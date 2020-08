Le migliori marche smalti semipermanenti 2020 vi aiuteranno ad avere unghie perfette e impeccabili, che non si sbeccano e con un colore sempre brillante e imperturbabile.

Lucido o opaco, glitterato o metallizzato, lo smalto semipermanente è scelto da molte donne, che vogliono avere le mani ma anche i piedi sempre in ordine.

Alcuni sono sicuramente più economici di altri, ma in genere i costi sono più alti rispetto a quelli classici. Tuttavia si possono usare fai da te, con l’aiuto di una lampada o anche senza. Bellezze, ora vi svelo quali sono le migliori marche smalti semipermanenti 2020 così da trovare quello più adatto alle vostre esigenze. Continuate a leggere il post!

CND SHELLAC: GLI SMALTI SEMIPERMANENTI PIÙ FAMOSI E ADORATI

I nuovi smalti Shellac colori 2020 sono a dir poco irresistibili. Il brand è famoso in tutto il mondo e le sfumature proposte nel catalogo lasciano davvero senza parole per la loro irresistibile bellezza.

Non tutti gli smalti semipermanenti Shellac sono disponibili per l’uso casalingo, ma c’è comunque una buona selezione da usare da sole in casa.

TRA LE MIGLIORI MARCHE DI SMALTI SEMIPERMANENTI SPICCA SHELLAC

Ma perché gli smalti Shellac sono tanto amati? La caratteristica unica che rende i prodotti di questo brand i più amati in assoluto è quella di evitare la fase di limatura dell’unghia. Né in fase di applicazione, né in quella di rimozione c’è bisogno di passare il buffer.

Piacciono tanto anche perché si applicano facilmente e per oltre 2 settimane il risultato sarà impeccabile.

PRONAILS SOPOLISH E MI-NY PEEL OFF LAC, PER UNGHIE FACILI DA FARE A CASA

Conoscete gli smalti semipermanenti peel off? Sono tanto amati da chi non ha molto tempo e voglia di rimuovere con attenzione lo strato sulla lamina ungueale.

Tra quelli migliori ci sono i SoPolish di ProNails. Durano fino a 14 giorni e si rimuovono in 10 secondi staccando lo smalto, come fosse una pellicola.

Avete paura per le vostre unghie? Non dovete, perché il colore non aderisce alla lamina bensì tra questa e lo smalto c’è una membrana invisibile protettiva.

One Step Semi-Permanent UV-LED Lacquer di mi-ny è un altro prodotto amatissimo di un marchio tanto apprezzato. Come si mette? Si fa un passaggio e stop. Infatti contiene base, colore e sigillante, per manicure e pedicure veloci e perfette.

GEL COLOR BY OPI, CON SISTEMA GEL 100%

Uno smalto con una formula gel è quello proposto da un marchio leader nel mondo delle nails: Opi.

Anche questo si applica facilmente e, soprattutto, dura fino a 3 settimane e vanta una quantità di nuance invidiabili.

Bellezze, non ho ancora finito! Nella prossima pagina vi svelerò altre tre migliori marche di smalti semipermanenti 2020 da provare e usare da sole a casa. Continuate a leggere il post!