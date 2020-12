Come da tradizione, è tempo dei buoni propositi 2021 del TeamClio. Sul finire di dicembre, con il 2020 che è ormai vicinissimo a chiudersi, arriva il momento di aspettative e propositi.

I buoni propositi per il futuro del TeamClio riguardano ambiti dei più diversi: c’è chi, semplicemente, ha l’obiettivo di seguire la strada già tracciata nel 2020 e chi, invece, ha in mente di apportare dei cambiamenti al proprio stile di vita e anche al proprio modo di essere. Certo, l’anno che stiamo per buttarci alle spalle è stato sicuramente complicato, ma dalle difficoltà spesso nascono le idee migliori.

Tra viaggi, fitness, dieta e beauty, scopriamo insieme i desideri per il nuovo anno del TeamClio, i nostri propositi per un 2021 che, speriamo, possa essere pieno di serenità e, seppure gradualmente, di ritrovata normalità .

Credits: Foto di Pexels | Olya Kobrusev

ILARIA E I BUONI (E SPERANZOSI) PROPOSITI PER IL 2021

Diciamoci la verità : per quanto possiamo esserci impegnate, il 2020 ha messo (parecchio) i bastoni tra le ruote ai nostri buoni propositi dell’anno, ma questo non ci deve scoraggiare nello stilare la nostra lista personale dei buoni propositi 2021!

Al primo posto, sicuramente, voglio continuare ad allenarmi con costanza, come sono sempre riuscita a fare negli scorsi mesi. Sicuramente è stata dura perché, per molto tempo e in fasi alterne, le palestre sono state chiuse, ma sono molto fortunata perché le ragazze che gestiscono la palestra che frequento non ci hanno mai lasciati soli. Anzi, hanno creato un palinsesto online davvero ricco, con un sacco di corsi tra cui scegliere, tra lezioni registrate e anche corsi live ogni sera.

Un ottimo incentivo per passare un’oretta spensierata, seppur faticando: quindi, mi auguro di riuscire a continuare su questa scia, di presenza oppure online!







Per quanto riguarda, invece, il mondo beauty, devo dire che anche in questo caso sono sempre stata molto costante. Mi piacerebbe, però, prendermi maggiore cura delle mani, spesso stressate da lavaggi molto frequenti e dall’uso dell’igienizzante.

Kiko, Softening Hands Mask. Prezzo: 3,99€ su kikocosmetics.com

Oltre a utilizzare con più frequenza la crema mani, che spesso dimentico di applicare finché la pelle non inizia a tirare, vorrei iniziare a usare, almeno una volta a settimana, delle maschere mani in tessuto, per avere la pelle più morbida e idratata.

FRANCESCA L., TRA VECCHI PROPOSITI E L’OBIETTIVO ZEN

Possiamo ammetterlo, è stato un anno quasi totalmente complicato. A gennaio la voglia di ripartire, di fare meglio dell’anno precedente, c’era, ma poi è andata via via scemando da quando è stato decretato il lockdown. Non abbiamo potuto più allenarci e ci siamo messi a sfornare dolci e pizze a più non posso.

I buoni propositi alimentari e fitness sono andati a farsi benedire e la sedentarietà , oltre che la noia, hanno preso il sopravvento. Cosa mi auguro per il 2021? Di riprendere da dove avevo lasciato, anche se ormai non lo ricordo più e devo fare i conti con la mascherina, l’igienizzante e tutto il resto.

Quindi, visto che almeno per ora non potrò allenarmi come vorrei, almeno un paio di volte alla settimana andrò a camminare con le cuffie nelle orecchie e nel bel mezzo della natura. Ho individuato un percorso tra le campagne sotto casa e voglio velocizzarmi.

Credits: Foto di Pixabay | Pexels

In barba all’ansia da limbo, sul fronte alimentare, vorrei evitare di ricascare nei vari tipi di comfort food e fare una spesa più “sana”, così mi costringerò a mangiare bene il più delle volte, evitando perennemente i dolci. E, con o senza pandemia, dovrei proprio ritrovare un po’ di calma e diventare più zen. Ci riuscirò? Almeno potrò dire di averci provato!

MORGANA E GLI OBIETTIVI PER IL NUOVO ANNO TRA LAVORO E CONTATTO CON LA NATURA

Il mio 2021 è carico di aspettative e sono tanti gli obiettivi che voglio raggiungere, forse anche perché l’anno che abbiamo passato non mi ha lasciato grandi possibilità d’azione. Sicuramente continuerò a dedicarmi alla mia professione di dietista che considero una vera e propria passione e mi regala grandi soddisfazioni.

Per quanto riguarda i miei buoni propositi fitness spero di non perdere la motivazione e di continuare ad allenarmi con costanza. Se la situazione lo permetterà , vorrei passare più tempo a contatto con la natura e mi piacerebbe riuscire a fare trekking almeno una volta alla settimana.

UN 2021 TRA passeggiate nella NATURA e MIGLIORAMENTI IN CUCINA

Vorrei migliorare le mie capacità culinarie, imparare a realizzare tutte le ricette della nostra tradizione e per una volta riuscire a preparare la pasta cacio e pepe senza grumi! Passando al mondo del beauty, come tutti gli anni mi riprometto ancora una volta che andrò dal parrucchiere con una certa frequenza senza aspettare che i miei capelli perdano la loro forma.

Forse il 2021 sarà l’anno giusto per imparare a prendermi maggior cura delle mie mani che per via dei vari disinfettanti sono molto provate.

FRANCESCA M. E I PRODUTTIVI PROPOSITI PER IL 2021

Questo 2020 è stato un anno difficile per tutti ma, nonostante ciò, credo di potermi ritenere fortunata. Ho infatti raggiunto diversi successi e tanti nuovi traguardi, sia in ambito lavorativo che non. In questo 2021 spero di raggiungerne tanti altri, cercando di organizzarmi il più possibile.

L’organizzazione e la pianificazione sono la via perfetta per riuscire a essere davvero produttivi e, proprio per questo, punto ad essere ancora più organizzata di quanto non sia mai stata.

Credits: Foto di Pexels | Bich Tran

Per quanto riguarda il beauty invece, devo assolutamente dedicare più tempo possibile alla cura del mio corpo. Un po’ me ne vergogno, ma applicare una crema post doccia è per me una delle cose più noiose da fare ehehehe. Durante questo 2020, inoltre, ho perso parecchi chili. Altro obiettivo per il 2021 che verrà sarà conseguentemente quello di cercare di mantenere la forma fisica raggiunta e di migliorarla ancora, soprattutto per garantire a me stessa un’ottima salute.

Credits: Foto di Pexels | Karolina Grabowska

Per fare ciò, cercherò di integrare più allenamenti possibili all’interno della mia routine, sperando di poter accedere alle palestre quanto prima. Vorrei provare anche a praticare un po’ di yoga, sono una persona spesso nervosa che vive con ritmi molto frenetici e anche soli 10 minuti al giorno potrebbero aiutare.

Ragazze, non è finita qui! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire i buoni propositi 2021 di Angela, Mena, Cristina e M.Teresa!