Nessun filtro potrà mai essere paragonato alla bellezza del blush in polvere Retro Pink CuteLove ClioMakeUp che, in un solo gesto, veste le gote di un’elegantissima e raffinata tonalità rosa cipria. La sua nuance sofisticata, racchiusa in una texture vellutata e soft, molto pigmentata, facilmente sfumabile e a prova di fall out, si fonde perfettamente con la pelle per un effetto second skin praticamente impercettibile.

Con un leggero tocco di blush in polvere Retro Pink CuteLove vi sentirete come proiettati all’interno di una romantica pellicola rosa dall’allure retrò. Questa nuance valorizza meravigliosamente gli incarnati molto chiari e quelli medi e ravviva naturalmente anche le carnagioni mediterranee, olivastre e quelle più scure. Ho voluto che la coprenza fosse estremamente modulabile, in modo tale che ognuno potesse scegliere il risultato finale desiderato: infatti, potete lasciare le gote leggermente colorate, molto naturali, oppure intensificare l’effetto a vostro piacimento. Una volta applicato il blush non dovrete più preoccuparvene perché la durata è eccezionale e non necessita di ritocchi durante la giornata.

In questo post vi parlerò in maniera dettagliata del blush in polvere Retro Pink CuteLove ClioMakeUp, svelandovi interessanti informazioni sul colore, sulla texture e sulla formula. Inoltre, non mancheranno alcuni tips e tante dritte per utilizzarlo al meglio nei vostri look super cute. Siete curiosi? Allora via con il post!

IL BLUSH IN POLVERE RETRO PINK CUTELOVE CLIOMAKEUP, LA TONALITÀ ELEGANTE E SENZA TEMPO DAL FASCINO RETRÒ

All’interno della collezione CuteLove ho voluto inserire una gamma di nuance versatili che si adattano a tutti gli incarnati, incontrando davvero tutti i gusti.

Credits: @pnmakeup Via Instagram

Il blush in polvere Retro Pink CuteLove ClioMakeUp saprà conquistare tutti gli animi più romantici che rimangono incantati di fronte a makeup dalle tonalità eleganti e ricercate. La sua nuance rosa cipria fredda illumina le gote con un tocco vellutato e chic dal fascino senza tempo e dal sapore retrò.





ClioMakeUp, Blush in polvere Retro Pink CuteLove. Prezzo: 15,50€ su cliomakeupshop.com

Si fonde alla perfezione con qualsiasi tipo di carnagione, da quelle chiarissime alle più scure, regalando effetti diversi a seconda della coprenza scelta.

GRAZIE ALLA COPRENZA MODULABILE IL RISULTATO FINALE DEL MAKEUP LO SCEGLIETE VOI

La formula vegan e dermatologicamente testata del blush in polvere Retro Pink CuteLove ClioMakeUp è davvero molto scrivente e pigmentata: ne basta un leggero tocco per ottenere un colore pieno fin dalla prima applicazione.

L’alta sfumabilità lo rende un prodotto easy to use, facile da applicare sia per chi conosce alla perfezione makeup e pennelli, sia per chi si trova alle prime armi in questo meraviglioso mondo beauty colorato.

Inoltre, la tenuta è estrema, per un effetto long lasting senza alcuna necessità di ritocchi. La texture vellutata, leggerissima sulla pelle, non fa fall out, non crea antiestetiche macchie e rimane impeccabile per moltissime ore!

IL BLUSH IN POLVERE RETRO PINK CUTELOVE È PERFETTO PER MAKEUP TOTAL PINK E NON SOLO

Il blush in polvere Retro Pink CuteLove ClioMakeUp si presta benissimo per completare con un tocco chic diversi tipi di look, da quelli semplici e naturali ai makeup super glam.

Mi piace moltissimo utilizzarlo per realizzare look total pink dal gusto bon ton, applicandolo non solo sulle gote, ma anche sugli occhi. La formula super scrivente, infatti, permette di utilizzarlo anche come ombretto!

Il blush in polvere Retro Pink CuteLove può essere usato anche sugli occhi

Applicate l’ombretto cremoso a lunga durata Graceful Glacé SweetieLove su tutta la palpebra e utilizzate il blush in polvere Retro Pink come colore di transizione nella piega dell’occhio, sfumandolo con cura. Con una passata di mascara vegan DarkLove sulle ciglia otterrete uno sguardo magnetico dall’effetto WOW!

Sulle labbra, invece, fatevi conquistare da una delle nuance rosa dei rossetti liquidi LiquidLove, per un makeup trendy ton sur ton. Potete optare per OhLaLa! oppure, se siete particolarmente amanti dei toni freddi, per il meraviglioso Mauve On Me.

Per un tocco di colore più acceso e vivace vi consiglio di puntare su InstaCrush o sulle note lampone di Dalia… vi assicuro che il risultato finale vi sorprenderà!

Ragazze e ragazzi, il blush in polvere Retro Pink CuteLove ClioMakeUp vi aspetta sul ClioMakeUpShop. Sul sito troverete tantissime utili informazioni sulle sue caratteristiche e anche un video in cui vi parlo della linea CuteLove e vi mostro le colorazioni applicate.

Se volete conoscere gli ultimi prodotti arrivati sul ClioMakeUpShop non potete perdervi questi post:

Ragazze e ragazzi, per questo post è tutto. Cosa ne pensate del blush in polvere Retro Pink CuteLove ClioMakeUp? Lo abbinereste con un makeup naturale o con uno più glam e colorato? Fatemi sapere tutto nei commenti. Un bacione dalla vostra Clio!