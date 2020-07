Le creme solari da supermercato, in alcuni casi, non hanno niente da invidiare a prodotti più blasonati. Sono tante, infatti, le marche che firmano solari di qualità e a prezzi davvero contenuti, oltre che di facile reperibilità .

Molte delle migliori creme solari low cost si trovano proprio al supermercato, tra gli scaffali della grande distribuzione, e hanno il pregio di venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza. Si spazia dalle creme solari viso a quelle corpo, dalle formulazioni autoabbronzanti a quelle con SPF elevato, senza trascurare creme solari da supermercato senza parabeni e petrolati, quindi con buon Inci, per chi predilige i prodotti bio o comunque quanto più naturali possibile.

Abbiamo raccolto per voi alcune delle migliori creme solari da supermercato, tra ultime novità e best seller che ci tengono compagnia in spiaggia ormai da anni. Pronte a scoprirle tutte? Cominciamo subito!

#1 NIVEA SUN PROTECT & BRONZE CON ATTIVATORE DI MELANINA SPF 6

Cominciamo con le creme solari Nivea, tra le più acquistate al supermercato. Per le pelli già abbronzate, consigliamo la linea Nivea Sun Protect & Bronze. Con attivatore di melanina e SPF 6, è resistente all’acqua e promette un’abbronzatura dorata e uniforme.

Nivea Sun, Protect & Bronze con attivatore di melanina SPF 6. Prezzo: 6,05€ su amazon.it





Nivea vanta una gamma molto ampia di creme solari, tra cui per esempio la linea Protect & Hydrate. Naturalmente, ci sono referenze per ogni esigenza e di conseguenza con diversi tipi di SPF.

#2 GARNIER AMBRE SOLAIRE ADVANCED SENSITIVE SPRAY VISO SPF 50

Anche Garnier presenta una vasta scelta in materia di creme solari con la sua linea Ambre Solaire. In particolare, vi consigliamo lo spray viso Advanced Sensitive pensato per pelli chiare e sensibili al sole.

Garnier, Ambre Solaire Advanced Sensitive Spray Viso SPF 50. Prezzo: 4,73€ su amazon.it

GARNIER AMBRE SOLAIRE: UNA DELLE MIGLIORI MARCHE DI CREME SOLARI DA SUPERMERCATO

Questo spray non comedogeno ha SPF 50, non unge e oltre a riparare dal sole protegge anche dall’inquinamento, quindi può essere usata anche in città . Garnier propone anche una variante del medesimo prodotto pensata per i più piccoli se siete alla ricerca di creme solari per bambini.

#3 DELICE ACQUA SOLARE ABBRONZANTE FRESH-BRONZE

Un’altra marca molto quotata tra le estimatrici delle creme solari da supermercato è Delice, che firma prodotti dal buon rapporto qualità /prezzo. Vi segnaliamo, per esempio, l’Acqua Solare Abbronzante Fresh-Bronze.

Delice, Acqua Solare Abbronzante Fresh-Bronze. Prezzo: 5,62€ su amazon.it

Si tratta di un’acqua abbronzante (senza protezione) con carotene e aloe vera, dall’inebriante profumo di cocco.

#4 BILBOA BURROCACAO LATTE SOLARE SPF 30

I solari Bilboa hanno fatto la storia! Insomma, sono sicuramente dei prodotti iconici e chiunque sia cresciuto negli anni ’90 li ha usati almeno una volta. Il brand è una certezza inossidabile tra quelli disponibili al supermercato e tra i migliori prodotti c’è il Latte Solare Burrocacao.

Bilboa, Burrocacao Latte Solare SPF 30. Prezzo: 11,06€ su farmacosmo.it

Un latte dalla formula idratante, senza alcool, coloranti o parabeni, formulato appositamente per la pelle sensibile. Inoltre, è con SPF 30.

#5 CLINIANS LATTE PROTETTIVO CON SUN ESSENCE SPF 10

Un’altra ottima crema solare da supermercato è quella di Clinians. Il Latte Protettivo con Sun Essence del brand previene l’invecchiamento della pelle con le sue proprietà antiage ed è resistente all’acqua.

Clinians, Latte Protettivo con Sun Essence SPF 10. Prezzo: 10,00€ su amazon.it

Questo prodotto ha un fattore di protezione basso, ma in gamma sono disponibili anche creme solari con un fattore di protezione più elevato. Scegliete il più adatto alle vostre esigenze e via libera alla tintarella!

#6 LEOCREMA LATTE SOLARE IDRATANTE ALL’OLIO DI ARGAN SPF 20

Se amate l’olio di Argan non fatevi sfuggire Leocrema Latte Solare Idratante all’olio di Argan 100% biologico. Attenzione, però: non si tratta di un prodotto bio!

Leocrema, Latte Solare Idratante all’Olio di Argan SPF 20. Prezzo: 7,90€ su amazon.it

Questa crema solare corpo con SPF 20 sublima l’abbronzatura, idrata a fondo la pelle, previene l’invecchiamento e resiste all’acqua.

#7 CIEN SUN LATTE SOLARE CLASSIC SPF 30

Avete mai sentito parlare dei solari Cien? Sono in vendita da LIDL e vantano ottime recensioni sul web. In particolare, vi consigliamo questo latte solare corpo con SPF 30 (quindi con un fattore di protezione medio-alto).

Cien Sun, Latte Solare Classic SPF 30. Prezzo: circa 4,99€ nei supermercati rivenditori LIDL

Cien Sun Latte Solare Classic SPF 30 è altamente idratante, è ricco di vitamina E e resiste all’acqua.

Tra le novità 2020 segnaliamo anche lo Spray solare con texture trasparente Protezione e Freschezza. Con SPF 30, è praticamente invisibile, si assorbe all’istante e resiste all’acqua. Insomma, il solare perfetto per chi ama stare in movimento e fare sport!

Cien Sun, Spray solare con texture trasparente Protezione e Freschezza SPF 30. Prezzo: 4,79€ nei supermercati rivenditori LIDL

Questa linea pensata per gli sportivi include anche la crema solare viso, a cui Cien affianca una variante molto interessante con formula antiage.

Cien Sun, Crema solare Protezione e Freschezza SPF 30 e Crema solare viso Anti-Age SPF 30. Prezzo: 3,49€ nei supermercati rivenditori LIDL

Ragazze, non abbiamo ancora finito! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire tante altre creme solari da supermercato dall’ottimo rapporto qualità /prezzo. In particolare, parleremo di creme solari con buon Inci!