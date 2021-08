Come staranno andando le vacanze VIP 2021 e, soprattutto, quali sono le mete preferite delle star quest’anno? Non dovrebbe sorprenderci, ma a furor di popolo una delle location predilette, dai VIP italiani stessi ma anche dai VIP internazionali, è proprio la nostra Italia!

C’è chi, come Chiara Ferragni e Fedez ha scelto la Puglia, chi non rinuncerebbe mai alla Sardegna e, ancora, chi come Orlando Bloom e Katy Perry ha preferito mete più romantiche come la sempre splendida Venezia. Anche altre star di Hollywood hanno scelto l’Europa: Gwyneth Paltrow è tornata a visitare Firenze e Jennifer Lopez e Ben Affleck non molto tempo fa sono stati a Monaco (prima di concedersi anche loro una capatina in Italia!). Shawn Mendes e Camila Cabello, invece, hanno scelto di allontanarsi da tutto e tutti e di volare ai Caraibi!

Insomma, ragazze, curiose di scoprire con noi dove stanno trascorrendo l’Estate 2021 i nostri amati VIP? Allora, via con il post!

Credits: @emrata, @orlandobloom, @gwynethpaltrow Via Instagram

VIP STRANIERI IN ITALIA: LE STAR CHE HANNO SCELTO IL BEL PAESE PER L’ESTATE 2021

Sono tante le star internazionali che, anche quest’anno, hanno scelto l’Italia come meta delle loro vacanze estive. Per esempio, ai principi dell’estate, Orlando Bloom e Katy Perry hanno trascorso una splendida vacanza a Venezia.

Credits: @orlandobloom Via Instagram





Tra scatti in luoghi iconici e suggestivi e ironia, le vacanze italiane della coppia devono essere state un sogno a occhi aperti.

Credits: @katyperry Via Instagram

L’ITALIA META AMATA ANCHE DA TANTISSIMI VIP STRANIERI

Gwyneth Paltrow, invece, è un’amante della Toscana da anni e, in compagnia del marito Brad Falchuk, è stata avvistata a Firenze, intenta a scattare un selfie sul Ponte Vecchio proprio come fanno tutti i turisti!

Credits: @gwynethpaltrow Via Instagram

Emily Ratajkowski è tornata con grande piacere in Costiera Amalfitana, scegliendo per le sue vacanze VIP 2021 la meravigliosa Positano. I suoi scatti su Instagram sono davvero mozzafiato!

Credits: @emrata Via Instagram

Hanno a tutti gli effetti inaugurato un trend, quello delle coppie famose di nuovo insieme, e ne sono il manifesto: Jennifer Lopez e Ben Affleck non potrebbero essere più felici e stanno trascorrendo l’estate insieme, visitando anche l’Italia.

Credits: @lopezaffleck Via Instagram

I due hanno prima passato indimenticabili giorni al largo di Monaco, su uno yacht, per festeggiare nelle scorse settimane il 52esimo compleanno della divina J.Lo., in compagnia di pochi amici.

Credits: @lopezaffleck Via Instagram

Poi sono stati avvistati a Capri e ad Amalfi, dove si sono trattenuti per diversi giorni prima di salutarsi e separarsi, con J.Lo che ha continuato la sua vacanza in solitaria a Portofino.

Credits: @jlopezbenaffleck Via Instagram

Credits: @jlopezbenaffleck Via Instagram

LE ALTRE METE DELLE VACANZE VIP 2021: DALLA GRECIA FINO AI CARAIBI

Ci sono anche star internazionali che hanno preferito altre località europee. Per esempio, Demi Moore ha trascorso diversi giorni in Grecia, a Santorini, in compagnia delle sue figlie.

Credits: @demimoore Via Instagram

Lily Collins, deliziosa protagonista di Emily in Paris, ha scelto invece Copenaghen, in Danimarca, per godersi un po’ di relax con il fidanzato Charlie McDowell.

Credits: @lilycollins Via Instagram

Shawn Mendes e Camila Cabello hanno preferito una meta esotica come i Caraibi per le loro vacanze VIP 2021, nel segno del romanticismo più assoluto tra bagni di sole, tuffi in acque cristalline e baci salati!

Credits: @shawnmendes Via Instagram

