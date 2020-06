Dal 22 al 28 giugno approfittate di Offerte moda in grande stile, l’evento Amazon che anticipa i saldi estivi 2020 e mette in vetrina una miriade di prodotti della categoria fashion scontati fino al 50%.

Sul marketplace troverete ogni giorno tantissime nuove offerte moda da non perdere e a essere coinvolti sono i più amati e ricercati brand. Qualche esempio? Vans, New Balance, Levi’s, Puma, Crocs, Tommy Hilfiger, Clarks e Calvin Klein sono i nomi che spiccano maggiormente, ma non mancano altre marche e le private label Amazon Moda come find., Meraki e Truth & Fable.

Insomma, ragazze, vi immaginiamo curiose di scoprire quali sono queste imperdibili proposte che coinvolgono i top fashion brand, non è vero? Allora non perdiamo altro tempo, vi mostriamo quali sono le Offerte moda in grande stile di Amazon più esclusive e interessanti! Continuate a leggere il post!

Vi ricordiamo che i prezzi delle offerte potrebbero subire variazioni nell’arco della settimana dell’iniziativa. Il consiglio è quindi sempre quello di controllare l’effettivo prezzo e la scontistica applicata al momento dell’acquisto. Inoltre, dato che gli sconti non si applicano su tutte le taglie e i colori di un medesimo prodotto, se scovate qualcosa di interessante a un prezzo conveniente, non pensateci due volte! Tutte le offerte sono soggette a disponibilità e possono essere ritirate o modificate senza preavviso.

BRAND AMAZON MODA: LE PRIVATE LABEL IN OFFERTA A PREZZI SBALORDITIVI

Come anticipato, i brand Amazon Moda sono in offerta fino al 50% sul marketplace. In genere i prezzi di queste marche non sono altissimi, quindi pagarli la metà (o quasi) è a dir poco conveniente. Inoltre, Amazon detiene diverse linee per soddisfare i look di ogni particolare esigenza e situazione.

GLI SCONTI E LE OFFERTE AMAZON FASHION SI APPLICANO SUI BRAND POPOLARI E SULLE PRIVATE LABEL

Quindi, nel catalogo delle private label troverete capi casual ed eleganti, vestiti da giorno e da cerimonia, giacche di ogni tipo, gonne lunghe e corte, in pelle e in pizzo, skinny jeans e modelli boyfriend, senza dimenticare un’ampia selezione di magliette e top, pantaloni di ogni tipo e tanto altro ancora.

In poche parole, a un piccolo prezzo vi porterete a casa, anzi lo riceverete senza sforzi, qualcosa di bello, iconico e all’ultima moda. Che ne dite, ne approfittiamo?

L’evento Offerte moda in grande stile di Amazon mette in scena fino al 50% sull’abbigliamento di brand come find., Meraki, Truth & Fable, Amazon Essentials, Daily Ritual, 28 Palms, The Drop, Berydale e Lark & Ro.





find., Vestito Mini A-Line in Pizzo Donna. Prezzo: da 6,96€ a 35,00€ su amazon.it

Se avete bisogno di qualcosa di glamour e sbarazzino, ma di vestiti da cerimonia eleganti perfetti per questa estate, e non ci volete spendere troppo, vi imbatterete con facilità in minidress in pizzo floreale a meno di 10 euro.

find., Tubino Donna. Prezzo: da 6,04€ a 45,00€ su amazon.it

Oppure anche in splendidi tubini dal taglio minimal, declinati in colori intensi e brillanti, come il rosso, se non volete sfoggiare il classico nero.

find., Tuta a Portafoglio a Manica Corta in Cotone Jersey Donna. Prezzo: da 12,46€ a 37,80€ su amazon.it

Potete anche preferire una pratica tuta a portafoglio, o magari un bel kimono decorato e fantasioso, con cui dare sprint e brio al vostro basic outfit.

find., Giacca Lunga Kimono Donna. Prezzo: da 22,05€ a 49,00€ su amazon.it

GIOIELLI E OROLOGI IN OFFERTA SU AMAZON: DA SWAROVSKI A MICHAEL KORS

Ogni donna sa che per curare il proprio look da cima a fondo, non può dimenticarsi degli accessori ma non esistono solamente borse e scarpe. Infatti, chi vuole davvero arricchire l’outfit, sa bene che ci sono dei complementi che non deve lasciarsi scappare, come i gioielli.

Swarovski, Braccialetto Shell da Donna, Placcato Colore Oro, Rosso. Prezzo: 33,00€ su amazon.it

Tra le offerte Amazon di giugno 2020 ne troviamo molti, ognuno in grado di soddisfare gusti ed esigenze. Intanto, vi basti sapere che c’è un’ampia selezione di gioielli Swarovski scontati fino al 40%.

Thomas Sabo, Fermaglio da Donna Argento Sterling 925. Prezzo: 59,00€ su amazon.it

Se amate lo stile più particolari, vi segnaliamo anche i gioielli di Thomas Sabo, per l’occasione ribassati fino al 30%: in questo modo potrete comprare orecchini etnici in argento 925 o pendenti colorati a forma di piume, cactus e fenicotteri rosa!

Michael Kors, orologio oro rosa. Prezzo: 134,00€ su amazon.it

Un’altra ottima selezione è quella degli orologi Michael Kors, che potrete comprare a prezzi mai visti! Belli e super desiderati, sono tra i complementi che vanno a ruba tra le fashion girls! Non lasciatevi scappare gli orologi in oro rosa o quelli in pelle abbelliti da elementi brillanti, come strass e cristalli.

