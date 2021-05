Luminoso e vivace come i raggi del sole che si riflettono a specchio sull’acqua, l’elegante e raffinato blush in polvere Coral Garden CuteLove ClioMakeUp saprà conquistarvi al primo sguardo! La sua nuance, dai magici riflessi corallo e dalle note profonde, ravviva le gote e riscalda dolcemente tutti gli incarnati: valorizza le carnagioni chiarissime e medie ed esalta incredibilmente l’abbronzatura, le carnagioni mediterranee e quelle più scure.

La texture dal tocco vellutato e dall’effetto second skin è leggerissima sulla pelle, davvero semplice da applicare e da sfumare, a prova di fall out: ne basta un tocco per ottenere un colore pieno e uniforme, a lunghissima tenuta e che non necessita di alcun ritocco durante la giornata.

In questo post vi racconterò nel dettaglio le qualità che caratterizzano il blush in polvere Coral Garden CuteLove ClioMakeUp, con tantissime informazioni riguardo al colore, alla formula e alla texture. Inoltre, vi svelerò come utilizzarlo al meglio per i vostri look colorati per la bella stagione e non solo. Siete curiosi? Allora via con il post, iniziamo!

BLUSH IN POLVERE CORAL GARDEN CUTELOVE CLIOMAKEUP, UN PICCOLO SCRIGNO DALLA PROFONDITÀ DEGLI OCEANI

Oggi vi porto con me dove l’acqua è più blu per scoprire il meraviglioso blush in polvere Coral Garden CuteLove ClioMakeUp, una nuance unica nel suo genere: vivace e allo stesso tempo ricercata, dalle note calde e profonde.

ClioMakeUp, Blush in polvere Coral Garden CuteLove. Prezzo: 15,50€ su cliomakeupshop.com





I suoi magici riflessi corallo fanno risplendere il viso di un meraviglioso bagliore, colorando le gote di tenere emozioni. Le sue sfumature scaldano dolcemente gli incarnati chiari e quelli medi, valorizzano quelli medi e scuri esaltando i primi cenni di abbronzatura.

ClioMakeUp, Blush in polvere Coral Garden CuteLove. Prezzo: 15,50€ su cliomakeupshop.com

Il blush CuteLove Coral Garden possiede un finish opaco e “soft-mantic che lo differenzia dal CuteLove Momo Peach, caratterizzato da una calda tonalità pesca, tridimensionale e iridescente, dal finish luminoso e dall’allure POP.

ClioMakeUp, Blush in polvere Coral Garden CuteLove. Prezzo: 15,50€ su cliomakeupshop.com

LA TEXTURE VELLUTATA DEL BLUSH CORAL GARDEN GARANTISCE UN EFFETTO SECOND SKIN A LUNGA TENUTA

Il blush in polvere Coral Garden CuteLove ClioMakeUp diventerà presto il vostro preferito per la bella stagione, e non solo: la formula, Vegan e dermatologicamente testata, unisce una coprenza modulabile super pigmentata a un finish effetto second skin sottilissimo, praticamente impalpabile, che non segna per nulla la grana della pelle.

ClioMakeUp, Blush in polvere Coral Garden CuteLove. Prezzo: 15,50€ su cliomakeupshop.com

La trousse di tutti i CuteLove contiene un pratico specchietto

Vi basterà prelevare pochissimo prodotto per avere un pay off immediato, semplicissimo da applicare e da sfumare grazie alla texture vellutata e fondente che può essere usata sia dagli esperti sia da coloro che hanno poca esperienza con il mondo del makeup.

Una volta applicato, il blush in polvere Coral Garden CuteLove è a prova di fall out, dura tutto il giorno senza necessità di ritocchi. La trousse è molto pratica e leggera, oltre che super cute, da portare sempre con sé anche per realizzare veloci look on the go.

ClioMakeUp, Blush in polvere Coral Garden CuteLove. Prezzo: 15,50€ su cliomakeupshop.com

PER IMMERGERVI NELL ’ OCEANO DI SFUMATURE DEL BLUSH IN POLVERE CORAL GARDEN CUTELOVE CLIOMAKEUP NON VI RESTA CHE APRIRE LA MAKEUP BAG

Ora che conoscete tutti i dettagli sul blush in polvere Coral Garden CuteLove ClioMakeUp è arrivato il momento di divertirvi, ragazze e ragazzi, e di dare libero sfogo alla vostra fantasia con tantissimi makeup glamour in linea con le ultime tendenze.

ClioMakeUp, Blush in polvere Coral Garden CuteLove. Prezzo: 15,50€ su cliomakeupshop.com

Prima di tutto, minimizzate le occhiaie e le imperfezioni del viso con il correttore fluido effetto “insta-relax” OhMyLove a lunga tenuta, dal finish luminoso, leggero da indossare e dalla coprenza medio-alta.

ClioMakeUp, Blush in polvere Coral Garden CuteLove. Prezzo: 15,50€ su cliomakeupshop.com

Per far risaltare gli occhi chiari e le iridi verdi, e per intensificare gli occhi castani, vi consiglio l’ombretto cremoso SweetieLove Flambé, una tonalità rame intensa, con delicati riflessi dorati che impreziosiscono la texture vellutata long lasting e water resistant. Come punto luce nell’angolo interno dell’occhio, potete aggiungere un tocco dello SweetieLove Graceful Glacé, un color champagne caldo e luminoso, veramente elegante.

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Flambé SweetieLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

Per definire lo sguardo, e renderlo più profondo, realizzate una linea più o meno sottile, a seconda dei vostri gusti, con l’eyeliner Vegan DeepLove, dal colore nero pieno e intenso, fin dalla prima passata. Completate, poi, il makeup occhi con una o più passate del mascara Vegan DarkLove, per ciglia effetto WOW, lunghe e voluminose.

ClioMakeUp, Eyeliner DeepLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

A questo punto, non vi resta che scaldare le gote con il blush Coral Garden CuteLove, perfetto da abbinare a uno degli illuminanti in polvere CosmicLove, come Tokyo Sunrise o Joyello.

Se non volete rinunciare al trucco labbra, i rossetti liquidi LiquidLove sono ciò che fa per voi. Per completare questo look è perfetto il LiquidLove Peach Nude, un bellissimo color pesca ben bilanciato, dolcissimo e delizioso da indossare.

ClioMakeUp, Rossetto Liquido Peach Nude LiquidLove. Prezzo: 13,50€ su cliomakeupshop.com

Ragazze e ragazzi, il blush in polvere Coral Garden CuteLove ClioMakeUp è disponibile sul ClioMakeUpShop. Sul sito trovate tantissime informazioni a riguardo e anche un video in cui ve ne parlo e ve lo mostro applicato.

Se volete conoscere gli ultimi prodotti arrivati sul ClioMakeUpShop non perdetevi questi post:

1) BLUSH IN POLVERE CUTELOVE PURA VIDA: LA RAFFINATA TONALITÀ SABBIA DAL SOTTOTONO PESCA PER LOOK DALL’EFFETTO BONNE MINE CHIC E NATURALI

2) BLUSH IN POLVERE CUTELOVE: TRE INEDITE TONALITÀ DALLE SFUMATURE CALDE, ELEGANTI E VIBRANTI PER UN EFFETTO SUN-KISSED GLAMOUR E NATURALE

3) MATITA OCCHI TEMPERABILE A LUNGA TENUTA BRANDY ALLDAYLOVE: IL MARRONE CALDO E SPEZIATO PER UNO SGUARDO INTRIGANTE, PROFONDO E MAGNETICO

Ragazze e ragazzi, per questo post è tutto, ora lascio la parola a voi. Prima di salutarvi, vi ricordo, ancora una volta, di iscrivervi alla newsletter per rimanere aggiornati su tutte le novità! Cosa ne pensate del blush in polvere Coral Garden CuteLove ClioMakeUp? Vi siete innamorati della sua nuance? Con quali tipi di makeup lo abbinereste? Fatemi sapere tutto nei commenti. Un bacione dalla vostra Clio!