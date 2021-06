I solari bio 2021 non deludono le aspettative, proteggendoci dai raggi solari nel totale rispetto dell’ambiente. Sono tante, infatti, le creme solari naturali e con buon Inci tra cui poter scegliere, con filtri fisici, biodegradabili e non inquinanti.

Abbiamo raccolto per voi in questo post i migliori prodotti solari bio del momento, tra creme solari, spray e stick pensati per proteggere viso e corpo in modo eccellente. I solari bio per l’estate 2021 soddisfano davvero qualsiasi esigenza, prendendosi cura anche della pelle sensibile e reattiva.

Scopriamo insieme tutti i migliori solari bio del momento, tra novità e prodotti ormai diventati best seller: pronte? Allora, iniziamo subito e via con il post!

PROTEGGERSI CON I SOLARI BIO: UNA SCELTA ETICA E CONSAPEVOLE

Il panorama dei solari 2021 è infinitamente vasto e include, per la gioia di tutte le estimatrici della cosmesi naturale, anche ottimi solari bio. Si tratta di creme, spray e stick con protezione solare dalla formula completamente naturale, bio oppure ecobio e con buon Inci.

Sono sempre di più, al giorno d’oggi, i vantaggi che derivano dalla scelta di solari bio ed ecobio. La loro caratteristica è quella di fare uso di filtri solari fisici e non chimici, di gran lunga meno inquinanti per l’ambiente e anche – stando a quanto riportato da svariati studi – molto più sicuri per l’uomo.

I solari bio, riepilogando, hanno un impatto ambientale minimo in quanto biodegradabili, sono amici della natura e dell’ecosistema marino. Sono assolutamente sicuri e contengono ingredienti di origine naturale, nella maggior parte dei casi selezionati ad hoc per rispondere anche alle esigenze della pelle sensibile e, nondimeno, per proteggere al meglio la pelle dei bambini.

I SOLARI BIO OGGI SONO SENZA SCIA BIANCA, MIGLIORATI PER TEXTURE E FINISH

Spesso sorgono dei dubbi sul fatto che i solari bio lascino una sorta di patina bianca sulla pelle, caratteristica tipica dei filtri solari fisici. In realtà , negli ultimi anni sono stati fatti molti passi in avanti e i solari bio senza scia bianca superano di gran lunga per numero quelli che, invece, ancora non sono riusciti a ovviare a questo piccolo inconveniente. Per cui, niente paura!

SOLARI BIO 2021 CORPO: DA DOMUS OLEA TOSCANA A BIOEARTH, I MIGLIORI DEL MOMENTO

I solari bio 2021 includono moltissimi prodotti multitasking, formulati per viso e corpo. Per proteggerci dal sole su gambe, braccia e praticamente ovunque, non c’è niente di meglio degli spray solari e delle creme solari molto fluide, leggere e facili da spalmare.

Uno dei migliori prodotti solari bio del momento, una novità , è questo Fluido Solare Viso-Corpo di Domus Olea Toscana, senza scia bianca e water resistant.

Domus Olea Toscana, Solari Eco-Bio Fluido solare Viso-Corpo. Prezzo: 29,90€ su amazon.it

Si aggiunge alla gamma dei famosissimi solari Bioearth la linea Consho Sun, che prevede il 100% di filtri minerali. Questa crema solare corpo, facilissima da spalmare, è stata formulata secondo il Protocollo Hawaii, che regolamenta la materia della formulazione dei prodotti solari per la salvaguardia degli ecosistemi marini. Con succo d’aloe, olio di cocco, estratto di tè verde e vite rossa bio, questa crema solare è dotata, inoltre, di un packaging completamente riciclabile.

Bioearth, Consho Crema solare con 100% filtri minerali. Prezzo: 22,00€ su amazon.it

Tra i migliori solari bio 2021 corpo ci sono sicuramente quelli in spray, semplicissimi da applicare. Uno dei più famosi è quello di Acorelle, con alta protezione e dall’ottimo Inci.

Acorelle, Spray Solaire. Prezzo: 25,20€ su amazon.it

Per la pelle dei bambini e, più in generale, per la pelle sensibile e reattiva, consigliamo Baby Carota di Fitocose, una crema solare alla carota che risulta delicatissima, una vera e propria coccola!

Fitocose, Baby Carota Crema solare alla carota. Prezzo: 10,80€ su bioveganshop.it

Un’altra ottima crema solare naturale per pelle sensibile è quella de La Saponaria. Si tratta di una crema senza profumo, resistente all’acqua e disponibile con diversi SPF, da scegliere a seconda delle proprie esigenze.

La Saponaria, ‘Osolebio Crema solare. Prezzo: 16,00€ su amazon.it

Vanta buone recensioni anche la crema solare di Alkemilla, con protezione alta e molto ricca e nutriente. A base di olio e burro di cocco, ha una delicata profumazione al monoi che risulta davvero piacevole.

Alkemilla, Crema solare protezione alta. Prezzo: 13,48€ su amazon.it

Tornando agli spray solari bio, non possiamo fare a meno di suggerirvi quello di Lavera. Anche in questo caso si tratta di un prodotto solare completamente naturale, molto leggero, facile da applicare e di veloce assorbimento. Va bene anche per la pelle sensibile e previene le irritazioni.

Lavera, Sensitiv Sonnenspray. Prezzo: 18,99€ su amazon.it

