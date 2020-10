Un viaggio nelle Langhe per scoprire i sapori, le cantine e le degustazioni di ottimi vini, per godersi lo scenario paesaggistico unico nel suo genere e per visitare i luoghi più interessanti, tra castelli, borghi e laghi.

Tante le attività che è possibile concedersi in questo territorio, in Piemonte, dove in autunno, ma anche durante il resto dell’anno, si possono trascorrere weekend, 2 o 3 giorni o anche un’intera settimana con amici, in coppia o in famiglia, quindi anche con i bambini, e anche da soli.

Il tartufo, poi, è un altro elemento principe di questa zona e tantissimi sono gli eventi dedicati a scoprire questo prodotto pregiato. Pronte, ragazze, per un bel viaggio nelle Langhe? Vi indicheremo i posti da vedere, gli itinerari enogastronomici e tutto quello che c’è da scoprire. Via col post!

COSA SONO LE LANGHE E DOVE SI TROVANO

Le conoscete le Langhe? Gli appassionati di viaggio sanno bene cosa sono e anche chi vive al Nord ha più o meno confidenza con questo termine, decisamente inutilizzato al Sud. Questo perché le Langhe contraddistinguono una zona ben specifica che si trova solo in Piemonte.

Barolo è indubbiamente la località più famosa ma non è l’unica. Le altre sono Grinzane Cavour, Serralunga e La Morra.

PER FARE UN VIAGGIO NELLE LANGHE BISOGNA SPOSTARSI NELLA ZONA MERIDIONALE DEL PIEMONTE

Le Langhe, che sono nella lista dei beni del Patrimonio dell’Umanità, sono un territorio collinare con grandi distese di filari di viti con castelli, dove, oltre agli ottimi vini, c’è un altro elemento protagonista e identificativo della zona: il tartufo bianco di Alba.

Ma torniamo a parlare di territorio, perché è facile dire Langhe, ma dove si trovano sulla cartina geografica? L’area si estende tra le province di Cuneo e Asti, quindi nella parte bassa della regione piemontese. Si parla anche di Langhe astigiane, con chiaro riferimento a quelle della provincia di Asti.

I confini di questa zona sono delimitati dai fiumi Bormida di Millesimo e Bormida di Spigno, Tanaro e Belbo.

In genere, chi opta per una vacanza o qualche giorno di relax nel basso Piemonte, sceglie la zona del Monferrato, tra le più conosciute nelle Langhe.

E, se vi state chiedendo quando andare nelle Langhe, qual è il periodo migliore, non possiamo far altro che consigliarvi di fare un bel viaggio in autunno in Italia per ammirare il foliage nazionale e per apprezzare il momento della vendemmia.

VIAGGI NELLE LANGHE: I POSTI DA VISITARE

Sempre a proposito di territorio, vediamo nel dettaglio quali sono i posti da visitare obbligatoriamente, se avete progettato un viaggio nelle Langhe.

Amanti del tartufo a noi, ad Alba dovete andarci ad ogni costo, ancor più durante la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco. Inutile dire che potrete gustarlo in ogni modo e per digerire il tutto, fate un salto in piazza Risorgimento, ammirate il Duomo e lasciatevi incantare dalla chiesa di San Domenico.

Barolo è un’altra località top se avete programmato un viaggio nelle Langhe in auto, moto o anche in camper. Qui dovete andarci assolutamente, visitare le cantine, in particolar modo Cà Nueva di Dogliani, e il museo del vino: Wimu.

Santo Stefano Belbo è un altro posto in cui vale la pena trascorrere un po’ di tempo. Ricordiamo che è la città dove nacque Cesare Pavese, autore peraltro di La luna e i falò, romanzo ambientato proprio qui e nelle Langhe.

Tra i borghi più belli d’Italia e che potrete visitare in questa zona c’è Neive, con tanti piccoli vicoli che conducono alla Torre dell’Orologio.

Da non perdere nemmeno Coazzolo, con la sua splendida e affascinante chiesa dipinta della Beata Maria Vergine del Carmine, e Barbaresco, paesello caratterizzato da un’imponente torre medievale recentemente restaurata.

Ragazze, volete sapere qualcosa in più per organizzare il vostro viaggio nelle Langhe? Allora per scoprire i castelli e cosa mangiare di tipico continuate a leggere il post!