Ne abbiamo letti diversi: pronte per i 9 libri preferiti dal TeamClio? Ognuna di noi ultimamente si è lanciata nella lettura di storie vere, racconti fantasiosi, nuovi romanzi e altri più storici ma anche manuali legati principalmente all’alimentazione.

La voglia di leggerezza ma anche di evasione dalla nostra realtà ci ha portato a scoprire, o riscoprire, alcune delle opere più interessanti del momento e del passato.

Insomma, siete un po’ curiose? Allora scoprite tutti i 9 libri preferiti dal TeamClio di aprile 2021 e, se non l’avete già fatto, vi verrà voglia di leggere! Via col post!

ILARIA E IL LIBRO LEGGERO E DIVERTENTE PER STACCARE LA MENTE

In questo periodo avevo voglia di concedermi una lettura leggera e divertente, così, dopo averne sentito parlare sui social e dopo aver letto sul web tante recensioni positive a riguardo, mi sono decisa a scegliere Romanzo Rosa di Stefania Bertola… e sono rimasta completamente soddisfatta della mia scelta.

Stefania Bertola, Romanzo Rosa. Prezzo: 13,00€ su amazon.it

Romanzo Rosa è effettivamente un “libro leggero”, ma assolutamente non banale, anzi! Mi sono spesso ritrovata a sorridere tra le sue pagine, scoprendo la storia di Olimpia, una signora sulla sessantina, che fa la bibliotecaria e che sogna di scrivere un suo romanzo rosa. L’autrice, con il suo stile unico e ironico, riesce a smascherare tutti i luoghi comuni sui romanzi rosa e anche sui lettori. Ve lo consiglio se, anche voi, avete voglia di staccare un po’ la spina e di rilassarvi leggendo una storia fresca, originale, divertente e sbarazzina!







MORGANA E LE RICETTE SCIENTIFICHE DI DARIO BRESSANINI

Quando ho ricevuto in regalo La Scienza della Carne di Dario Bressanini, non vedevo l’ora di iniziare a leggerlo. Questo libro è dedicato alla carne. Partendo dall’analisi della sua composizione, della struttura e di altri aspetti come il colore, il sapore, la consistenza e la succosità si arriva ai diversi metodi di cottura.

Dario Bressanini, La scienza della carne, 20,90€ su amazon.it

Roast beef, bistecca, filetto al pepe, fajitas… vengono proposte varie ricette con foto per preparare questo alimento. Tuttavia, non si tratta del classico libro di cucina.

NON SOLO ROMANZI MA ANCHE MANUALI DI ALIMENTAZIONE TRA I NOSTRI LIBRI PREFERITI

In pieno stile Dario Bressanini si parla di chimica degli alimenti, ma in modo comprensibile anche per chi non è un esperto del campo grazie ad un linguaggio semplice e all’uso di disegni e tabelle.

L’ho trovata una lettura piacevole e interessante, molto utile per cucinare evitando gli errori che commettiamo per colpa dell’abitudine. Mi sento di consigliare questo libro a chi è incuriosito dalle spiegazioni scientifiche e vuole migliorarsi in cucina.

GIORGIA E IL THRILLER STORICO CHE LASCIA CON IL FIATO SOSPESO

Sono un’amante dei libri “rompicapo”, quelli che mescolano le carte e non rivelano troppo se non alla fine, con colpi di scena e parallelismi. Per questo ho davvero apprezzato La Randagia di Valeria Montaldi. Si tratta di un thriller storico ambientato in due diverse epoche, il quindicesimo e il ventunesimo secolo.

Valeria Montaldi, La Randagia. Prezzo: 10,35€ su amazon.it

Le storie di due donne si intrecciano: quella di Britta da Johannes, considerata una strega e condannata per questo alla fine del 1400, e quella di Barbara Pallavicini, studiosa di medievistica dei giorni nostri che durante un sopralluogo in un castello scopre il cadavere di una ragazza del luogo, famosa per la sua ossessione per le storie di demoni e malefici. Quale sarà il fil rouge che lega le vite delle due donne? Una storia avvincente, che mi ha tenuta con il fiato sospeso dall’inizio alla fine!

FRANCESCA M. E RAGAZZE ELETTRICHE DI NAOMI ALDERMAN

In occasione della mia laurea magistrale due carissime amiche hanno scelto di donarmi questo meraviglioso libro: Ragazze elettriche di Naomi Alderman. Consiglio la lettura di questo libro a tutte le donne, ma non solo. È un romanzo potente, intenso e dal notevole risvolto simbolico.

Naomi Alderman, Ragazze elettriche. Prezzo: 19,00€ su amazon.it

Cosa succederebbe se il sistema venisse rovesciato ed il potere passasse nelle mani di tante ragazze elettriche? Il potere ha davvero lo stesso effetto su tutti?

Le risposte le troverete all’interno del libro, che vi consiglio assolutamente di leggere al più presto, soprattutto perché a breve uscirà la serie tv tratta dallo stesso. La serie si intitolerà The Power, e sarà disponibile su Amazon Prime Video. Sarà diretta da Reed Morano, la prima donna nella storia ad aver vinto sia l’Emmy che il Directors Guild Award per aver diretto una serie drammatica nello stesso anno, per l’episodio pilota di The Handmaid’s Tale.

