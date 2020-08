Fare scorta dei doposole migliori in commercio è sempre una buona idea, specialmente se si amano i lunghi bagni di sole e la tintarella.

Per prolungare l’abbronzatura, infatti, ma anche per lenire la pelle dalle scottature e nutrirla a dovere, gli alleati irrinunciabili sono proprio i migliori doposole viso e corpo, compagni preziosi per il periodo estivo e anche per il rientro dalle vacanze.

Abbiamo raccolto per voi le creme doposole migliori del momento, tra novità e vecchie conferme diventate ormai veri e propri evergreen. Vi parleremo dei migliori doposole bio e dei prodotti top di alta profumeria, di quelli da acquistare in farmacia e di quelli low cost tra cui scovare il miglior doposole economico. Pronte? Cominciamo subito!

Credits: Foto di Pexels | Riccardo Bresciani

DA LANCASTER A DIEGO DALLA PALMA, I MIGLIORI PRODOTTI DOPOSOLE DA PROVARE ORA

Tra le migliori marche di doposole in commercio c’è sicuramente Lancaster, brand noto soprattutto per il suo prolungatore di abbronzatura. Uno dei doposole più efficaci di sempre, infatti, è Lancaster Golden Tan Maximizer, che promette di prolungare l’abbronzatura fino a 1 mese.

Lancaster, Golden Tan Maximizer. Prezzo: 23,17€ su farmacosmo.it





Un altro ottimo doposole porta la firma di Diego Dalla Palma. Il doposole Golden Sun del brand è un vero e proprio trattamento di bellezza: idrata e nutre la pelle stressata dal sole, preserva l’abbronzatura e ha anche un gradevole effetto illuminante.

Diego Dalla Palma, Golden Sun Trattamento Doposole. Prezzo: 20,70€ su farmacosmo.it

Tra le migliori creme doposole da comprare in profumeria vi consigliamo anche Collistar Balsamo Doposole Idratante Restitutivo, un balsamo più che una crema, dalla texture fondente e super ricca.

Collistar, Balsamo Doposole Idratante Restitutivo. Prezzo: 23,70€ su amazon.it

A detta di buona parte della beauty community specializzata in tintarella, il doposole Australian Gold è il migliore in commercio. Il brand australiano vanta una gamma ampissima di prodotti after sun, tra qui questo gel calmante con tè verde e aloe vera ottimo per le scottature.

Australian Gold, Soothing Aloe After Sun Gel. Prezzo: 15,90€ su amazon.it

I DOPOSOLE MIGLIORI DA COMPRARE IN FARMACIA

Così come per le creme solari da comprare in farmacia, anche la categoria dei doposole è molto ricca e variegata. Vi consigliamo, per esempio, il latte doposole Nuxe Sun, che ripara la pelle dai raggi del sole e prolunga l’abbronzatura.

Nuxe Sun, Lait Fraicheur Après-Soleil. Prezzo: da 19,95€ a 15,56€ applicando il codice sconto CLIOLF su lookfantastic.it (e lo sconto aumenta con una spesa di 149€!)

IN FARMACIA SI TROVANO OTTIMI DOPOSOLE PER PELLI SENSIBILI

Il doposole migliore, quello più versatile, è il doposole viso e corpo. I brand di farmacia propongono diverse possibilità di scelta in questo senso e un ottimo esempio è rappresentato dal doposole Posthelios La Roche-Posay, perfetto per le pelli sensibili.

La Roche-Posay, Posthelios Après-Soleil Visage & Corps. Prezzo: 8,99€ su amazon.it

Anche Bioderma si rivolge a chi ha la pelle sensibile e suggerisce Photoderm Après-Soleil, un latte rinfrescante e di facile assorbimento che idrata la pelle e prolunga la tintarella.

Bioderma, Photoderm Après-Soleil Lait Fraicheur. Prezzo: da 18,45€ a 14,39€ applicando il codice sconto CLIOLF su lookfantastic.it (e lo sconto aumenta con una spesa di 149€!)

Se state cercando un doposole viso davvero efficace, dovete provare assolutamente il balsamo riparatore Sunissime Lierac. Si tratta di un trattamento doposole in balsamo che è anche antietà .

Lierac, Sunissime, Baume Réparateur Anti-Age Global. Prezzo: 23,77€ su farmacosmo.it

Un altro prodotto davvero valido è il doposole Defence Sun Bionike, formulato per pelli intolleranti e reattive. In questo caso parliamo di un latte doposole, un toccasana per la pelle arrossata e stressata.

Bionike, After Sun Defence Sun Latte Doposole Reidratante. Prezzo: 11,00€ su amazon.it

