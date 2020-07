Con l’arrivo del caldo è molto importante variare la propria beauty routine trasformandola in una skincare routine estiva, fresca e leggera ma pur sempre idratante, a seconda del proprio tipo di pelle.

Con il cambio di stagione, infatti, anche le esigenze della pelle diventano diverse: non è necessario stravolgere del tutto gli step che si eseguono durante il corso dell’anno, ma è fondamentale variare i prodotti e seguire alcuni doverosi accorgimenti. A seconda della stagione in cui ci troviamo bisogna tener conto di fattori diversi: in estate l’afa, il caldo, l’umidità , l’esposizione prolungata ai raggi solari, la salsedine e il vento posso incidere – e non di poco – sulla salute e sulla bellezza della cute.

In questo post ho pensato di parlarvi della corretta skincare routine estiva a seconda della tipologia di pelle, dalla skincare per pelle da normale a mista, passando per quella grassa fino ad arrivare a quella secca. Vi sveleremo tanti prodotti efficaci per la detersione quotidiana, l’idratazione e non solo e tantissimi utili consigli. Siete curiose? Allora via con il post!

SKINCARE ROUTINE ESTIVA PER PELLE DA NORMALE A MISTA: IDRATAZIONE E FRESCHEZZA AL PRIMO POSTO

La parola chiave per un’efficace skincare routine estiva per pelle da normale a mista è “alleggerire” senza rinunciare all’idratazione. Quando l’afa e l’umidità la fanno da padrone, la tentazione di non applicare nulla sulla pelle è davvero tanta, ma mi raccomando bellezze, ricordate che una pelle poco idratata mostra prima – e ancora di più – i segni del tempo come rughette e segni d’espressione, apparendo spenta e secca.

IN ESTATE MAI DIMENTICARE LA DETERSIONE E IL TONICO

Durante l’estate è piuttosto comune truccarsi di meno, ma questo non vuol dire che non ci si debba struccare: la detersione rimane uno degli step più importanti della skincare routine estiva, da realizzare mattino e sera.

Gyada Cosmetics, MOUSSE DETERGENTE E STRUCCANTE. Prezzo: 12,90€ su amazon.it

La mousse detergente e struccante Renaissance di Gyada Cosmetics è un ottimo prodotto per la pelle da normale a mista: contiene pregiati estratti vegetali di camomilla, lavanda, ibisco e bacche di goji dalle proprietà idratanti, lenitive e antiossidanti. Inoltre all’interno della formula sono presenti delicati tensioattivi vegetali che permettono una detersione efficace e uno struccaggio veloce e soft al tempo stesso.

PIXI, Rose Tonic. Prezzo: 20,45€ su lookfantastic.it

Per quanto riguarda il tonico, il Rose Tonic di Pixi è davvero favoloso, aiuta a ridurre i rossori e lenire la pelle, anche quando è stata esposta troppo al sole, e a tonificarla. In un solo gesto la pelle del viso risulterà rinfrescata, rigenerate e reidratata.

IDRATAZIONE E PROTEZIONE SOLARE, LA COMBINAZIONE PERFETTA PER L’ESTATE

Anche quando fa molto caldo, la crema idratante rimane un prodotto fondamentale al quale non rinunciare. Una delle mie preferite è la Oxygen-Glow di Filorga, ideale per idratare delicatamente la pelle. È ottima per gli incarnati spenti e poco omogenei: idrata immediatamente la pelle lasciandola super luminosa.

Filorga, Oxygen-Glow Cream. Prezzo: 41,95€ su lookfantastic.it

Se dovete uscire – anche se vi trovate in città - non dimenticate mai di applicare la protezione solare come ultimo step della vostra skincare routine estiva. Uno dei miei must have è la Protezione solare 50+ di Avène, perfetta anche per la pelle sensibile e facilmente irritabile.

Avène, Protezione Solare. Prezzo: 9,77€ su amazon.it

Ragazze, non ho ancora finito. Nella prossima pagina mi occuperò della skincare routine estiva per pelle grassa e per pelle secca, svelandovi tanti prodotti utili ed efficaci. Continuate a leggere!