sottile, per favorire la presa.

I RASOI PER LA ZONA BIKINI, VELOCI E PRATICI

Wilkinson, Intuition Dry Skin 1 Rasoio + 1 Ricarica. Prezzo: 5,67€ su farmacosmo.it

Chi è alle primissime armi, chi ha fretta o ha solamente pochi peli da eliminare, sceglie spesso di usare i rasoi per l’inguine. Ne esistono due tipologie: i classici manuali e gli elettrici, tra cui troviamo anche i rifinitori.

Bic, Soleil Easy – Rasoio Monouso Con 6 Testine Di Ricambio. Prezzo: 2,44€ su farmacosmo.it

Il mondo beauty ha fatto passi da giganti e ha realizzato una serie di prodotti molto delicati per rendere la depilazione un momento più piacevole.

Magnitone London, Go Bare! Rechargeable Mini Lady Shaver. Prezzo: 27,95€ su lookfantastic.it

I vecchi rasoi, dotati solo della lama, non offrivano uno scorrimento facile e spesso ci si procurava lesioni e ferite.

Wilkinson Sword, Intuition Perfect Finish 4 In 1. Prezzo: 19,40€ su amazon.it

I nuovi modelli, che è possibile usare anche senza schiuma o un prodotto che permetta alla testina di scivolare senza intoppi, sono dotati di inserti a base di oli e sostanze addolcenti (cocco, mandorla) per scansare il rischio irritazioni.

Veet, Sensitive Precision Beauty Styler Kit Rifinitore Viso, Ascelle e Bikini. Prezzo: 19,55€ su amazon.it

Accanto a questi troviamo i rasoi elettrici, che vantano anche una testina per rifinire meglio la zona. Sono molto validi se volete essere molto precise e per evitare di combinare disastri “intimi”!

Ragazze, non abbiamo ancora finito! Nella prossima pagina scopriremo insieme altri prodotti per la depilazione intima, in particolar modo le creme depilatorie (anche in gel) e le strisce di ceretta già pronte. Continuate a leggere il post!