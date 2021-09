Vienna, Istanbul, Londra: tante sono le ispirazioni firmate Maisons du Monde 2021, catalogo realizzato per l’autunno inverno. Come sempre da tutto il mondo il brand recupera i trend più cool e gli stili che meglio traducono posti lontani ma che influenzano le nostre abitazioni.

Non solo mobili, ma anche tantissimi elementi decorativi, dai semplici complementi come lampade e decorazioni da parete, fino a ceramiche e tessili di ogni genere.

Sorprendono i colori, gli ornamenti e le fantasie, che ci fanno respirano una potente atmosfera vintage. E allora non perdiamo altro tempo e vediamo insieme tutte le novità Maisons du Monde 2021 catalogo autunno inverno. Pronte, ragazze? Via col post!

Tutte le foto sono prese dal sito ufficiale maisonsdumonde.com

MAISONS DU MONDE 2021 CATALOGO: ACCESSORI E MOBILI NATURAL STYLE

Lo stile naturale è negli ultimi tempi uno dei più amati da coloro che adorano i colori chiari e quel mood da casa in vacanza al mare.

Tessuti come rafia e iuta, elementi in corda e legni chiarissimi, come il rovere biondo, diventano quindi un must per i natural design lovers!





E anche Maisons du Monde ha inserito, all’interno di varie ispirazioni home decor nel suo catalogo autunno inverno 2021 2022 una serie di creazioni legate proprio a queste tonalità e ai materiali delicati.

Si parte con la linea ispirata a Bergen, all’interno della quale troviamo straordinari cuscini in pelliccia marrone chiaro, ma passiamo anche per le creazioni di Anduze, con comodini e cassettiere intarsiate.

Splendidi anche i tappeti tondi e rettangolari in iuta con fasce bianche a contrasto.

Mentre se vi piace lo stile naturale ma non riuscite a rinunciare a qualcosa di colorato, vi suggeriamo la serie Londra, che comprende degli elementi decorativi dal mood jungle con foglie verde smeraldo e animali dall’allure romantica, come la giraffa.

FIORI SECCHI E PIANTE BELLE (MA FINTE) LE NOVITÀ GREEN DI MAISONS DU MONDE

La verità, purtroppo, è che molte persone hanno poco tempo da dedicare alla cura delle piante. Succede che queste soffrano e perdano foglie e fiori.

E poi non è sempre semplice prendersene cura: non tutti hanno il pollice verde!

le piante artificiali di maisons du monde un po’ di green in casa

Che fare? Se non riuscite ad arredare il terrazzo con fiori e l’indoor con le piante da appartamento, non bisogna sicuramente rinunciare ad abbellire la propria abitazione con qualche decorazione green, ma è giusto ponderare le proprie scelte.

Da una parte abbiamo le piante artificiali e tra quelle di Maisons du Monde ci sono delle splendide creazioni ben fatte, tra proposte classiche e altre tropicali, per un mood jungle ricercato e unico.

Un’altra bella soluzione è quella di preferire i fiori secchi, così saremo sicure che dureranno per sempre senza cura alcuna.

Possiamo collocarli all’interno di vasi di ogni genere, trasparenti e colorati, ma anche dentro boccette da sigillare con tappi di sughero.

Ragazze, non abbiamo ancora finito! A pagina 2 continueremo a parlare del catalogo Maisons du Monde e tutte le novità autunno inverno 2021 2022. Continuate a leggere il post!