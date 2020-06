Parlare di vitiligine e mostrare la pelle con vitiligine non è più un tabù. Come ogni anno, il 25 giugno ricorre la Giornata Mondiale della vitiligine, un momento dedicato alla conoscenza di questa malattia della pelle che colpisce persone di ogni età, anche i bambini.

Cerchiamo di capire meglio, allora, cos’è la vitiligine, quali sono le sue cause e se esiste una cura definitiva. Naturalmente, ci concentreremo in particolar modo sul tema del make up: il trucco correttivo per la vitiligine, infatti, è ancora oggi molto utilizzato da chi soffre di questa particolare condizione di depigmentazione della pelle.

Tuttavia, “nasconderla” con il trucco non è l’unico modo di convivere con la vitiligine sul viso, sulle mani o su altre parti del corpo. C’è chi ha fatto delle proprie macchie chiare un punto di forza, una peculiarità unica che rende speciali, e che con il trucco non copre ma valorizza la vitiligine: perché, ricordiamocelo sempre, la diversità è bellezza.

Credits: @vitiligosociety, @doseofjas, @worldvitiligo Via Instagram

COS’È LA VITILIGINE: QUALI SONO LE CAUSE E COME CONVIVERCI

La vitiligine è una malattia della pelle non contagiosa che si caratterizza per la perdita progressiva di melanina. Colpisce, infatti, i melanociti, le cellule della pelle che producono la melanina che è il pigmento che dà colore alla cute.

Credits: @vitiligosociety Via Instagram





Al contrario di quel che si possa pensare, è una patologia abbastanza diffusa che colpisce l’1/2 % della popolazione mondiale. Nella maggior parte dei casi, si riscontra sin da bambini: è proprio in età pediatrica, infatti, che la malattia esordisce più di frequente.

Di solito, la malattia si scatena improvvisamente, spesso dopo lesioni cutanee, ustioni o anche grandi traumi emotivi. I sintomi sono evidenti: compaiono macchie chiare alle gambe, al viso – in faccia, specialmente intorno agli occhi – o alle mani. Ci sono casi in cui la depigmentazione è lieve e localizzata, mentre in altri il problema riguarda in maniera diffusa tutto il corpo.

Credits: @vitiligosociety Via Instagram

LA PELLE CON VITILIGINE PRESENTA CHIAZZE CHIARE PRIVE DI MELANINA

Non esiste una cura definitiva per la vitiligine. Le macchie chiare della pelle cambiano forma e grandezza negli anni, ma non tornano (quasi) mai al loro colore di partenza. Per quanto riguarda le cause scatenanti, sono anch’esse sconosciute, ma pare che sia innescata da fattori genetici ed ereditari e che abbia a che fare con il sistema immunitario. Infatti, accade di frequente che si associ ad altre malattie di tipo autoimmune.

Credits: @vitiligosociety Via Instagram

Le persone con questa patologia conducono una vita assolutamente normale, in quanto la depigmentazione della pelle non ha conseguenze a livello fisico. Ci si può anche esporre al sole se si ama l’abbronzatura, ovviamente proteggendo le aree più chiare della pelle in modo adeguato. Purtroppo, però, sono tante le ripercussioni che questa patologia può avere sul benessere mentale ed emotivo.

IL TRUCCO PER COPRIRE LA VITILIGINE SI AVVALE DI FONDOTINTA CORRETTORI AD ALTA COPRENZA

Non sorprende, quindi, che coprire la vitiligine con il trucco sia per molte donne (e uomini) che ne soffrono una sorta di via di fuga dal problema, un modo per riappropriarsi della normalità che viene a mancare.

Credits: @nlessinha Via Instagram

C’è chi si avvale del trucco permanente o semipermanente, che consiste in una dermopigmentazione mediante tatuaggio, e chi, invece, semplicemente diventa un talento nell’arte del trucco camouflage, ossia il trucco correttivo che consente di coprire e camuffare le chiazze della pelle più chiare. Per realizzarlo bisogna servirsi di un buon fondotinta coprente per vitiligine.

Si tratta di prodotti super pigmentati che riescono a uniformare l’incarnato. Tra i più rinomati c’è Dermablend Vichy, tra i migliori fondotinta waterproof da poter usare su viso e corpo.

Vichy, Dermablend 3D Correction. Prezzo: 17,35€ su amazon.it

Un altro ottimo fondotinta coprente è Defence Cover di Bionike, testato anche su pelle con vitiligine.

Bionike, Defence Cover Fondotinta Correttore Fluido. Prezzo: 19,38€ su amazon.it

Il fondotinta Dermacol è, a detta di buona parte della beauty community, il fondotinta più coprente al mondo ed è uno dei più acquistati da chi soffre di vitiligine.

Dermacol, Fondotinta Make-up Cover. Prezzo: 14,89€ su amazon.it

Per camuffare nello specifico le chiazze sulle gambe, invece, vanta ottime recensioni Covermark Leg Magic Camouflage. Questo prodotto è disponibile anche nella variante Face, per il viso.

Covermark, Leg Magic. Prezzo: 23,47€ su farmacosmo.it

Ragazze, questi erano solo alcuni cenni introduttivi sulla vitiligine, sulle sue cause e su come coprirla con il trucco. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire, invece, come valorizzarla, senza più nascondere il vostro viso. Perché la vitiligine, grazie anche a donne straordinarie come Winnie Harlow e Kasia Smutniak, non è più un tabù!