I regali beauty Pasqua 2021, da fare e da ricevere, rappresentano un’ottima alternativa ai classici regali di Pasqua e una buona idea da affiancare a uova e dolciumi (a cui non vogliamo di certo rinunciare!).

Sono davvero tante le idee regalo a tema beauty tra cui poter scegliere il dono perfetto per fare felice chi amiamo ma anche (perché no?) noi stesse, concedendoci una coccola pasquale speciale. I regali beauty per Pasqua accontentano tutti i gusti: ci sono quelli per chi ama il make up e per chi adora la skincare, ma non mancano i profumi da regalare e tantissime chicche per la cura di corpo e capelli.

Ma basta perderci in chiacchiere, bellezze. Ho selezionato per voi tante idee regalo beauty pasquali da non farsi scappare: si tratta di regali da comprare online, con un semplice click, tutti diversi tra loro e super cute, nella maggior parte dei casi declinati nei colori tenui tipici del periodo primaverile. Pronte? Via con il post!

Credits: Foto di Pexels | PhotoMIX Company

REGALI BEAUTY PASQUA 2021: IL MEGLIO DEL MAKE UP

Cominciamo da un’idea regalo deliziosa! Lookfantastic ha lanciato in queste ore Lookfantastic Beauty Egg, un vero e proprio uovo di Pasqua beauty che contiene in realtà non solo prodotti make up, ma anche skincare e capelli delle migliori marche. Il valore di questo “uovo” è di oltre 250€ e il costo è nettamente inferiore, quindi un’occasione da non perdere!

Lookfantastic, Beauty Egg. Prezzo: 75,00€ su lookfantastic.it





Passando ai regali beauty pasquali prettamente a tema make up, vi consiglio di puntare sui pennelli. Optate per un set pennelli che contenga gli indispensabili, come questo kit molto pratico di Real Techniques.

Real Techniques, Everyday Essentials. Prezzo: da 22,95€ a 17,67€ applicando il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Un’idea regalo per Pasqua davvero carina e super low cost è questa spugnetta per il trucco, sempre di Real Techniques: ha una stampa a cuore animalier davvero carina e costa pochissimo.

Real Techniques, Limited Edition Animalista Miracle Complexion Sponge – Wild at Heart. Prezzo: da 6,95€ a 5,35€ applicando il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Passiamo, adesso, a qualcosa di più “sostanzioso”. Avete un’amica che va pazza per le palette ombretti? Date un’occhiata alla nuova palette New Romantic By Beauty Bay. Contiene colori shimmer, opachi e glitterati nei toni del rosa, perfetti per questo periodo dell’anno.

By Beauty Bay, New Romantic Palette. Prezzo: 18,00€ su beautybay.com

Per le amanti dei colori pastello, invece, vi consiglio questa nuovissima uscita di BH Cosmetics. Si tratta di una palette tutta nei toni del lilla e del fucsia, ispirata ai figli dei fiori!

BH Cosmetics, Flower Power Shadow Palette. Prezzo: 12,25€ su beautybay.com

Tra i regali beauty Pasqua 2021 non possono mancare, ovviamente, set e cofanetti trucco. Yves Saint Laurent, per esempio, firma questo kit che contiene uno dei suoi mascara TOP e un rossetto luminoso e idratante.

Yves Saint Laurent, Cofanetto Mascara Volume Effet Faux Cils e Rouge Volupté Shine. Prezzo: 41,90€ su sephora.it

Preferite i gloss? Regalate (o regalatevi) un gloss volumizzante di lusso, come il famosissimo Lip Maximizer di Dior.

Dior, Lip Maximizer. Prezzo: 36,50€ su sephora.it

In alternativa, se volete sorprendere la mamma, l’amica o la fidanzata che ricerca sempre una base perfetta, vi consiglio questo kit Clinique disponibile da Sephora. Include il nuovissimo fondotinta Clinique Even Better Clinical Serum Foundation e il correttore della stessa linea.

Clinique, Kit Clinique Even Better Clinical Serum Foundation SPF20 + Even Better All-Over Concealer. Prezzo: 80,90€ su sephora.it

REGALI BEAUTY DI PASQUA PER LE APPASSIONATE DI SKINCARE

Passiamo, a questo punto, ai regali beauty Pasqua 2021 skincare. Regalate un’autentica coccola di bellezza con questo balm struccante di Eve Lom, tra i più celebri in assoluto. Utilizzandolo, sembra di essere in una Spa!

Eve Lom, Cleanser 200 ml. Prezzo: da 96,45€ a 74,28€ applicando il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

A PASQUA REGALATE KIT, SET E COFANETTI MAKE UP E SKINCARE

Un’altra idea regalo per Pasqua perfetta per tutte le appassionate di cura della pelle è questo set di Elemis disponibile su Lookfantastic: contiene alcuni dei best seller del brand, dall’esfoliante viso alla crema antirughe.

Elemis, Lookfantastic Exclusive Collection. Prezzo: da 56,95€ a 43,85€ applicando il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Infine, un’idea regalo (o autoregalo) sicuramente più costosa ma che rappresenta un investimento a lungo termine: Foreo Luna 3 è il dispositivo studiato per la pulizia della pelle sensibile. Declinato in questa tonalità lavanda, poi, è perfetto per la primavera!

Foreo, Luna 3 Lavender. Prezzo: 209,50€ su sephora.it

Bellezze, non ho ancora finito! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire tanti altri regali beauty Pasqua 2021 da fare (e ricevere)!