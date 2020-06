Sono davvero fiera ed emozionata di annunciarvi la riapertura del ClioPopUp di Firenze, prevista proprio oggi 27 giugno 2020. Avete capito bene: tornano ad aprirsi per voi le porte del ClioPopUp di via dei Lamberti 16/R, a pochi passi da Piazza della Repubblica, e io non potrei essere più contenta, anche se per ora solo con la fantasia, di tornare in una delle città più belle del mondo.

E dopo la riapertura del ClioPopUp di Napoli, vi accogliamo a Firenze rievocando la mia home sweet home newyorkese che si materializza ancora una volta e vi coccola in uno spazio pensato appositamente per voi, per farvi godere appieno questa bella esperienza, naturalmente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Per voi, una nuova avventura davvero emozionante, fatta di abbracci – anche se solo con l’immaginazione – e di sorrisi con gli occhi e sono elettrizzata all’idea che possiate scoprire qualcosa in più sull’universo ClioMakeUp e, soprattutto, di condividere con voi un piccolo pezzetto di me e delle mia vita oltreoceano.

E anche se non potrò essere fisicamente accanto a voi, non vedo l’ora che abbiate l’occasione di scoprire tutte le ultime novità e di scegliere i vostri prodotti preferiti, grazie al supporto del Team ClioPopUp naturalmente.

Al ClioPopUp di Firenze, infatti, potrete trovare tutti i nostri best seller, come l’iconico mascara vegan DarkLove, l’apprezzatissimo eyeliner DeepLove e i bellissimi ombretti cremosi a lunga durata SweetieLove. Non mancheranno le novità, ovviamente! Oltre ai nuovi Lip Balm&Glam CoccoLove Baby Joy, Tutu e Fragolina, vi aspettano le ultime nate in casa ClioMakeUp: le matite occhi temperabili a lunga tenuta ALLDAYLOVE nelle colorazioni Black e Choco!

Ragazze e ragazzi, in questo post vi darò tutti i dettagli a proposito della riapertura di giugno 2020 del ClioPopUp di Firenze e vi racconterò tutto sulla location, sui prodotti e su quanto sarà prezioso il vostro contributo. Siete curiosi? Continuate a leggere il post!

NEL CLIOPOPUP DI FIRENZE VI SENTIRETE PROPRIO COME A CASA… MIA

Firenze è una città che colpisce e resta nel cuore grazie alla sua bellezza, perciò, sono davvero emozionata di poter trasferire una piccola parte del mio mondo proprio qui, nella culla del Rinascimento italiano, e regalarvi una nuova avventura all’interno di uno spazio accogliente e familiare, in cui potrete sperimentare in prima persona l’intero universo valoriale ClioMakeUp!

il ClioPopUp di Firenze racchiude il cuore della mia casa di New York

In via dei Lamberti 16/R, location del ClioPopUp di Firenze per questo giugno 2020, infatti, non troverete solo la magica atmosfera della città, della vicinissima Piazza della Repubblica e del suo storico carosello, ma anche un pezzettino della mia casetta di New York. Sono certa vi piacerà tantissimo l’angolo con divano e brick wall: sapete che ne ho uno proprio identico a casa mia, no? Sarà come darci un abbraccio, anche se da lontano!

E poi non dovrete far altro che aggirarvi per il ClioPopUp e scoprire tutti gli oggetti e gli elementi emblematici che avete imparato a conoscere attraverso i miei video e che ormai fanno parte della storia di ClioMakeUp, o meglio, della nostra storia. Ho pensato fosse un modo divertente per annullare le distanze e sentirci più vicini!

Quando potrete finalmente varcare la soglia della mia piccola casetta fiorentino-newyorkese? Da oggi 27 giugno, fino al 26 luglio, le porte del ClioPopUp di Firenze saranno aperte tutti i giorni con orario continuato dalle 9:30 alle 20:00. E se avete dubbi o curiosità, affidatevi al sito cliopopup.com e troverete tutti i dettagli e le informazioni sulla riapertura di giugno 2020.

NON SIETE MAI STATI COSÌ IMPORTANTI: ABBIAMO BISOGNO DI VOI PER RISPETTARE LE NUOVE NORME IGIENICO-SANITARIE PER LA VOSTRA (E NOSTRA) SICUREZZA

La vostra sicurezza e quella del Team ClioPopUp è la cosa più importante per me, ecco perché vi chiedo con tutto il cuore di fare attenzione e rispettare alcune semplici norme igienico sanitarie. Eccole tutte nel dettaglio:

All’interno del ClioPopUp di Firenze potranno accedere solo due persone per volta, vi chiediamo un po’ di pazienza ma sarete ripagati con un servizio di consulenza dedicato. Se per caso arrivate allo store con già le idee chiare, potrete procedere con degli acquisti in modalità “fast track” mediante una speciale corsia dedicata.

potranno accedere solo due persone per volta, vi chiediamo un po’ di pazienza ma sarete ripagati con un servizio di consulenza dedicato. Se per caso arrivate allo store con già le idee chiare, potrete procedere con degli acquisti in modalità “fast track” mediante una speciale corsia dedicata. Indossate sempre la mascherina in store senza mai rimuoverla, saremo noi a guidarvi e a farvi scoprire tutte le sorprese firmate ClioMakeUp . NON è possibile accedere allo store senza mascherina;

senza mai rimuoverla, saremo noi a guidarvi e a farvi scoprire tutte le sorprese firmate . NON è possibile accedere allo store senza mascherina; NON è possibile accedere al locale con sintomi influenzali o con temperatura superiore ai 37,5°C, oppure se un vostro familiare o un convivente presenta i suddetti sintomi;

È OBBLIGATORIO sanificare le mani prima di entrare. Potete farlo utilizzando il gel che abbiamo messo a vostra disposizione all’ingresso. E come direbbe Grace… WASH MANINE !

! Il Team ClioPopUp sarà felice di provare con voi i prodotti e di supportarvi nella vostra esperienza di acquisto in store. Chiedete a loro!

sarà felice di provare con voi i prodotti e di supportarvi nella vostra esperienza di acquisto in store. Chiedete a loro! Per rispettare la distanza di sicurezza vi chiediamo di seguire i bollini che trovate sul pavimento: inizia il vostro viaggio nel fantastico mondo ClioMakeUp!

COSA TROVERETE NEL CLIOPOPUP DI FIRENZE? TUTTI I PRODOTTI CLIOMAKEUP PIÙ AMATI E LE ULTIME NOVITÀ

Al ClioPopUp di Firenze avrete la possibilità di acquistare dal vivo tutti i prodotti della linea ClioMakeUp e di farvi guidare da vere e proprie professioniste, che sapranno darvi i migliori consigli. Nello store potrete approfittare del restock degli ombretti cremosi a lunga durata SweetieLove e creare l’abbinamento perfetto con Spritzante o Con Te, le nuove nuance dei rossetti liquidi LiquidLove.

Ad attendervi ci saranno ovviamente anche le nuove, e già amatissime, matite occhi temperabili a lunga tenuta ALLDAYLOVE, nei colori Black e Choco, ma anche adorate conoscenze come il mascara vegan DarkLove o l’eyeliner vegan DeepLove. Non mancherà, infine, il mio primo amore, la palette FirstLove e tutti gli ombretti ClioMakeUp Eyeshadow con cui potete creare la vostra palette personalizzata MyFirstLove.

Potrete poi letteralmente lasciarvi incantare da tutte le nuance dei rossetti cremosi CreamyLove o scegliere di farvi avvolgere dalla morbidezza dei Lip Balm&Glam CoccoLove. E per finire non può mancare la mia adorata Palette BeautyLove, la palette di ombretti vellutati mat e shimmer con cui potete liberare la vostra creatività e fantasia realizzando qualsiasi tipo di makeup.

Ragazze e ragazzi, se desiderate altre informazioni a proposito della riapertura del ClioPopUp di Firenze, vi basterà visitare il sito cliopopup.com: qui potrete trovare annunci, aggiornamenti e tutte le news relative alle riaperture.

Ragazze e ragazzi, spero che la riapertura del ClioPopUp di Firenze a giugno 2020 vi abbia resi felici quanto me. Non dimenticate di continuare a seguirci per non perdervi tutti gli aggiornamenti: iscrivetevi alla newsletter e stay tuned, le novità non mancheranno! Ora la parola a voi. Chi è già stato in un ClioPopUp, magari proprio quello di Firenze? Quali sono i prodotti che non vedete l’ora di provare dal vivo? Con chi condividerete quest’esperienza? Fatemi sapere tutto nei commenti! Un bacione dalla vostra Clio!