Per un weekend di relax le case sull’albero in Italia sono un’idea carina e romantica per trascorrere qualche giorno tra i rami degli alberi, sospesi tra cielo e terra in un contesto esclusivo e fiabesco.

Da nord a sud, le case sull’albero creano un ambiente magico, immerso nel verde, che diventa un ottimo punto di partenza per giornate in totale rilassamento e dai ritmi più lenti. Ideali per un fine settimana romantico a due, le case sull’albero in Italia sono perfette anche per un viaggio in famiglia, per far vivere ai più piccoli un’esperienza unica che ricorderanno per sempre. Veri e propri rifugi, sono costruite a diversi metri da terra e permettono di godere di panorami unici tra le fronde degli alberi, senza trascurare però la comodità di tutti i servizi.

Dal Piemonte all’Umbria, passando per il Friuli Venezia Giulia scopriamo le più belle case sull’albero in Italia da prenotare subito! Pronte, ragazze? Seguiteci nel post!

Credits: @chiara_mezzalira, @tsabadell e @lapiantata.arlenadicastro via Instagram

Dove non diversamente specificato, le foto sono prese da Instagram

#1 MALGA PRIU, CASA SULL’ALBERO A FORMA DI PIGNA IN PROVINCIA DI UDINE

A Ugovizza in provincia di Udine sorge la Malga Priu, un’azienda turistica a conduzione familiare che offre anche servizio ristorante con una vista mozzafiato sulle valli e sulle Alpi Giulie.

Sono famosissime la case sull’albero a forma di pigna, realizzate in materiali ecosostenibili grazie al progetto dell’architetto Claudio Beltrame. Le case sull’albero sono due e disposte su ben tre piani. Il primo piano offre una vista a 360° sulle Alpi Giulie, sui prati e i boschi. Al piano intermedio sorge la cucina con salotto e bagno, mentre all’ultimo piano (a 10 metri dal suolo) c’è la stanza da letto.

Ideali per le coppie, per le loro dimensioni e la suddivisione su più piani possono essere adatte anche alle famiglie. In zona sono molto note proprio per l’aspetto particolare e fiabesco: basti pensare che l’ultimo piano è dotato di un oblò per addormentarsi letteralmente sotto le stelle.

#2 TREE VILLAGE, UN’INTERO VILLAGGIO DI CASE SULL’ALBERO

Rimaniamo in Friuli ma spostiamoci verso Pordenone, dove a Claut sorge il Tree Village. Come suggerisce il nome stesso è un intero villaggio di casette sugli alberi, un vero sogno per gli amanti dei boschi e della natura: pensate che è il più grande del mondo nel suo genere. È immerso in un bosco di larici, faggi, pini e abeti.

DORMIRE IN UNA CASA SULL’ALBERO IN ITALIA È UN’ESPERIENZA UNICA

Le case sull’albero si trovano fino a 4 metri dal suolo e possono ospitare un massimo di 6 persone. Viene fornito un materassino mentre è consigliato il sacco a pelo personale. Amanti dei campeggi in Italia, a rapporto!

Il Tree Village è inserito in un contesto speciale, perché all’interno del parco tematico è possibile trovare un orto biologico, un sentiero botanico e un centro di addestramento di Nordic Walking.

#3 AROMA(N)TICA TREEHOUSE, CASA SULL’ALBERO SULLE COLLINE DEL MONFERRATO

Restiamo al nord ma spostiamoci in Piemonte, dove sorge l’Aroma(n)tica Treehouse presso la Tenuta Montegrande, una residenza di campagna che risale ben al 1893.

L’intera villa sorge in un contesto magico, immersa in un parco recintato di 18.000 mq ma i terreni a disposizione della Tenuta sono ben 7 ettari e sono dedicati alla coltivazione di piange pregiate e nocciole.

In questo posto così pregno di natura e storia è protagonista una della case sull’albero in Italia più famose e caratteristiche: l’Aroma(n)tica Treehouse, pensata per un soggiorno di coppia e arredata in stile shabby chic con vista sulle colline del Monferrato. A disposizione degli ospiti anche una piscina con solarium.

