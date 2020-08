Femminili, stravaganti e cool: i tatuaggi per beauty addicted sono ispirati al make up e più in generale al variegato mondo della bellezza.

Quando la passione per il beauty diventa davvero una parte integrante della nostra vita, è facile che la voglia di imprimerla sulla pelle prenda il sopravvento. Nascono così, dalla passione, i tatuaggi sul make up e sul beauty che sempre più donne (e non solo) richiedono agli artisti dei tattoos.

E così, fanno la loro comparsa a fior di pelle tatuaggi con rossetto rosso e con boccetta di smalto, con ciglia finte, specchi e pennelli da trucco. Insomma, le idee tatuaggi per beauty addicted a cui potersi ispirare sono davvero tantissime. Pronte a scoprire le più interessanti? Allora via con il post!

UN TATUAGGIO CON ROSSETTO ROSSO PER LE LIPSTICK ADDICTED

Cominciamo dai più diffusi e amati, i tatuaggi di rossetto rosso o, comunque, più in generale di rossetti. La cosa non ci sorprende perché il rossetto è sicuramente uno dei cosmetici più amati di sempre.

Credits: @cruel.monica Via Instagram





IL ROSSETTO ROSSO SOGGETTO CHIAVE DEI TATUAGGI ISPIRATI AL MAKE UP

La storia del rossetto rosso attraversa i secoli e questo prodotto di make up è un vero e proprio simbolo della femminilità. Sono tanti i tatuaggi a tema tra cui poter scegliere, da quello del rossetto con cuore a quelli in stile Old School.

Credits: @erica_artebohemia Via Instagram

Il rossetto rosso può essere accompagnato anche da frasi e scritte, che vengono riprodotte come se fossero state realizzate proprio con un red lipstick.

Credits: @inked.rhi Via Instagram

I tatuaggi con rossetto sono creativi e originali e non si ispirano solo al mondo del make up ma anche ad altri universi semantici, come per esempio quello della magia. D’altronde, un velo di rossetto riesce a trasformarci completamente: non è forse magia questa?

Credits: @lolla_ink Via Instagram

Chi ama i tatuaggi femminili e raffinati può optare per un profilo di donna intenta ad applicare il suo rossetto rosso, scegliendo un tatuaggio realizzato con inchiostro nero e con pochi accenti colorati in red.

Credits: @melsuokallio Via Instagram

I tatuaggi per beauty addicted a tema rossetto svelano anche un’anima ironica e divertente. Così, il rossetto prende vita e si trasforma in qualsiasi cosa desideriamo, perfino una pin-up!

Credits: @vivahat3 Via Instagram

I PENNELLI GRANDI PROTAGONISTI DEI TATUAGGI ISPIRATI AL MAKE UP

I tatuaggi per beauty addicted, ragazze, non dimenticano i nostri più grandi alleati: i pennelli per il trucco. Vengono ritratti sulla pelle singolarmente o in veri e propri set, in versione iper realistica oppure fantasiosa. Non trovate deliziosa, per esempio, questa proposta tatuaggio Kawaii che ricorda un po’ l’universo di Sailor Moon?

Credits: @_don_panda_ Via Instagram

Naturalmente, i soggetti a tema make up si miscelano sapientemente con altri elementi, tra cui i fiori.

Credits: @branchoutstudios Via Instagram

Fiori, pennelli e, più in generale, i prodotti di make up fanno la felicità di tutte coloro che cercano tatuaggi per beauty addicted sfiziosi e originali.

Credits: @cece.tattoo18 Via Instagram

Per quanto riguarda le parti del corpo da tatuare, i tatuaggi molto ampi e strutturati trovano spazio prevalentemente sulle braccia o sulle gambe.

Credits: @vladgeorge19 Via Instagram

Questo tatuaggio ispirato al make up, per esempio, è un piccolo capolavoro ed è stato realizzato sulla coscia, lateralmente. Include rossetto rosso, mascara, pennelli, ciglia finte e perfino uno specchietto con il riflesso di una donna. Non è incredibile?

Credits: @missdee_tattoo Via Instagram

Ragazze, non è finita qui! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire tante altre idee per tatuaggi femminili ispirati al make up e al beauty!