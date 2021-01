Ed eccoci, finalmente, al tanto atteso appuntamento con i saldi 2021 make up! Ormai da qualche giorno, online (e anche in negozio) è possibile trovare meravigliosi trucchi scontati, che portano la firma delle migliori marche.

Abbiamo pensato di raccogliere in un unico post tutte le offerte beauty dei saldi invernali 2021 assolutamente da non perdere, quei prodotti in saldo che vale davvero la pena comprare per arricchire la propria collezione senza spendere un patrimonio! Dalle palette ombretti e viso – che rappresentano sempre un ottimo investimento – ai rossetti, passando per gli eyeliner e i fondotinta, ce ne sono per tutti i gusti e per ogni esigenza.

In particolare, ci soffermeremo sui saldi 2021 make up di Lookfantastic, Sephora e Beauty Bay. Curiose? Allora via con il post!

Credits: Foto di Pexels | Karolina Grabowska

LE MIGLIORI OFFERTE DI LOOKFANTASTIC: I SALDI 2021 MAKE UP SU URBAN DECAY, NARS E NON SOLO

I saldi make up 2021 su Lookfantastic ci riservano grandissime sorprese! Sono tante le offerte disponibili e riguardano alcune delle marche più prestigiose. Alcuni esempi? Urban Decay, Bobbi Brown, NARS e Yves Saint Laurent (ma non solo!).

Vi suggeriamo di tenere sempre d’occhio il sito e di approfittare dei tanti codici sconto che consentono di acquistare i migliori prodotti a prezzi scontati. In più, vi diamo una buona notizia: in questo periodo di saldi, il codice sconto LFCLIO offre il 25% di sconto anziché il 22% su tantissime referenze!

SU LOOKFANTASTIC SI TROVANO TANTISSIME PALETTE OMBRETTI SCONTATE

A questo punto, iniziamo con alcuni prodotti imperdibili che vogliamo assolutamente consigliarvi e che fanno parte della campagna saldi invernali 2021 Lookfantastic. Se siete alla ricerca di una nuova palette ombretti vi segnaliamo alcuni best seller in offerta di Urban Decay.

Urban Decay, On The Run Mini Palette Ombretti. Prezzo: 19,45€ in offerta su lookfantastic.it





Sono disponibili anche dei kit che includono palette tra le più iconiche del brand – in questo caso la Naked 3 – e altri prodotti, come lo spray fissante All Nighter.

Urban Decay, Palette ombretti Naked 3 + All Nighter Spray Fissante. Prezzo: 62,45€ in offerta su lookfantastic.it (58,83€ con il codice sconto LFCLIO!)

Un’altra meraviglia in offerta su Lookfantastic è questa palette di NARS dai colori caldi, nei toni del marrone e del rame. Ve la consigliamo specialmente se avete gli occhi verdi.

NARS, Mini Wanted Eyeshadow Palette. Prezzo: 22,45€ in offerta su lookfantastic.it

Sempre NARS firma alcuni dei rossetti liquidi migliori del momento, resistenti anche alla mascherina e super pigmentati. I Powermatte Lip Pigment NARS sono scontati a un prezzo davvero vantaggioso.

NARS, Exclusive Powermatte Lip Pigment. Prezzo: 18,45€ in offerta su lookfantastic.it

Passiamo a un altro brand protagonista dei saldi 2021 make up di Lookfantastic: Bobbi Brown. Vi consigliamo, per esempio, questa “palettina” di correttori in crema perfetta per camuffare le imperfezioni.

Bobbi Brown, Concealer Kit. Prezzo: da 29,95€ a 26,35€ applicando il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Se amate i rossetti cremosi e dal finish luminoso, vi segnaliamo in sconto questi rossetti di Bobbi Brown disponibili in tantissime varianti colore.

Bobbi Brown, Luxe Shine Intense Lipstick. Prezzo: da 31,95€ a 27,04€ applicando il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

In sconto su Lookfantastic si trovano anche molti prodotti Yves Saint Laurent. Si spazia dai rossetti Rouge Pur Couture, una delle linee più amate del brand, ai gloss, passando per i prodotti per il trucco viso. Date un’occhiata!

Yves Saint Laurent, Rouge Pur Couture. Prezzo: da 20,45€ in offerta su lookfantastic.it

Chi ama il trucco minerale sa bene che BareMinerals è un’autentica autorità del settore. Tra i prodotti scontati su Lookfantastic durante questi saldi invernali 2021 ce ne sono moltissimi del brand, come questa palette viso e occhi.

BareMinerals, Warmth Eye and Cheek Palette. Prezzo: 24,45€ in offerta su lookfantastic.it

Si trova in saldo anche il classico fondotinta minerale in polvere libera: un investimento su cui puntare se avete già testato la formula e vi ci siete trovate bene.

BareMinerals, Original Foundation. Prezzo: da 32,95€ a 27,22€ applicando il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

I saldi 2021 make up di Lookfantastic includono anche prodotti firmati da brand meno noti in Italia, ma non per questo meno interessanti. Per esempio, se non l’avete ancora fatto, provate l’eyeliner in penna di Eyeko.

Eyeko, Eye Do Liquid Eyeliner. Prezzo: 15,45€ in offerta su lookfantastic.it (12,86€ con il codice sconto LFCLIO!)

Vantano buone recensioni anche gli ombretti liquidi Eyeko, disponibili in tante nuance scintillanti e luminose e naturalmente scontati.

Eyeko, Galactic Lid Gloss. Prezzo: 14,45€ in offerta su lookfantastic.it

