Ci sono tante frasi per i tatuaggi femminili da potersi imprimere sulla pelle: citazioni letterarie, versi di poesie e canzoni, massime di filosofi e pensatori… ce n’è per tutti i gusti e per esprimere ogni messaggio significativo per noi. La scelta di tatuarsi una frase, infatti, è spesso dettata dalla volontà di portare sempre con sé parole che abbiano un significato personale e profondo. Si spazia da frasi brevi ma cariche di significato, a frasi lunghe che descrivono dettagliatamente un’emozione.

Sono parole che possono avere molte interpretazioni, in base all’esperienza personale di ognuno di noi, e che si collegano al nostro bagaglio culturale ed emozionale. Quindi, i tatuaggi con le parole piacciono, ma la domanda che ci si pone sempre è “Qual è la frase giusta?”.

Bisogna rifletterci con calma, perché un tatuaggio è per sempre. O quasi. E perché deve essere una frase che rappresenta davvero la nostra personalità, il nostro modo di essere, le nostre emozioni, il nostro passato. In questo post abbiamo raccolto alcune idee di frasi per tatuaggi femminili che speriamo vi diano ispirazione. Volete scoprire quali sono le più belle da tatuarsi? Allora, continuate a leggere il post!

Dove non diversamente specificato, le foto sono tratte da Pinterest

TATUARSI PAROLE E FRASI: ATTENZIONE A REFUSI ED ERRORI

Tatuarsi una parola o una frase non è più inusuale; sono tantissime le persone che decidono di imprimersi sulla pelle aforismi, versi di canzoni o citazioni che hanno un significato profondo. Tuttavia è difficile scegliere la frase giusta per il proprio tatuaggio! Bisogna rifletterci attentamente e immaginarsi anche se tra 20, 30 o 40 anni, la frase che ci si vuole tatuare risulterà ancora rappresentativa della nostra persona o un errore di gioventù.

Attenzione agli errori!







E in tema di errori, oltre a pensare bene alle parole da imprimersi sulla pelle, è vitale fare attenzione alla grammatica; sono tantissimi i tatuaggi rovinati da strafalcioni grammaticali! Online si trovano centinaia di fotografie di tatuaggi con refusi, punteggiatura sbagliata e gravi errori di grammatica, sia in italiano che in altre lingue.

Per evitare di ritrovarsi con tatuate sulla pelle delle parole prive di senso o errori grammaticali imbarazzanti, meglio fare un controllo approfondito con un madrelingua. E se il tatuaggio è in italiano, controllate attentamente il disegno prima che venga impresso sulla vostra pelle. Non si sa mai!

FRASI PER TATUAGGI FEMMINILI: LE MASSIME DA IMPRIMERSI SULLA PELLE

Quando si decide di tatuarsi una frase, si ricercano spesso citazioni letterarie o massime di poeti, pensatori, filosofi o scrittori che rappresentino un nostro ideale, un nostro modo di essere, il nostro modo di approcciarci alla vita, o che raccontino metaforicamente una nostra esperienza.

Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo (Gandhi)

Si opta di solito per frasi che risuonano un po’ come dei mantra, che ci invitano a inseguire i sogni, a mantenere la testa alta, ad amarci e ad andare dritte per la nostra strada.

La risata è senza tempo, l’immaginazione non ha età, è i sogni sono per sempre.

Walt Disney

Da Alda Merini a Janis Joplin, da Gandhi a Henry Ford passando per Samuel Beckett e i proverbi cinesi, ci sono frasi perfette per tutte. Eccovi qualche esempio:

Ogni alba ha i suoi dubbi (Alda Merini)

Non venderti. Sei tutto ciò che hai (Janis Joplin)

Non trovare l’errore, trova il rimedio (Henry Ford)

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better – Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Fallisci ancora. Fallisci meglio (Samuel Beckett)

I can resist anything but temptation – Posso resistere a tutto tranne che alla tentazione (Oscar Wilde)

VERSI DI CANZONI E CITAZIONI DI FILM COME FRASI PER TATUAGGI

Avete una canzone preferita che vi rappresenta o a cui siete molto legate? Allora potreste decidere di tatuarvi i versi del ritornello o la strofa che vi sta più a cuore. Magari si tratta di una canzone che vi ricorda un avvenimento particolare della vostra vita, legata a un grande amore, alla nascita di un figlio, a una importante amicizia, a un viaggio intorno al mondo…

Credits:@nelnostromondo.forumfree.it

Credits:@starnews.nl

Tra i più quotati troviamo gli intramontabili Vasco Rossi e Luciano Ligabue, ma di certo, tra cantautori italiani e internazionali, i versi da potersi tatuare sulla pelle non mancano! Eccovi qualche esempio:

Who cares if one more light goes out? Well I do – da One More Light – Linkin Park

Nel mio silenzio, anche un sorriso può fare rumore – da Nel cuore, nell’anima – Lucio Battisti

Ma l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale – da Disperato erotico stomp – Lucio Dalla

Cambia il vento ma noi no e se ci confondiamo un po’, è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare – da Quello che le donne non dicono – Fiorella Mannoia

Dove la porto signorina? Su una stella (Titanic)

TRA LE FRASI PER TATUAGGI FEMMINILI NON MANCANO VERSI DI CANZONI E CITAZIONI TRATTE DA FILM

Siete appassionate di cinema o avete un film del cuore di cui sapete a memoria ogni battuta? Potreste allora farvi tatuare quella citazione e portarla sempre con voi. Anche in questo caso, ognuna di noi ha quei film preferiti che non si stanca di riguardare e in cui, anche con il tempo che passa, continua a immedesimarsi.

Le parole sono la nostra massima e inesauribile fonte di magia. (Harry Potter e il Principe Mezzosangue)

Eccovi alcune citazioni famose tratte da celebri pellicole, perfette per tatuaggi femminili:

È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica (da A Beautiful Mind)

“Amore” significa non dover mai dire “mi dispiace” (da Love Story)

Alcune volte perdere il tuo equilibrio per amore è necessario per vivere una vita equilibrata (Da Mangia, prega, ama)

È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un’altra prospettiva (da L’attimo fuggente)

Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. (da La ricerca della felicità)

Ragazze, le frasi per tatuaggi femminili proseguono a pagina 2. Continuate a leggere per scoprire le più famose in greco e in latino, e le più belle dedicate ai figli, alla famiglia e al rapporto tra sorelle.