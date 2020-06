È finalmente arrivato il momento di organizzare i viaggi e le vacanze post quarantena. Il 3 giugno, infatti, sono stati riaperti i confini tra le regioni italiane ed è possibile anche viaggiare verso stati europei, verificando preventivamente eventuali normative e limitazioni. Tuttavia non si tratta ancora di un ritorno alla normalità ; per diverso tempo dovremo fare molta attenzione e rispettare le indicazioni per evitare un nuovo rischio di contagio.

Tutti desideriamo tornare a viaggiare e a vivere normalmente, ma per evitare di ritrovarci altri mesi rinchiusi in casa a causa dell’emergenza sanitaria, dobbiamo procedere con cautela. Quindi, sebbene la bella stagione ci faccia venire voglia di partire alla scoperta del mondo, dovremo organizzare con anticipo e con cura le nostre vacanze post quarantena. E, secondo gli esperti, saranno vacanze all’insegna del turismo locale. Viaggeremo prevalentemente in Italia e sarà l’occasione per riscoprire le bellezze che rendono unico il nostro Paese.

Anche viaggiando tra le nostre bellissime regioni, dovremo rispettare il distanziamento sociale, informarci sulle possibili limitazioni che ogni regione potrebbe prevedere e indossare la mascherina. Sarà un’estate un po’ strana, in cui dovremo fare a turno per l’ombrellone e stare distanziati anche in spiaggia, ma abbiamo la fortuna di vivere in un Paese stupendo e tutto da scoprire. Abbiamo perciò pensato a 5 idee di viaggi e vacanze per ripartire dopo la quarantena, per riassaporare le nostre radici e immergerci nella nostra bella Italia. Volete scoprirle tutte? Allora, partiamo!

#1 CAMMINATE IN MONTAGNA ALLA SCOPERTA DEI SENTIERI PIÙ BELLI

Tra i viaggi e le vacanze post quarantena, primeggiano sicuramente le camminate in montagna. Ripartiamo con un turismo “lento”, fatto di sentieri, boschi e itinerari per scoprire lentamente la nostra Italia, passo dopo passo. Il nostro Paese, inoltre, offre a viandanti e camminatori un’ampia scelta di cammini dall’immenso patrimonio culturale, storico e religioso: dal Cammino di San Benedetto alle Cinque Terre, passando per la famosa Via Francigena, senza dimenticare il Sentiero Italia del CAI.

Da Nord a Sud, la nostra Penisola ci regala percorsi di montagna di ogni difficoltà , adatti a camminatori esperti o principianti. Per esempio l’appena citata Via Francigena ha un livello di difficoltà facile. Il percorso Brenta Trek sulle Dolomiti ha un livello medio-facile, mentre percorsi come il Tratturo Magno, in Abruzzo, hanno un grado di difficoltà elevato e sono per camminatori esperti. Quindi, ci sono percorsi per tutti!

Il nostro consiglio è di contattare sia le guide alpine per avere maggiori informazioni sui percorsi, sia le strutture ricettive della zona che vi interessa, in modo da verificare disponibilità ed eventuali limitazioni previste per i viaggi e le vacanze post quarantena.

#2 VIAGGI IN BICI PER RIPARTIRE SU DUE RUOTE DOPO IL LOCKDOWN

VIAGGI E VACANZE POST QUARANTENA: UN WEEKEND IN BICI è PERFETTO PER RIPARTIRE

L’Italia offre itinerari meravigliosi anche a chi ama pedalare. Il nostro Paese ha una rete di ciclovie e percorsi per biciclette che attraversano paesaggi e territori davvero unici e da scoprire lentamente, senza fretta. E c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Vi consigliamo di fare una ricerca nella regione in cui abitate, perché troverete sicuramente percorsi e piste spettacolari apposta per le due ruote.

Dal Settentrione al Meridione le piste ciclabili per una vacanza in bicicletta sono davvero ovunque: il Veneto, per esempio, è perfetto da esplorare in bici, soprattutto in estate. La zona più bella è senza dubbio quella dei colli trevigiani: tra natura, vino ottimo e cibo delizioso, ne resterete affascinate.

Anche la Toscana è stupenda da attraversare in bici; la Maremma è un miscuglio di natura selvaggia e tradizione, con tanti itinerari da percorrere. Uno noto conduce da Capalbio fino a Porto Santo Stefano, passando per il meraviglioso monte Argentario e Porto Ercole. Il paesaggio muta lungo il tragitto e il percorso è pianeggiante, quindi perfetto da fare anche con i bimbi.

Che ne dite della Liguria? La Riviera di Levante è adatta a una vacanza in bici sia per le famiglie sia per gli esperti dei pedali. Questo percorso ciclabile in Liguria parte da Levanto e ritorna al punto di partenza, creando un tragitto ad anello non molto impegnativo. È inoltre bellissimo grazie alle gallerie dell’Ottocento e alla vista sul mare, che appare e scompare fra un tunnel e l’altro. Dopo la quarantena, quindi, un bel viaggio in bici è quello che ci vuole per ripartire, con il corpo e con lo spirito.

