CHE COS’É IL FACE TAPING, COME FUNZIONA E QUALI SONO I SUOI BENEFICI?

Il Face Taping è un trattamento estetico non invasivo che si realizza applicando dei tape elastici, ovvero dei nastri colorati in cotone con un lato adesivo, su alcuni punti strategici del viso per migliorare la circolazione sanguigna e linfatica e per agevolare le funzioni muscolari. Il Taping facciale è nato in Russia, si è presto diffuso nella Corea del Sud e ora sta prendendo sempre più piede anche in Europa e in Italia. Questa tecnica è un’evoluzione della ginnastica facciale antirughe e deriva, in particolare, dal Knesio Taping. Il Face Taping è un ottimo trattamento viso anti-age perché aiuta a distendere, tonificare e drenare i tessuti. È una tecnica che può essere realizzata da un professionista, ma, lavorando su fibre muscolari relativamente brevi, può essere anche fatto a casa dopo aver avuto una seduta con un professionista. I tape non contengono nulla in particolare, nessun siero o crema anti-age, ma agiscono grazie all’azione di pompaggio meccanico che applicano al sistema sanguigno e linfatico. Vengono ritagliati a seconda della zona del viso o del collo su cui si vogliono applicare. Dopo aver deterso accuratamente il viso, si passa direttamente all’applicazione dei tape da tenere per circa 8/10 ore. La durata e la frequenza del trattamento dipendono da persona a persona. Il Taping facciale è indicato per le pelli mature, per le pelli spente e per le pelli con cicatrici dovute all’acne. I tape da applicare devono essere dermatologicamente testati e anallergici, per questo vanno bene anche sulle pelli sensibili e reattive.

Nuova frontiera dei trattamenti estetici anti-età, il Face Taping sta diventando molto popolare in Europa e in Italia. L’applicazione dei tape stimola e drena i tessuti facciali, attenua borse e gonfiori e, rilassando i muscoli in tensione, aiuta a contrastare le rughe e i segni d’espressione diventando così un validissimo trattamento anti-age non invasivo per pelli spente e mature.

Scopriamo nel dettaglio che cos’è il Face Taping, come funziona, come si realizza, oltre a tutti i benefici. Siete curiose? Allora via con il post!

PARTIAMO DALLE BASI: CHE COS’È IL FACE TAPING?

Forse ne avrete sentito parlare sul web o l’avrete visto su social come Instagram e TikTok: il Face Taping è una tecnica facciale anti-age che si realizza applicando i tape su determinati punti strategici del viso per stimolare il benessere dei muscoli riattivando il sistema circolatorio sanguigno e linfatico.

I tape sono formati da tante piccole ondine che, una volta applicati sul viso, riescono a sollevare leggermente la pelle e riattivare, così, la fibra muscolare che spesso è contratta a causa di errori posturali o a causa dello stress. Il movimento indotto dai cerotti crea una sorta di micro massaggio che aiuta tantissimo ad attenuare e a contrastare la comparsa di rughe più o meno profonde.

La tecnica del Taping facciale è nata inizialmente in Russia dagli studi della specialista in ringiovanimento naturale Svetlana Kokorina e si è presto diffusa – indovinate un po’ – in Corea dove è diventato molto trendy passeggiare in giro per la città con i tape colorati applicati sul viso.

IL TAPING FACCIALE DERIVA DAL CELEBRE E VALIDISSIMO KINESIO TAPING

La ginnastica facciale è una tecnica antirughe molto famosa e gettonata anche nel mondo occidentale, tanto da essere amatissima da vip e celebrities, ma il Face Taping è qualcosa di più.

Deriva, infatti, dal Kinesio Taping, il celebre sistema preventivo, riabilitativo e terapeutico diffuso nella medicina sportiva, nell’ortopedia e nella traumatologica. Il Kinesio Taping si realizza applicando dei tape, ovvero particolati cerotti/bende adesive, sulle zone del corpo da trattare. I tape, esercitando una sorta di trazione, alleviano il carico fisiologico dei distretti del corpo che si vuole trattare.

Non esistono dei tape appositi per il viso

Il Face Taping funziona allo stesso modo, con la differenza che i tape, gli stessi del Kinesio Taping, vengono ritagliati e applicati sul viso. I tape non sono altro, infatti, che il nastro kinesiologico colorato che avrete sicuramente già avuto modo di vedere applicato sul corpo degli sportivi: si tratta di un cerotto elastico che non contiene nulla, né creme né sieri antirughe, ed è realizzato, da una parte da uno strato di cotone millimetrico e dall’altra da un adesivo. L’efficacia dell’applicazione dei tape è data proprio dal pompaggio meccanico che fanno agire sul sistema linfatico e sanguigno.

Il miglior consiglio per acquistare i cerotti/tape è quello di recarsi in una farmacia, in una parafarmacia o in un negozio sportivo, e di chiedere dei tape di buona qualità, dermatologicamente testati e anallergici, visto che la pelle del viso è più delicata rispetto a quella del corpo. In questo modo non ci saranno controindicazioni nel Face Taping perchè il nastro ipoallergenico può essere applicato anche su pelli sensibili, pelle reattive e pelli che soffrono di rosacea o cuperose.

In linea genarle un buon nastro kinesiologico da 5 metri ha un prezzo che si aggira da un minimo di 10€ a un massimo di 15€ circa. Sono disponibili in vari colori e non cambia assolutamente nulla da un colore all’altro, potete scegliere quello che più vi piace.

