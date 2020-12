Tra le creme viso antiage, ci sono molti prodotti specifici per pelle grassa. Non è semplice trovare la crema antirughe per pelle grassa perfetta: le formulazioni di questo tipo di trattamenti, infatti, sono solitamente molto ricche e possono risultare troppo pesanti sul viso.

Tuttavia, esistono creme viso antietà ideali per la pelle mista e per la pelle grassa, anche con tendenza alle imperfezioni. Hanno una texture leggera e impalpabile, ma riescono a fare il loro dovere rivelandosi efficaci e performanti, complice la scelta degli ingredienti giusti. Ho pensato di selezionare per voi alcune delle migliori creme viso antiage per pelle grassa del momento, tra uscite recenti e best seller.

Ne troverete di ogni fascia di prezzo e di ogni tipo: dalle creme di alta profumeria a quelle di farmacia, passando per i prodotti bio e le creme viso antiage economiche, da acquistare anche al supermercato. Siete pronte? Allora iniziamo subito!

Credits: Foto di Pexels | Andrea Piacquadio

ANCHE LA PELLE MISTA E GRASSA HA BISOGNO DI TRATTAMENTI ANTIAGE E ANTIRUGHE

Usare delle creme antirughe efficaci può davvero fare la differenza nella nostra beauty routine, e questo vale per tutti i tipi di pelle, inclusa la pelle grassa. Sfatiamo il falso mito per cui la pelle grassa, producendo molto sebo, non abbia bisogno di trattamenti antietà specifici.

SFATIAMO UN MITO: ANCHE LA PELLE GRASSA HA BISOGNO DI TRATTAMENTI ANTIAGE DEDICATI

Se è vero, infatti, che tende a invecchiare più lentamente, è altrettanto vero che bisogna prendersene cura allo stesso modo di come faremmo se fosse secca! Insomma, non date retta ai luoghi comuni: che si tratti di scovare la migliore crema viso antirughe a 40 anni, a 50 anni o – come preferibile! – addirittura prima degli “enta”, l’importante è individuare il trattamento giusto.

Via Giphy







Come si sceglie? Prima di tutto bisogna rifuggire dalle texture eccessivamente ricche e corpose. Esistono formulazioni altrettanto efficaci che, però, risultano leggere sulla pelle senza “ungere” troppo il viso. Scopriamo insieme alcuni prodotti che potrebbero fare al caso vostro se avete questo tipo di problema.

DA ELEMIS A CLARINS: LE CREME VISO ANTIAGE PER PELLE GRASSA DA PROVARE SUBITO

Molte donne, interrogate su quale sia la crema viso antiage migliore, probabilmente risponderebbero Elemis Pro-Collagen Marine Cream. Questa crema viso arricchita con alghe del Mediterraneo stimola la produzione di collagene e migliora visibilmente l’aspetto della pelle. La texture non è affatto pesante e si assorbe facilmente, ragion per cui ve la consiglio anche se avete una pelle mista o grassa.

Elemis, Pro-Collagen Marine Cream SPF 30. Prezzo: da 110,45€ a 82,83€ applicando il codice sconto CLIOLF su lookfantastic.it

Per iniziare a prendersi cura del viso e preservarlo dai segni del tempo non c’è niente di meglio dell’acido ialuronico, ingrediente alla base di questa crema viso di Perricone MD. Assolutamente consigliata per tutti i tipi di pelle.

Perricone MD, Hyaluronic Intensive Moisturizer. Prezzo: 53,45€ su lookfantastic.it

Si addice a tutti i tipi di pelle ed è un’ottima crema viso antiage Clarins Extra-Firming Jour, rassodante e antirughe. Esiste anche la versione notte, da applicare la sera prima di andare a dormire per un trattamento completo.

Clarins, Extra-Firming Jour. Prezzo: 78,90€ su sephora.it

Antipodes propone questa crema viso antiage illuminante e dalla texture leggera a base di miele, estratti di frutta e veleno d’api, un potente antietà naturale.

Antipodes, Manuka Honey Skin-Brightening Light Day Cream. Prezzo: 50,00€ su sephora.it

Se cercate una crema viso antiage per pelle grassa specifica, date un’occhiata a questo prodotto di Collistar, Trattamento Seboequilibrante Anti-Età . Una crema viso antiage che, al contempo, regola la produzione di sebo e diminuisce il tanto odiato effetto lucido.

Collistar, Trattamento Seboequilibrante Anti-Età . Prezzo: 27,21€ su farmacosmo.it

DA VICHY A FILORGA, LE CREME VISO ANTIAGE PER PELLI GRASSE DA COMPRARE IN FARMACIA

La crema antiage e antirughe per pelle grassa si compra anche in farmacia e sono tante le marche tra cui poter scegliere. Vi consiglio, bellezze, questa crema viso anti imperfezioni e antirughe della linea Normaderm Vichy.

Vichy, Normaderm Anti Age. Prezzo: 12,95€ su lookfantastic.it

Vi consiglio anche questa crema viso antirughe per pelle mista di Avène. Il brand, specializzato nella formulazione di cosmetici ipoallergenici per la pelle sensibile e reattiva, suggerisce di applicarla anche sul collo.

Avène, YsthéAL Emulsion antirides. Prezzo: 25,89€ su farmacosmo.it

Procediamo con un best seller indiscusso: Filorga Time-Filler Mat. Questa crema viso antiage contrasta le rughe e minimizza i pori dilatati, rendendo la pelle piacevolmente fresca al tatto.

Filorga, Time-Filler Mat. Prezzo: 55,60€ su farmacosmo.it

Anche Lierac firma un’ottima crema viso antirughe per pelle grassa. Sto parlando di Lierac Hydragenist Mat, una crema gel che opacizza le zone del viso che tendono a essere particolarmente lucide e al contempo contrasta le piccole rughe e i segni di espressione.

Lierac, Hydragenist Mat. Prezzo: 25,29€ su farmacosmo.it

Bellezze, non ho ancora finito! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire tante altre creme viso antiage per pelle grassa. In particolare, parleremo di prodotti economici e bio!