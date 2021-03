A Pasqua 2021 i regali gourmet sono assolutamente i più apprezzati. Quale altro modo c’è di festeggiare se non far esplodere le papille gustative proprie e delle persone care? Questa ricorrenza, proprio come lo scorso anno, sarà blindatissima ma concedersi un peccato di gusto ci permette di trascorrerla con il morale più su del solito.

Dalla colomba alla pastiera senza dimenticare l’uovo di Pasqua, ci sono tanti modi per coccolarsi ma anche coccolare qualcuno di lontano. Infatti, la stragrande maggioranza delle pasticcerie italiane offrono il servizio delivery, anche se si abita a km e km di distanza.

Quindi, se state pensando di sorprendere qualcuno, potete pensare a qualche dono “dolce”. Pronte a scoprire i regali gourmet di Pasqua 2021 da regalare e da regalarsi? Via col post!

LA PASTIERA TRA I REGALI GOURMET DI PASQUA 2021

Chi non ha mai assaggiato una pastiera napoletana? È uno dei dolci pasquali per eccellenza che, chi sa preparalo, lo realizza con amore e devozione per sé ma soprattutto per gli altri. Ma, come già si sa, questa Pasqua la trascorreremo a casa, a parte qualche sporadica visita a parenti e amici stretti.

COCCOLIAMOCI A PASQUA CON LA PASTIERA GOURMET DEI PIù GRANDI PASTRY CHEF

Se volete concedervi il privilegio di farvi avvolgere da questo sontuoso dolce della tradizione partenopea, ma non l’avete mai preparato, non ne avete voglia e tempo, allora fate così: fatevi (e fate) dei regali gourmet per Pasqua 2021!

Ci aiutano i pastry chef e i più grandi cuochi d’Italia che hanno messo a punto ricette tradizionali creando delle vere prelibatezze da gustare, anche solo una volta l’anno.

Iniziamo allora proprio con i più famosi nomi della Campania, quindi scopriamo la pastiera di Sal De Riso.

Sal De Riso, pastiera napoletana. Prezzo: 48,00€ su salderisoshop.com





26 centimetri per circa 1600 grammi di peso, questa è la classica pastiera colma di grano cotto e ricotta, crema pasticcera e aromi di vaniglia, cannella e acqua distillata di fiori d’arancio.

Antonino Canavacciuolo, La Mia Pastiera. Prezzo: 14,00€ su shop.antoninocanavacciuolo.it

Poi c’è la versione mignon ma ultra smart di Antonino Canavacciuolo, che ha firmato la pastiera in vasocottura. Questa tecnica consente di mantenere la giusta umidità e non altera gli aromi all’interno. In questo modo si potrà assaporare un prodotto freschissimo, come se fosse stato appena sfornato. È senza crema pasticcera ma arricchita da farina di mandorle. Una delizia!

Knam, Pastiera al cioccolato. Credits: Photo Courtesy of Chef Ernst Knam Press office

Avete un debole per il cioccolato? Allora non dovrete far altro che provare la pastiera di Knam! Il maestro, oltre alla versione classica, ne ha escogitata una con di pasta frolla al cacao, gocce di cioccolato Perù Pachiza 70% e scorza di arancia candita. Imperdibile!

LE PIÙ STRAORDINARIE UOVA DI PASQUA 2021 GOURMET

Proviamo con le uova pasquali? Di sicuro la Pasqua 2021 si può festeggiare con dei regali gourmet che lascino davvero senza fiato. Ammettiamolo, il cioccolato è sempre buono, ma se si tratta di un’opera d’arte oltre a stupire la bocca, stupirà anche gli occhi e infiammerà il cuore!

Knam, uovo multicolor. Credits: Photo Courtesy of Chef Ernst Knam Press office

A questo punto riprendiamo proprio da Knam e le sue uova di Pasqua. Ne ha firmate tantissime, tutte buonissime ma soprattutto splendide da vedere e ammirare. Sullo shop online c’è solamente l’imbarazzo della scelta: sta a voi selezionare la proposta più interessante e perfetta da regalare a qualcuno a cui si tiene molto.

Knam, Birds. Credits: Photo Courtesy of Chef Ernst Knam Press office

Sempre a proposito di Knam, se siete in cerca di qualcosa di più “compatto”, il maestro ha firmato una serie di Birds in cioccolato fondente Perù Pachiza 70%, che ricordano i meravigliosi Birds in vetro del designer finlandese Oiva Toikka, che l’artista iniziò a realizzare a partire dal 1972.

Venchi, Uovo di cioccolato al latte Gran Nocciolato Piemonte 1kg. Prezzo: 100,00€ su it.venchi.com

Tra le creazioni più gustose c’è l’uovo di Pasqua di Venchi, tra cui quello al latte Gran Nocciolato Piemonte, che all’interno è addolcito da una distesa di Nocciole Piemonte I.G.P. intere!

Amadei, Uovo Toscano Red (400g). Prezzo: 45,00€ su amedei.it

È poi la volta di Amedei, che tra le sue meravigliose creazioni ha firmato l’uovo Toscano Red, con cioccolato fondente extra 70% e aggiunta di lamponi, fragole e ciliegie, che sorprendono una volta aperto.

Marchesi 1824, uova di Pasqua gourmet. Credits: @Marchesi1824 Via Facebook

Tra le più eleganti e raffinate, che quasi viene difficile aprirle, troviamo le uova di Pasqua della pasticceria Marchesi di Milano.

Paolo Griffa, Easter Bomb al Caffè Jamaican Blue Mountain e nocciola. Prezzo: 90,00€ su paologriffa.com

L’uovo di Pasqua 2021 più particolare di tutti? Certamente l’Easter Bomb di Paolo Griffa, al Caffè Jamaican Blue Mountain e nocciola. L’uovo ha la forma di una bomba e viene venduto all’interno di una confezione comprensiva di martelletto in legno valdostano e base per rompere lo scrigno di cioccolato. Che ne dite, non è un’originalissima idea regalo? Di sicuro con questa non dovrete affrontare il problema di come riciclare le uova di Pasqua!

Ragazze, non abbiamo ancora finito! A pagina 2 continuiamo a esplorare i regali gourmet di Pasqua 2021 scoprendo la regina indiscussa di questo evento: la colomba. Continuate a leggere il post!