Gli shampoo solidi sono i migliori alleati per l’estate 2021 e non solo: molte persone dopo aver provato, per esempio in vacanza, i panetti (o bar) di shampoo solidi non tornano più indietro e continuano ad utilizzarli sempre, introducendoli nella propria hair-care abituale. Lo shampoo solido è davvero molto comodo da portare in viaggio, evita indesiderate fuoriuscite di liquido nella trousse, è piccolo e, proprio per la sua natura solida, può essere imbarcato in aereo nel bagaglio a mano.

Inoltre lo shampoo solido è eco-friendly, in quando elimina l’uso del flacone in plastica. La maggior parte degli shampoo solidi 2021, infatti, è confezionata in packaging in carta o contenuti in porta saponi in legno, alluminio e via dicendo. Per non parlare della durata: la formula degli shampoo solidi è super concentrata e con circa 250 grammi è possibile effettuare ben 80 lavaggi!

Insomma ragazze, le premesse per provare lo shampoo solido ci sono tutte! Nel post abbiamo pensato vi parlarvi dei 24 migliori shampoo solidi 2021, di tutti i prezzi e adatti a diverse tipologie di capelli, per permettervi di scegliere in base ai vostri gusti e alle vostre esigenze. L’argomento vi ha incuriosite? Allora via con il post, iniziamo!

NUOVI SHAMPOO SOLIDI 2021 L’OCCITANE, PENSATI PER I CAPELLI E PER L’AMBIENTE

I primi shampoo solidi 2021 di cui vogliamo parlarvi sono i nuovi shampoo solidi di L’Occitane: lo shampoo solido Riparatore Intenso, lo shampoo solido Pure Fraîcheur e lo shampoo solido Equilibrio e Dolcezza.

Il pack è composto dal 100% di carta riciclata

Ogni shampoo contiene un mix di 5 oli essenziali e 2 principi attivi vegetali per prendersi cura del benessere dei capelli. La formula è super schiumosa, hanno un profumo meraviglioso e possono essere portati ovunque grazie alla loro dimensione compatta. Il loro imballaggio, inoltre, è plastic-free, è realizzato con carta riciclata al 100% e il 98% degli ingredienti è facilmente biodegradabile.

Lo shampoo solido Riparatore Intenso, color albicocca, è pensato per chi ha capelli particolarmente fragili e danneggiati, per esempio i capelli rovinati dalla decolorazione.

L’Occitane, Shampoo solido Riparatore Intenso. Prezzo da 10,74€ a 10,20€ con il codice sconto ciaoclio su farmacosmo.it





Lo shampoo solido Pure Fraîcheur, quello di colore azzurro carta da zucchero, riduce l’eccesso di sebo e purifica il capello dalle radici alle punte. I capelli risultano puliti più a lungo, leggeri e freschi.

L’Occitane, Shampoo solido Pure Fraîcheur. Prezzo da 10,74€ a 10,20€ con il codice sconto ciaoclio su farmacosmo.it

Infine, lo shampoo solido Equilibrio e Dolcezza, nella tonalità lilla, lava i capelli delicatamente e preserva il naturale equilibrio del cuoio capelluto. È ideale se volete avere capelli lucenti e brillanti sin dalle prime applicazioni, oltre che morbidissimi e sani.

L’Occitane, Shampoo solido Equilibrio e Dolcezza. Prezzo da 10,74€ a 10,20€ con il codice sconto ciaoclio su farmacosmo.it

ANCHE BIOFFICINA TOSCANA PROPONE TRE SHAMPOO SOLIDI PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI

Anche Biofficina Toscana propone ben tre shampoo solidi 2021, adatti, pensate un po’, per essere usati anche sul corpo, si tratta infatti, di shampoo doccia. Sono plastic-free, confezionati in cartone da fonti sostenibili.

Lo shampoo doccia con finocchio bio toscano, proveniente dall’azienda agricola “Il Ramerino” (Pitigliano, Grosseto), dalle fresche note di finocchio dolce e cedro, è adatto a tutti i tipi di capelli, sia degli adulti, sia dei bambini.

Biofficina Toscana, shampoo doccia con finocchio bio toscano. Prezzo: 10,80€ su biofficinatoscana.com

Il solido all’Olivello spinoso toscano biodinamico, proveniente dall’azienda agricola “San Mario” (Bibbona, Livorno), è caratterizzato da fresche e delicate note fruttate, per tutti i tipi di capelli.

Biofficina Toscana, solido all’Olivello spinoso toscano biodinamico. Prezzo: 10,80€ su biofficinatoscana.com

Il solido al melograno toscano biodinamico – proveniente dall’azienda agricola “San Mario” (Bibbona, Livorno), dalle fresche e delicate note fruttate, è adatto al corpo e a tutti i tipi di capelli.

Biofficina Toscana, solido al melograno toscano biodinamico. Prezzo: 10,80€ su biofficinatoscana.com

N.A.E. E GLI SHAMPOO BAR PER UNA GREEN HAIRCARE

Il brand N.A.E. propone due shampoo solidi 2021, uno per capelli normali e uno adatto ai capelli grassi. Entrambi i prodotti hanno il 100% di ingredienti di origine naturale, la formula è vegana e permettono di fare dai 30 ai 50 lavaggi, a seconda della lunghezza dei capelli.

Lo shampoo solido Semplicità, nella confezione lilla, è formulato con estratti di riso e lavanda biologici: è adatto all’uso quotidiano, deterge efficacemente, condiziona e districa i capelli mantenendo la loro forza.

N.A.E., shampoo solido Semplicità. Prezzo: 4,99€ su amazon.it

Lo shampoo solido Equilibrio, con azione purificante, unisce gli estratti biologici di salvia e menta, detergendo delicatamente i capelli e purificando il cuoio capelluto.

N.A.E., shampoo solido Equilibrio. Prezzo: 4,99€ su amazon.it

GLI SHAMPOO BARS DI DAVINES, PER UNA HAIR CARE ROUTINE QUOTIDIANA E SOSTENIBILE

Tra gli shampoo solidi migliori del 2021, ci sono sicuramente gli Shampoo Bar di Davines, in quattro versioni, al momento si tratta di esclusive in salone, anche se è possibile scoprire le loro caratteristiche anche online. Hanno una formula ricca e cremosa che dona lucentezza, morbidezza e setosità ai capelli.

Davines, Shampoo Bar MOMO. Esclusiva in salone

Lo Shampoo Bar MOMO è idratante, ideale per i capelli secchi, fragili e disidratati.

Davines, Shampoo Bar DEDE. Esclusiva in salone

Lo Shampoo Bar DEDE è molto delicato, adatto all’uso quotidiano, per tutti i tipi di capelli.

Davines, Shampoo Bar LOVE. Esclusiva in salone

Lo Shampoo Bar LOVE è lisciante, pensato per capelli crespi e indisciplinati.

Davines, Shampoo Bar VOLU. Esclusiva in salone

Infine, lo Shampoo Bar VOLU è volumizzante, adatto per capelli fini e privi di corpo, per chi desidera una chioma sana e voluminosa.

IL NUOVO SHAMPOO SOLIDO AL COCCO DE L’ERBOLARIO, PRATICO, LEGGERO E SOSTENIBILE

Tra gli shampoo solidi 2021, c’è un’altra interessante novità, ovvero lo Shampoo solido al Cocco de L’Erbolario, con Cocco Vergine Biologico ed equosolidale.

L’Erbolario, Shampoo solido al Cocco. Prezzo: 6,90€ su erbolario.com

È davvero leggero (pensa solo 60 grammi) e pratico, custodito in una piccola scatola di latta per un utilizzo ancora più efficace. È composto dal 94% di ingredienti di originale naturale, senza siliconi, parabeni, tensioattivi solfati e petrolati.

LUSH, IN FATTO DI PRODOTTI SOLIDI, È SEMPRE UNA CERTEZZA: ECCO LO SHAMPOO SOLIDO STIMOLANTE E RINFRESCANTE

Quando si parla di prodotti solidi, come per esempio anche i solari solidi, Lush è sicuramente uno dei leader nel mercato internazionale. Il nuovo Shampoo solido stimolante e rinfrescante è ricco di spezie e di menta piperita, in grado di risvegliare i follicoli lasciando i capelli sani e forti.

Lush, Shampoo solido stimolante e rinfrescante. Prezzo: 12€ su it.lush.com

Gli oli essenziali di foglie di cannella, bay rum e chiodi di garofano, insieme alla menta piperita, stimolano la circolazione riattivando i follicoli. Il rosmarino lenisce e calma la cute e il mix di erbe officinali dona luminosità alla chioma.

ANCHE GARNIER PROPONE TRE SHAMPOO SOLIDI 2021 PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI

Anche Garnier propone nella sua linea ben tre shampoo solidi 2021, pesanti per diverse tipologie di capello, composti dal 94% di ingredienti di origine naturale.

L’Ultra Dolce Shampoo Solido Tesori di miele è adatto per capelli nutriti, morbidi e facili da districare.

Garnier, Ultra Dolce Shampoo Solido Tesori di miele. Prezzo: 4,99€ su amazon.it

L’Ultra Dolce Shampoo Solido Delicatezza d’Avena è particolarmente delicato, per capelli fragili che si spezzano facilmente.

Garnier, Ultra Dolce Shampoo Solido Delicatezza d’Avena. Prezzo: 4,99€ su amazon.it

L’Ultra Dolce Shampoo Solido Camomilla e olio di Calendula biologico è uno shampoo illuminante, per capelli spenti, opachi e che hanno bisogno di un tocco di luce.

Garnier, Ultra Dolce Shampoo Solido Camomilla e olio di Calendula biologico. Prezzo: 4,99€ su amazon.it

Ragazze, non abbiamo ancora finito. Nella prossima pagina vi sveleremo altri sette shampoo solidi 2021, per una hair-care routine pratica, efficace e sostenibile. Continuate a leggere!