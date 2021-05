Chi l’ha detto che la skincare routine prodotti economici sia meno valida di quella fatta con prodotti da profumeria? Oggi i prodotti low cost non hanno proprio niente da invidiare a quelli più blasonati, soprattutto se parliamo di skincare: i brand sono sempre più attenti alle formulazioni e all’INCI, perciò possiamo sentirci serene. Avremo una pelle bellissima anche seguendo una skincare routine con prodotti economici, ma validi!

Tra i migliori prodotti skincare 2021 ci sono tantissime alternative economiche, perfette se diamo un occhio al portafoglio oltre che alla nostra routine di bellezza. Ragazze, venite con noi nel post dove scopriremo le proposte top tra le migliori marche skincare economiche da non farci sfuggire in questa primavera 2021 per la nostra beauty routine: maschere, detergenti, tonici, creme viso e non solo. Vediamo i prodotti migliori per la skincare routine prodotti economici da inserire subito nel carrello della spesa!

Credits: Foto di Pexels | Tuấn Kiệt

SKINCARE ROUTINE ECONOMICA, I MIGLIORI PRODOTTI PER LA DETERSIONE DEL VISO

Per una skincare routine con prodotti economici validi non si devono cercare solo prodotti da supermercato beauty: Internet offre un sacco di alternative altrettanto efficaci e low cost.

Credits: Foto di Pexels | Sora Shimazaki





Per una routine di bellezza che si rispetti si inizia dalla corretta detersione: scopriamo quindi insieme i prodotti skincare economica tra oli e detergenti per il viso.

Revolution Skincare, Make Up Remover Oil. Prezzo: 11,75€ su beautybay.com

Se siete fan della doppia detersione, sapete che serve un buon detergente oleoso per iniziare la pulizia della pelle. Se cercate un modo per seguire questa filosofia in una skincare routine prodotti economici, allora considerate l’acquisto di questo face wash in olio di Revolution Skincare. Contiene un mix di olio di jojoba, olio d’oliva e vitamina E, quindi lascia la pelle nutrita.

DHC, Olio Detersione Profonda. Prezzo: da 14,45€ a 11,12€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Altro prodotto economico per la skincare coreana è l’olio detergente firmato DHC: è a base di olio d’oliva e ricco di antiossidanti. A contatto con l’acqua si trasforma, e la texture diventa un’emulsione lattiginosa: pulisce a fondo lasciando la pelle idratata.

SO’ BiO Etic, Prezioso di Argan – Olio Detergente Anti-Age. Prezzo: 8,65€ su amazon.it

Alla ricerca di una skincare routine prodotti economici anti-age? Allora meglio considerare un detergente oleoso molto nutriente e ricco, come questo prodotto low cost e bio di SO’ BiO Etic: contiene olio di argan ed è adatto anche alle pelli più sensibili.

Kiehl’s, Ultra Facial Cleanser. Prezzo: 11,45€ su lookfantastic.it

Se preferite i detergenti schiumogeni (o per il secondo step della doppia detersione) allora esistono alcuni prodotti economici top per la skincare routine. Come l’Ultra Facial Cleanser di Kiehl’s: perfetto anche per le pelli secche perché la formula arricchita anche da avocado rispetta la barriera idrolipidica.

grüum, Kÿra Gentle Face Wash. Prezzo: 9,45€ su lookfantastic.it

LA SKINCARE ROUTINE CON PRODOTTI ECONOMICI INIZIA DAL GIUSTO DETERGENTE VISO

Per chi segue una skincare routine prodotti economici vegani, perfetto questo detergente schiumogeno di grüum. Ideale anche per le pelli sensibili ma al contempo miste o grasse, questo face wash combina l’azione purificante dell’eucalipto con quella lenitiva della lavanda.

L’Oréal Paris, Revitalift Filler [+ Hyaluronic Acid] Gel Face Wash Cleanser. Prezzo: 9,45€ su lookfantastic.it

Altro prodotto economico anti-età questo cleanser viso L’Oréal Paris: grazie al mix di ingredienti anti-age compreso acido ialuronico puro, dà immediato effetto lifting al viso dopo la detersione.

Simple, Daily Detox Purifying Face Wash. Prezzo: da 5,95€ a 4,76€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Non ci siamo dimenticate delle pelli grasse e impure! Tra i migliori prodotti skincare economici contro brufoli e impurità c’è sicuramente questo gel detergente di Simple: super low cost, è ottimo per la skincare routine con prodotti economici che mira a liberarsi di acne e pori dilatati senza aggredire il microbioma della pelle.

Yes To, Watermelon Super Fresh Cleanser. Prezzo: 6,95€ su lookfantastic.it

Ideale per la pelle normale o per la skincare routine primaverile low cost questo gel fresco per il viso di Yes To: idrata senza appesantire, ed è perfetto per il periodo in cui vogliamo sentire una sensazione di leggerezza dopo la detersione.

TONICI VISO ECONOMICI PER LA SKINCARE ROUTINE LOW COST PRIMAVERILE

Prima di passare all’applicazione del siero, non saltiamo uno step fondamentale anche nella skincare routine prodotti economici: il tonico viso!

PIXI, Tonico Viso alla Rosa. Prezzo: da 11,45€ a 8,58€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Le pelli secche o che necessitano di idratazione profonda, è bene che scelgano un tonico economico con funzione nutriente e addolcente, come questo di PIXI alla rosa. È ricco di sostanze nutrienti e offre proprietà naturalmente lenitive riequilibrando nel frattempo anche il pH della pelle.

Sukin, Oil Balancing Clarifying Tonico viso. Prezzo: da 11,45€ a 8,81€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Viceversa, le pelli grasse e con impurità è bene che scelgano un prodotto economico skincare viso come il tonico di Sukin: è studiato per non aggredire la pelle, andando al contempo a lenirla. È particolarmente adatto a chi soffre di acne e arrossamenti: il suo complesso purificante e antiossidante aiuta nel tempo a liberarsi degli sfoghi cutanei.

Garnier Bio, Tonico Viso al Timo Purificante. Prezzo: 5,90€ su amazon.it

Le pelli miste alla ricerca di un prodotto economico valido per la skincare troveranno ottimo questo tonico viso di Garnier Bio. Arricchito da estratti di timo, aiuta a liberarsi delle impurità e affina i pori, risultando comunque delicato sulle aree del viso meno grasse. Se non bastasse, la formula è vegan!

Ragazze, siamo solo a metà: venite con noi nella prossima pagina per scoprire come completare la skincare routine prodotti economici con maschere viso e creme!