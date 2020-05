Se ancora non avete acquistato un paio di sneakers primavera 2020, è giunto il momento di mettersi in regola e procedere con un po’ di sano shopping! Scarpe comode e pratiche per eccellenza, per fare attività sportiva o semplicemente per una bella passeggiata, queste calzature sono dei must have intramontabili che ognuna di noi dovrebbe possedere.

Per la stagione dei fiori sono tanti i modelli che riconfermano il loro status e altri che si inseriscono tra le novità e le tendenze moda del momento. Le sneakers bianche, anche se abbellite da piccoli dettagli e disegni, restano in cima alla lista dei desideri, alle quali si affiancano quelle da fitness.

Non mancano, tuttavia, dei modelli casual e glam caratterizzati dai colori del momento e piccoli elementi che non passano inosservati, e quelle con suola in corda, perfette in vista dell’estate. Insomma, ragazze, siete curiose? Scoprite con noi quali sono le sneakers primavera 2020 più belle e da comprare al volo! Via col post!

SNEAKERS PRIMAVERA 2020 PER FARE FITNESS E TENERSI IN FORMA

Quante in questo periodo e in vista dell’estate ha iniziato a praticare una qualche attività sportiva? Per fare ginnastica, allenarsi a casa o anche per fare una corsetta servono delle sneakers fitness e in circolazione ce ne sono davvero moltissime, con suole comode e pratiche ed estremamente leggere.

Skechers, Go Run Fast, Sneaker Donna. Prezzo: da 49,00€ a 222,54€ su amazon.it





Sono indubbiamente le calzature che, da vere fit girls, non potete farvi scappare. A firmare le proposte più ricercate e amate del settore spiccano i principali marchi sportivi, come Nike e Adidas, ma non solo.

Nike, Wmns Air Zoom Elevate, Scarpe da Fitness Donna. Prezzo: da 91,94€ a 110,00€ su amazon.it

Credits: @runbabyrunshoes Via Instagram

Ci sono anche altri brand, da Puma fino a Skechers. In particolar modo quest’ultimo marchio propone delle sneakers da corsa con suola in memory foam che vi consigliamo assolutamente anche per fare lunghe passeggiate o se semplicemente amate lo stile sporty.

Puma, scarpe da ginnastica. Prezzo: da 84,21€ a 97,32€ su amazon.it

Le sneakers fitness, infatti, non sono pensate solamente per fare attività fisica, ma possono completare degli outfit glam cool, dal tocco casual e multicolor, smorzando anche i look più basic.

SNEAKERS BIANCHE DA DONNA: UN CLASSICO INTRAMONTABILE

Zara, sneakers bianche. Prezzo: 25,95€ su zara.com

Ogni donna nella propria scarpiera deve avere determinate calzature e tra le scarpe di mezza stagione non possono mancare le sneakers bianche. Attenzione, non è necessario che siano completamente total white.

Ted Baker, Lennes, Scarpe da Ginnastica Donna. Prezzo: da 116,41€ a 118,23€ su amazon.it

LE SNEAKERS BIANCHE DA DONNA SONO UN EVERGREEN

In questa categoria rientrano anche le proposte abbellite da disegni, scritte ed elementi colorati purché non siano troppo vistosi e che invadano l’intera tomaia, se non persino la suola.

Se da una parte troviamo le classiche Stan Smith di Adidas, un capolavoro intramontabile che si affianca a numerosissimi altri modelli dello stesso brand sportivo, dall’altra troviamo le proposte di marche ben diverse e ognuna forte dei suoi elementi iconici e decorativi.

Tommy Hilfiger, Sling Back Tommy Sneaker, Scarpe da Ginnastica Basse Donna. Prezzo: 97,40€ su amazon.it

Credits: @_sneakersworld.store Via Instagram

Moa Concept, sneakers Grand Master Topolino Spray Argento. Prezzo: 175,00€ su shop.moaconcept.com

Se da Moa Concept spicca la collezione dedicata ai più influenti personaggi Disney, tra le novità di Converse troviamo dei simpatici cuori, mentre Ted Baker preferisce la leggerezza dei fiori.

Credits: @superga_official Via Instagram

Di tutt’altro avviso Superga, che ha invece realizzato per la stagione primavera estate 2020 delle scarpe da ginnastica sempre in tela bianca ma abbelliti da elementi arcobaleno, energici e vibranti.

Ragazze, non abbiamo ancora finito! Nella prossima pagina scoprirete le altre sneakers primavera 2020 da avere, come quelle con suola in corda e i modelli più casual del momento. Continuate a leggere il post!