Doverle indossare per tutto il giorno è davvero fastidioso, ecco perché delle mascherine leggere sono fondamentali per contrastare caldo e umidità e affrontare meglio l’afa dell’estate.

Ovviamente, la prima cosa di cui assicurarsi quando si parla di mascherine leggere è che siano dotate di filtro o, in caso contrario, provvedere a inserirlo manualmente: moltissime, infatti, sono dotate di un’apposita taschina per contenerlo.

E se sconfiggere il sudore è la missione primaria di tutte le mascherine leggere, alcuni tessuti possono essere ottimi alleati anche per fare sport e per la sicurezza in palestra.

Allora ragazze, siete curiose di scoprire tutto quello che c’è da sapere sulle mascherine comode e leggere per affrontare meglio l’estate e l’afa? Continuate a leggere il post!

QUALI TESSUTI SCEGLIERE PER DELLE MASCHERINE LEGGERE?

La prima cosa da sapere è che le mascherine leggere in tessuto non sono dei dispositivi medici e, sebbene esistano stoffe più protettive di altre, come la flanella e il jeans, è importante – come minimo – che aderiscano perfettamente al viso.

Asos Design, Confezione da 3 mascherine a pieghe nere. Prezzo: 16,99 € su asos.com





il tessuto migliore per delle mascherine leggere è il cotone

Indubbiamente, però, il tessuto migliore per affrontare l’estate è il cotone. Resistente e facile da lavare, questo tipo di stoffa è l’ideale per affrontare il caldo estivo senza dover fare i conti con il sudore, non troppo almeno.

Centopercento Camicie, Mascherine Filtranti in Cotone e TNT lavabili (5 PZ). Prezzo: 35 € su amazon.it

Molti dei modelli in vendita, poi, hanno delle apposite tasche, studiate per inserire filtri certificati per ottenere una protezione ulteriore senza rinunciare alla leggerezza.

Finally, Mascherine in cotone lavabili e riutilizzabili (4 PZ). Prezzo: 5 € su amazon.it

LE MASCHERE VINTAGE DI KRISTINA T

Le mascherine leggere della designer Cristina Tardito sono la soluzione perfetta per affrontare l’estate grazie a tessuti leggeri e fantasie vintage, ma anche riprese dalla collezione della primavera estate 2020 e appartenenti alla nuova collezione per l’autunno.

Kristina T, Celeste Mask. Prezzo: 15 € su shop.kristinati.it

Il tessuto al loro interno è trattato con antibatterico e la mascherina viene sottoposta a un doppio passaggio impermeabilizzante che garantisce un effetto idrorepellente per circa 10 lavaggi.

Kristina T, Lola Mask. Prezzo: 15 € su shop.kristinati.it

LE MASCHERINE LEGGERE E GRAFFIANTI DI CHIARA BONI

Lavabili e riutilizzabili, le mascherine leggere, lavabili e riutilizzabili di Chiara Boni sono perfette per affrontare l’estate con grinta grazie al pattern graffiante e animalier. Pur non essendo dispositivi medici, sono un valido mezzo per proteggersi con stile.

Chiara Boni, Mascherina in tessuto lavabile. Pezzo: 45 € su chiaraboni.com

E per aiutare durante l’emergenza Coronavirus, Chiara Boni dona 1 euro per ogni mascherina venduta all’Associazione delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali della Regione Lombardia.

LE MASCHERINE DI MAEKO SONO ECOLOGICHE E COMODE

Le mascherine leggere di Maeko sono perfette non solo per sconfiggere il caldo, ma anche per chi non vuole rinunciare a tutelare l’ambiente con un tessuto realizzato in canapa o bamboo.

Maeko, Bamboo Orange. Prezzo: 8€ su maekotessuti.com

Adatte ad adulti e bambini, queste mascherine ecologiche, leggere e Made in Italy sono composte da due strati di tessuto morbido, traspirante e ipoallergenico: l’ideale contro il caldo, sudore e brufoli da mascherina.

